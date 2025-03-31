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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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РФ и США не подписывали документы о совместных проектах по редкоземельным металлам, - Песков

Соглашение об ископаемых между РФ и США. Кремль отрицает подписание

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельным металлам.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские пропагандистские СМИ.

В то же время он отметил, что некоторые американские компании якобы проявляют интерес к соответствующим проектам в России.

Ранее уполномоченный Путина по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о начале переговоров между Россией и США по совместным проектам по добыче редкоземельных металлов.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1858) россия (95413) США (26506) редкоземельные металлы (139)


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Топ комментарии
+4
ПНХ піськов, ***** і трамб.
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31.03.2025 13:32
+2
молотов і рібентроп теж казали що не підписували
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31.03.2025 14:19
+1
А можуть? - щоб Трампа задобрити - мабуть Китаи на рашку цикнув - щоб США не запускали на мінерали
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31.03.2025 13:34
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ПНХ піськов, ***** і трамб.
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31.03.2025 13:32 Ответить
А можуть? - щоб Трампа задобрити - мабуть Китаи на рашку цикнув - щоб США не запускали на мінерали
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31.03.2025 13:34 Ответить
ну вот, і "Ново-Грінландія" знайшлася для донні
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31.03.2025 13:42 Ответить
Це тобі валіза ху...ла сказала, або доки ху...ло займав, ти випадково почув
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31.03.2025 14:06 Ответить
молотов і рібентроп теж казали що не підписували
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31.03.2025 14:19 Ответить
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31.03.2025 14:35 Ответить
Мабуть, трамп загнув такі умови, що для підписання потрібно погодитись на борг 500 000 000 000 доларів.
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31.03.2025 19:53 Ответить
Без надійних гарантій безпеки ніяких договорів, 3е не проросійський кучма.
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01.04.2025 15:02 Ответить
 
 