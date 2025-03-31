РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5642 посетителя онлайн
Новости Уступки Трампа Путину Переговоры Трампа и Путина
5 793 21

Больше всего Трамп не хочет поссориться с Путиным, - The Times

Дональд Трамп боится поссориться с Путиным

В мозг Дональда Трампа могла проникнуть мысль, что Владимир Путин не заинтересован в завершении войны против Украины. По крайней мере, пока не будут достигнуты его первоначальные цели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет колумнист газеты The Times Доминик Лоусон.

Это может объяснить более вымогательские требования, которые Трамп выдвинул на прошлой неделе Украине, в частности - о контроле США над ее природными ресурсами.

"Единственное, чего Трамп меньше всего хочет, - это поссориться с Путиным, которым он глубоко восхищается (не в последнюю очередь, из-за того, что он самый богатый человек в России). Поэтому для него важно иметь возможность обвинить президента Зеленского, если соглашение не будет заключено", - отметил Лоусон.

Читайте: Путин не откажется от прекращения войны в Украине, - Трамп

Неприемлемое "предложение" по полезным ископаемым - это один из способов обеспечить, чтобы в случае неудачи можно было возложить ответственность на Украину, а не на Россию или, не дай Бог, на самого Трампа.

Он отметил, что популярность Путина в России всегда росла благодаря войне. Поэтому война стала для диктатора политической необходимостью - естественным положением вещей - и для миллионов его граждан.

Читайте: Для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня в Украине, - Трамп

Автор: 

путин владимир (31224) россия (95413) США (26506) Трамп Дональд (5134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Тампону й ***** заважає Україна!
показать весь комментарий
31.03.2025 12:42
+10
Чушь собачья - мозг и трамп это несовместимые вещи, не сочиняйте!
показать весь комментарий
31.03.2025 12:43
+9
А про мозок і думку у трампа - дотепний жарт!
показать весь комментарий
31.03.2025 12:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И рыбку съесть и на ....
показать весь комментарий
31.03.2025 12:41 Ответить
особливо хоче на....
показать весь комментарий
31.03.2025 12:56 Ответить
Тампону й ***** заважає Україна!
показать весь комментарий
31.03.2025 12:42 Ответить
Чушь собачья - мозг и трамп это несовместимые вещи, не сочиняйте!
показать весь комментарий
31.03.2025 12:43 Ответить
Старе бздло.
показать весь комментарий
31.03.2025 13:22 Ответить
Руда дебільна хвойда..
показать весь комментарий
31.03.2025 12:43 Ответить
чогож це?
нормальна справа сварки коханих між собою, та ще із бійками, ще ой які
а потім миряться, цьомаються та живуть, кохаючи
показать весь комментарий
31.03.2025 12:44 Ответить
Кохання...хай би вже зняли собі номер в отелі і Трамп зробив Путіну приємно БЕЗ того щоб більше вмирало людей в нас
показать весь комментарий
31.03.2025 12:45 Ответить
"Любе дзеркальце, скажи
Та мій сумнів розв'яжи:
Хто на світі наймиліший,
Найгарніший, найбіліший?"
А воно дає відказ:
"Ти трамп прекрасний, знає всяк,
Та ***** все ж ще миліший,
Ще рум'яніший біліший й багатіший".
показать весь комментарий
31.03.2025 12:46 Ответить
А про мозок і думку у трампа - дотепний жарт!
показать весь комментарий
31.03.2025 12:47 Ответить
Не хоче побити горшки з путлєром і довбе Украіну?
показать весь комментарий
31.03.2025 12:48 Ответить
Якщо правда те що я прочитав в Інтернеті , що Трамп під час одного з своїх візитів до Москви в 90х задушив російську повію а ФСБ це прикрило при умові співпраці , то з таким компроматом не дивно що Трамп поводе себе як кацапська ***** .
показать весь комментарий
31.03.2025 12:48 Ответить
Якби Трамб знав, що путлєр найбагатший не лише на раші, але й у Світі, то він би заповажав ще більше...
показать весь комментарий
31.03.2025 12:52 Ответить
***** - не найбагатша людина на росії.
Вся росія - це і є власність *****.
Тому ***** - це найбагатша людина планети.
показать весь комментарий
31.03.2025 12:52 Ответить
Додік сціт Вовіка.
показать весь комментарий
31.03.2025 12:53 Ответить
Вряд ли сцит. Что ему Вовик сделать может? Скорее уважает его, он ему удобен, т.к. Вовик и молится за него и картины ему дарит, а у Зе больше всего хамить получается
показать весь комментарий
31.03.2025 13:04 Ответить
найвеличніший Несварун (чи Насревун) у світі...
показать весь комментарий
31.03.2025 13:01 Ответить
Просто президент найдемократичнішої країни в світі - це цнотлива фанатка путіна і диктаторів.

p.s. знаєте, як в школі, коли дівчина вся з себе правильна, але при першій можливості не проти осідлати брудного байкера чи якогось кримінальника.
показать весь комментарий
31.03.2025 13:02 Ответить
З ****** не треба сваритись - його треба *******...
показать весь комментарий
31.03.2025 13:21 Ответить
До пори до часу вся Європа догоджала Гітлеру, а грізний Сталін навіть набивався до Гітлера у приятелі.

А США? На початку другої світової війни США заявили про свій нейтралітет відповідно до Закону про нейтралітет від 1935 p.

А 4 листопада 1939 p. - 04 листопада 1039 р. друга війна, по офіційній історії, розпочалася 01 вересня 1939 р. з нападу рейха на Польщу, - до Закону про нейтралітет 1935 р. було внесено поправку: зброю країнам можна було постачати тільки за умов негайної оплати й вивозити її лише суднами країн-покупців.
показать весь комментарий
31.03.2025 13:33 Ответить
... і саме тому буде й надалі пресувати Зеленського
показать весь комментарий
31.03.2025 23:31 Ответить
 
 