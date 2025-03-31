Больше всего Трамп не хочет поссориться с Путиным, - The Times

В мозг Дональда Трампа могла проникнуть мысль, что Владимир Путин не заинтересован в завершении войны против Украины. По крайней мере, пока не будут достигнуты его первоначальные цели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет колумнист газеты The Times Доминик Лоусон.

Это может объяснить более вымогательские требования, которые Трамп выдвинул на прошлой неделе Украине, в частности - о контроле США над ее природными ресурсами.

"Единственное, чего Трамп меньше всего хочет, - это поссориться с Путиным, которым он глубоко восхищается (не в последнюю очередь, из-за того, что он самый богатый человек в России). Поэтому для него важно иметь возможность обвинить президента Зеленского, если соглашение не будет заключено", - отметил Лоусон.

Читайте: Путин не откажется от прекращения войны в Украине, - Трамп

Неприемлемое "предложение" по полезным ископаемым - это один из способов обеспечить, чтобы в случае неудачи можно было возложить ответственность на Украину, а не на Россию или, не дай Бог, на самого Трампа.

Он отметил, что популярность Путина в России всегда росла благодаря войне. Поэтому война стала для диктатора политической необходимостью - естественным положением вещей - и для миллионов его граждан.

Читайте: Для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня в Украине, - Трамп