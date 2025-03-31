Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельным металлам.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские пропагандистские СМИ.

В то же время он отметил, что некоторые американские компании якобы проявляют интерес к соответствующим проектам в России.

Ранее уполномоченный Путина по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о начале переговоров между Россией и США по совместным проектам по добыче редкоземельных металлов.

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