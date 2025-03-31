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Новости Мирный план Трампа Перемирие на 30 дней
14 112 58

Для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня в Украине, - Трамп

Трамп установил дедлайн для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "психологический срок", когда Россия соглашается на прекращение огня в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Это психологический крайний срок", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета.

Когда истекает этот срок и какие санкции грозят за его нарушение, Трамп не рассказал.

"Если я буду считать, что они нас обманывают, я не буду этому рад", - сказал он.

Напомним, Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня.

Издание NBC News накануне сообщило, что Трамп разозлился на Путина из-за того, что тот поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.Трамп готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут большие, большие проблемы, - Трамп

Автор: 

путин владимир (31224) перемирие (1586) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+24
Рудий бовдур гадає що параноїк виздоровіє.
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31.03.2025 09:55
+20
Трамп - слабак.
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31.03.2025 09:59
+18
І для росії і для гамерики він вже настав. Дід і там і там. Дідлайно прийшло вже.
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31.03.2025 09:57
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Рудий бовдур гадає що параноїк виздоровіє.
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31.03.2025 09:55 Ответить
Він давно вже не рудий і ніколи рудим не був. Світло русий колір патлів мав змолоду
Чого його так називають
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31.03.2025 10:54 Ответить
Давно переконався на власному досвіді що руді люди не такі,як інші.Не скажу кращі,чи гірші - інші.Якісь затятіші,впертіші,часто непередбачувані,здатні на несподіваний поступок...Тому "рудий" - то скоріше кличка,твердження що людині властиві риси рудих...
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31.03.2025 12:54 Ответить
І для росії і для гамерики він вже настав. Дід і там і там. Дідлайно прийшло вже.
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31.03.2025 09:57 Ответить
Трамп - слабак.
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31.03.2025 09:59 Ответить
Хуже. Он х-ло, только в другом полушарии сидит
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31.03.2025 10:05 Ответить
одним словом ---
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31.03.2025 10:00 Ответить
Старшно подумати, що знову Портніков правий- він буде "вірити в мирні наміри хйла" увесь свій термін ... А про термін Дон сказав - що буде й ти на нансупний ...
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31.03.2025 10:02 Ответить
Руда собака може ще й цей термін не відбути.
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31.03.2025 10:05 Ответить
Так може - того й хочуть Венс з Маском та усіма технофашистами за спиною Діда...
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31.03.2025 10:14 Ответить
Прочитав заголовок і у мене перед очима Міша Подоляк. Він шо на пів ставки Трампу тексти пише?
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31.03.2025 10:04 Ответить
Віина іде - якшо можеш то щось рішаи а не насипати з пустого в порожнє
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31.03.2025 10:04 Ответить
Дурачок. "Ділєр" *******.
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31.03.2025 10:12 Ответить
"Це психологічний крайній термінякий становить 24 години", - сказав трампон
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31.03.2025 10:13 Ответить
Психологічний дедлайн просто так не виникає. То треба щоб день і ніч британці з американцями тобі робити килимові бомбардування, чи совєцькі танки суцільним потоком ішли, чи там Enola Gay прилетіла... А так з чого б тому психологічному дедлайну взятися.
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31.03.2025 10:14 Ответить
психологічний дедлайн бо: Якщо Трамп зрозуміє що його дурять він не буде тому радий… Во! Він розстроїться а це страшно.
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01.04.2025 05:35 Ответить
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31.03.2025 10:16 Ответить
В ход пошли легкие угрозы,сроки обозначены - Трампа не не...ть.
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31.03.2025 10:16 Ответить
Трамп зол на Путина: милые бранятся, только тешатся?
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31.03.2025 20:08 Ответить
деду умные слова написали)пошли спичрайтеры с козырей,чем он хуже чем выпускники Гарвардов-Хогвардсов)
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31.03.2025 10:18 Ответить
рудий бовдур марить
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31.03.2025 10:19 Ответить
)(уйло "хороший хлопець".
Але все ж таки - )(уйло.
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31.03.2025 10:20 Ответить
США загубили свої позиції у світовій політиці. На перше місце висувається Європа.
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31.03.2025 10:30 Ответить
По правде ЕС хоть и не претендует гегемонию в мире ..по крайней мере не кричит и не бьёт себя в грудь ..они делают очень многое с началом войны и смогли отказаться от российского газа когда в экономике стало труднее тоже перестроились не замёрзли ..они ведут адекватную рассчетливую политику и заслуживают вознаграждения за все страния и за то что придерживаются принципов международного права..а РФ и США на подростковых портах теряют свой вес..было бы справедливо если ЕС и Китай были лидерами двуполярного мира по крайней мере на данном этапе ..ЕС имею ввиду вместе с Англией Австралия Канада Япония Корея Новая Зеландия и ТД.
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31.03.2025 11:04 Ответить
Вони обидва хворі !
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31.03.2025 10:24 Ответить
Мабуть Трамп сидить на препаратах з підтримки рівня тестостерону, а взагалі давно та надійно імпотент. Він постійно в перепадах настрою, роздратований, непослідовний, нераціональний, підозрілий. І хоча препарати діють він вже мислить як імпотент, або клімактерічна жінка - потребує фальшивого захоплення, постійно вважає що його ображають або недостатньо *******.
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31.03.2025 10:26 Ответить
І що потім?
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31.03.2025 10:28 Ответить
Цей старий трампон такий нікчемний і безпорадний трампон зробив зі США посміховисько, ми бачимо занепад США, це кінець супердержави.
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31.03.2025 10:34 Ответить
"Мрійник"...
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31.03.2025 10:41 Ответить
https://theins.ru/politika/279921 Та ні, то відголосок нової ідеології магастів.
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31.03.2025 11:07 Ответить
- І хто ти трамп без костюму?

- Мільярдер, філантроп Стратєг **** , кримінальник, банкорт, аферист, лузер, фанат всього російського
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31.03.2025 10:45 Ответить
дедлайн - це така психічна хворість??
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31.03.2025 10:58 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що існує "психологічний термін", коли Росія погоджується на припинення вогню в Україні.
Якщо не можеш уточнити рік закінчення терміну, то хоча би назви десятиліття
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31.03.2025 11:03 Ответить
Обсуждать пустую болтовню этого дегенерата это не уважать себя и украинцы должны перестать это делать, поскольку мы первые, кто пострадал от действий этого идиота.

Верно говорят беда одна не приходит, к путлеру пришёл трамп и оба на нашу голову, у нас нет другого пути, как всё это выдержать и выстоять, но сделать это мы сможем только если перестанем собачиться друг с другом, а объединимся в один кулак.
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31.03.2025 11:08 Ответить
Там у них у всіх вавка в голові,логіка це не для них.
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31.03.2025 11:46 Ответить
Как будет по английски *******?
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31.03.2025 11:49 Ответить
whoops
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31.03.2025 22:27 Ответить
Всього на пару сантиметрів промазав, а проблем наробив у світовому масштабі.
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31.03.2025 12:01 Ответить
под хвост лет а мозгов у ракушки больше.жалко что в ухо попали а не в башню.
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31.03.2025 12:38 Ответить
Всі терміни давно сплили - киньте обох під@рів у вулик.
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31.03.2025 13:27 Ответить
у трампа пацьорка пукне психологично ...ху* ло злякається... товарищ трамп, ти рідкісний ід* от...
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31.03.2025 14:03 Ответить
Тобто кімвиньхуня у минулу каденцію ти не примусив до роззброєння, лише погрожував.
Хамасівцям погрожував та здувся.
Іран на тебе поклав...
***** якісь дедлайни виписуєш та боїшся криве слово в його бік сказати...
Лише Україні погрожуєш зняттям допомоги, яку не ти надавав...
Міцний дідуган...
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31.03.2025 14:09 Ответить
И что ты, рыжая сволочь, сделаешь хозяину после дедлайна, ась? Насышь в тапку?))
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31.03.2025 14:50 Ответить
Дилдо у тебя в жопе кремлевское
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31.03.2025 17:00 Ответить
Ни чего Трамп не может кроме попытаться захомутать Украину на поколения не дав оружия для победы и не пустив в НАТО. Смысла нет с ним не о чем договариваться
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31.03.2025 17:51 Ответить
*бать психологічний дедлайн...може ще терапевта відправте їм для консультацій
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31.03.2025 18:30 Ответить
Дедушка Трамп,ты США позоришь в первую очередь.Не президент,а тряпка.
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31.03.2025 18:59 Ответить
Трамп -loser!
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31.03.2025 19:58 Ответить
Как то оно чуть не комильфо спрашивать в Гугле что такое дедлайн? По отдельности понимаю---дед это дед, сам я давно не молодой, лайн---вроде тоже. Есть отличное родное слово лайно! Тогда ясно. Но вот как тут тулиться слово тогда ,психологический, не второпаю. Подскажите---впервые прошу помощь зала. Вроде и не пил сегодня. Проясните.
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31.03.2025 21:20 Ответить
Дедлайн - крайний срок выполнения задачи или работы.
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31.03.2025 22:34 Ответить
Спасибо. Ферштеен. Теперь ущучил! Как всё просто. Как кусок хозяйственного мыла.
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01.04.2025 19:51 Ответить
Як помітили самі кацапчики, "к харошім мокшанскім дєтям на новий год пріходіт дєд мароз; к плахім -- дєд лайн".
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31.03.2025 22:42 Ответить
Чуть напомнило давнюю пацанячью приговорку, которую почему то помню лет 60 запросто. И тогда ржали. ,,Здравствуй дедушка мороз, борода из ваты---ты подарки нам принёс, пидо/ ас горбатый,,!
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01.04.2025 20:07 Ответить
Трамп терпіло
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31.03.2025 23:35 Ответить
шо ти мелиш?
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01.04.2025 06:11 Ответить
 
 