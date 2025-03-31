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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
31 290 240

Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут большие, большие проблемы, - Трамп

Трамп пригрозил

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от полезных ископаемых

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Трамп отметил, что в таком случае украинский лидер столкнется с большими проблемами

"Он (Зеленский - ред.) пытается отказаться от соглашения по редкоземельным ископаемым, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал Трамп журналистам.

Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что Украину никогда не примут в НАТО несмотря на желание Зеленского.

"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает", - отметил он.

Напомним, нынешняя версия соглашения об ископаемых является невыгодной для Украины, поэтому Киев будет просить США о внесении изменений.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20266) соглашение (1309) ископаемые (120) Трамп Дональд (5134) редкоземельные металлы (139)


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Топ комментарии
+76
Зброї не дає,гарантій безпеки не дає. Тільки гроші вимагає Цікаво якими проблемами погрожує цей мудак та мародер? Обстрілювати Україну напару з ******?
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31.03.2025 06:57
+51
Похоже на шантаж. Если есть что доставай, показывай. Уже тошнит от американской демокатии
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31.03.2025 06:46
+40
Трумп, вочевидь, з дитинства палко мріяв на старість перетворитися у дурілку картонную.
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31.03.2025 06:37
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https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&wprov=rarw1. Сьогодні почув таке. ,Почитав. https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&wprov=rarw1. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
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31.03.2025 12:34 Ответить
Ще башні трампа на5авеню
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31.03.2025 12:37 Ответить
Прямі наслідки його тупої поведінки в Овальному. Бо тоді умови договору були прийнятні для обох сторін. Розумний оцінив би провокацію правильно. А так Лоха розвели, нагнули, і тепер пропонують такі умови, що для нас і ЄС закрито буде.
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31.03.2025 12:37 Ответить
лендліз рашці незабудь дати, за попередній до речі вони не заплатили
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31.03.2025 12:45 Ответить
всі ж бачили що ці мага довбні в Signal понаписували про європу і це те що на справді вони думають про своїх союзників з якими у них підписана УГОДА!! уявіть шо вони думають про Україну
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31.03.2025 13:55 Ответить
Руда потвора хоче і на пуй сісти і взамін нічого не дати. Україна буде в НАТО, не зараз, але буде!!!!
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31.03.2025 14:14 Ответить
Хутинская болонка сорвалась с повадка.
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31.03.2025 14:42 Ответить
Ну тут 3 варіанти. Або копалини підуть на яхти і бентлі тим що біля корита. Або вони будуть гарантами безпеки від Росії адже будуть мати спільну власність України, США і ЕС який треба теж включити в договір про копалини(це таких хитрий план вступу в НАТО, щоб ***** подавилося). Ну або рашка у нас їх відіжме силою. По крайній мірі з 2-им варіантом більше шансів відбитись від руснявої гопоти, якби й не нато яке загрожує рашкі, але і власність країн НАТО. А те що захід це не совок і не влаштує українцям голодомор, то це точно. Вони бомжам платять соціалку більшу ніж у нас середній клас отримує))
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31.03.2025 15:09 Ответить
Не будуть вони ніякими гарантіями нічого.
І так, нагадаю, що з бюджету України фінансуються перш за все Збройні Сили України. Тобто - Трамп хоче відняти у України гроші на захист, а довбодятли тут щось про яхти брешуть.
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31.03.2025 19:50 Ответить
тебе будапештський меморандум нічого не навчив?

мудрі люди не роблять помилок, звичайні вчаться на свої помилках, а дурні - не вчаться навіть на своїх
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31.03.2025 22:53 Ответить
Цей Ржавий тільки Україні може зробить проблему, але не *****, ай да герой.....
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31.03.2025 15:22 Ответить
Взагалі-то над угодою повинні працювати професіонали а не потужні лохи!
У договір треба вписати, що ми керуємо всією енергетикою США, а якщо не підпишуть то хтось з американців лох
І писати треба свої умови в першу чергу, а не перелякано кланятись чужим
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31.03.2025 16:19 Ответить
Треба заплатити циганам щоб зняти з Трампа порчу.
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31.03.2025 16:35 Ответить
Подейкують, що то діє той портрет, котрий Трампу подарував пуйло. Кажуть, що над тим портретом "попрацювали" сибірські шамани. Трампону треба терміново зливати на віск.
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31.03.2025 17:31 Ответить
Сейчас в мире кроме Украины ни кто на Трампа и его администрации не обращает внимание. Ни чего он не сделает. Не дай бог президент подставит Украину по американцев , будут доить и руководить Украиной указывать поколениями . Так мы точно в НАТО ни конда не войдем. Ни какие договоры
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31.03.2025 17:38 Ответить
Це і є основа договорняка з Х.....- ніяких гарантій,заберу в Бубона більше, ніж в тебе арештували. Інакше не дам зброї і хер буде в НАТО. А таблицю Мендєлєєва будемо розробляти разом, тільки у двох.
Додік вважає себе рятівником США, і вже вважає себе гідним 3 раз заступити на вахту. А чого так розбушувався ? В якомусь заповіднику республіканців, козирні програли вибори, ніколи там демократи навіть не балотувались. А програла друга особа цього округу. Друзяки Трампа в печалі. Додік навіть свою діваху-конгресменшу в ООН не пустив, береже кожен голос. Трьох раніше відпустив, і переживає.
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31.03.2025 18:01 Ответить
Незалежно буде підписано чи ні - Трамп проти вступу України до НАТО, теж саме стосується і нових пакетів зброї (зараз нам передають те, що проголосували за часів Байдена). Для України в нього тільки кнут, пряники для росії.
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31.03.2025 18:19 Ответить
Зеленский рассказал, что предлагал Трампу приоритетный доступ к природным ресурсам Украины еще в прошлом году

По словам Зеленского, он обсудил этот вопрос с Трампом в сентябре 2024 года

По словам Зеленского, он обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2024 года во время официальной встречи в Нью-Йорке.

Зеленский рассказал, что представил предложение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым в Украине Дональду Трампу

еще в сентябре 2024 года, когда был там с официальным визитом

https://financy.24tv.ua/ru/tramp-ukraina-zelenskij-rasskazal-kogda-predlozhil-trampu-redkie-metally-ukrainy-finansy-24_n2750760
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31.03.2025 18:41 Ответить
ЗЄ сделал предложение Тампу втихаря от украинского народа
и попал в ловушку.

От его дурости и некомпетентности теперь пострадает вся Украина

Ну а компроматов на ЗЄлю и Ко воз и маленькая тележка
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31.03.2025 18:43 Ответить
нема ніякої угоди, старий довбойоп
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31.03.2025 19:00 Ответить
бенин Оманский Нарик !!! бери уроки дипломатии у президента Финляндии, раз Порох для тебя Дебила табу....
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31.03.2025 19:12 Ответить
"нема ніякої угоди" А что ж вы так рьяно ее обсуждаете?
Угоду предложил ЗЄ Трампу, а не Трамп ЗЄле?
Хоть это вы понимаете?

Предложил сдуру, ни к чему не приготовившись.Что не делает дурак, все он делает не так

И кто ж лоха не поимеет?
Но сам ЗЭ не пострадает.
Пострадает "гениальний" нарід от тупых деяний ЗЄ, который умеет пос...ться со всеми подряд.
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31.03.2025 19:16 Ответить
надеюсь зеленский ничего не подписывал!
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31.03.2025 19:44 Ответить
Трампа потрібно як кацапа посилати ***** відкритим текстом. Інакше не розуміє і продовжує нахабніти висуваючи абсолютно неприйнятні вимоги. Геноцид може бути, як бачимо не тільки через фізичне знищення як це робить *****, а й екомчний, як це хоче зробити Трамп. Таке враження що ці два фашисти є спільниками в знищення України як європейської держави.
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31.03.2025 21:26 Ответить
Слуга першим запропонував амерам угоду про рідкоземельні у віртуальному ПЛАНІ ПЕРЕМОГИ,п.4.
При тому,недеталізував.Це вже амери склали проект угоди для підписання.Свій проект,зелений Кабмін з того часу,міг же написати...
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31.03.2025 21:41 Ответить
Треба провести вибори,тільки оголосити їх виборами Штатів,та переобрати цього рижого довбоТрампа,раз абсурд-так абсурд!Зможе тоді приїхати ярмак до трампона і повідомити що ми вважаєм його не легитимним,бо ми проголосували.
Також паралельний референдум з питань НАТО,та куди послати трампона
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31.03.2025 22:54 Ответить
Пішов він *****, ніякої угоди підписувати не потрібно, Україан і сама може видобувати корисні копалини і заробляти на цбьму трильйони доларів!
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31.03.2025 22:55 Ответить
Ви багато маєте в своїй кишені від видобутку на сьогодні? Так ото ж!
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31.03.2025 23:27 Ответить
Ніхто з охлосу не бачив ці угоди а крику на всю іванівську
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31.03.2025 23:30 Ответить
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02.04.2025 12:25 Ответить
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