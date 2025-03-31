Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут большие, большие проблемы, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от полезных ископаемых

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Трамп отметил, что в таком случае украинский лидер столкнется с большими проблемами

"Он (Зеленский - ред.) пытается отказаться от соглашения по редкоземельным ископаемым, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал Трамп журналистам.

Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что Украину никогда не примут в НАТО несмотря на желание Зеленского.

"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает", - отметил он.

Напомним, нынешняя версия соглашения об ископаемых является невыгодной для Украины, поэтому Киев будет просить США о внесении изменений.

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