Для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня в Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "психологический срок", когда Россия соглашается на прекращение огня в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
"Это психологический крайний срок", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета.
Когда истекает этот срок и какие санкции грозят за его нарушение, Трамп не рассказал.
"Если я буду считать, что они нас обманывают, я не буду этому рад", - сказал он.
Напомним, Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня.
Издание NBC News накануне сообщило, что Трамп разозлился на Путина из-за того, что тот поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.Трамп готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.
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Чого його так називають
Але все ж таки - )(уйло.
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Мільярдер, філантропСтратєг **** , кримінальник, банкорт, аферист, лузер, фанат всього російського
Якщо не можеш уточнити рік закінчення терміну, то хоча би назви десятиліття
Верно говорят беда одна не приходит, к путлеру пришёл трамп и оба на нашу голову, у нас нет другого пути, как всё это выдержать и выстоять, но сделать это мы сможем только если перестанем собачиться друг с другом, а объединимся в один кулак.
Хамасівцям погрожував та здувся.
Іран на тебе поклав...
***** якісь дедлайни виписуєш та боїшся криве слово в його бік сказати...
Лише Україні погрожуєш зняттям допомоги, яку не ти надавав...
Міцний дідуган...