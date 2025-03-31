РФ и США не подписывали документы о совместных проектах по редкоземельным металлам, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельным металлам.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские пропагандистские СМИ.
В то же время он отметил, что некоторые американские компании якобы проявляют интерес к соответствующим проектам в России.
Ранее уполномоченный Путина по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о начале переговоров между Россией и США по совместным проектам по добыче редкоземельных металлов.
Топ комментарии
+4 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий31.03.2025 13:32
+2 Орест К.
показать весь комментарий31.03.2025 14:19
+1 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий31.03.2025 13:34
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий31.03.2025 13:32 Ответить Мне нравится 4
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий31.03.2025 13:34 Ответить Мне нравится 1
Алекс Мышкевич
показать весь комментарий31.03.2025 13:42 Ответить Мне нравится 0
✘
✘
✘
Igor #591922
показать весь комментарий31.03.2025 14:06 Ответить Мне нравится 0
Орест К.
показать весь комментарий31.03.2025 14:19 Ответить Мне нравится 2
частный сектор
показать весь комментарий31.03.2025 14:35 Ответить Мне нравится 1
Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий31.03.2025 19:53 Ответить Мне нравится 0
Петро Бевз #601346
показать весь комментарий01.04.2025 15:02 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль