Зеленский пытается выйти из соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут большие, большие проблемы, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отказаться от полезных ископаемых
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Трамп отметил, что в таком случае украинский лидер столкнется с большими проблемами
"Он (Зеленский - ред.) пытается отказаться от соглашения по редкоземельным ископаемым, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал Трамп журналистам.
Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что Украину никогда не примут в НАТО несмотря на желание Зеленского.
"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает", - отметил он.
Напомним, нынешняя версия соглашения об ископаемых является невыгодной для Украины, поэтому Киев будет просить США о внесении изменений.
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І так, нагадаю, що з бюджету України фінансуються перш за все Збройні Сили України. Тобто - Трамп хоче відняти у України гроші на захист, а довбодятли тут щось про яхти брешуть.
мудрі люди не роблять помилок, звичайні вчаться на свої помилках, а дурні - не вчаться навіть на своїх
У договір треба вписати, що ми керуємо всією енергетикою США, а якщо не підпишуть то хтось з американців лох
І писати треба свої умови в першу чергу, а не перелякано кланятись чужим
Додік вважає себе рятівником США, і вже вважає себе гідним 3 раз заступити на вахту. А чого так розбушувався ? В якомусь заповіднику республіканців, козирні програли вибори, ніколи там демократи навіть не балотувались. А програла друга особа цього округу. Друзяки Трампа в печалі. Додік навіть свою діваху-конгресменшу в ООН не пустив, береже кожен голос. Трьох раніше відпустив, і переживає.
По словам Зеленского, он обсудил этот вопрос с Трампом в сентябре 2024 года
По словам Зеленского, он обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2024 года во время официальной встречи в Нью-Йорке.
Зеленский рассказал, что представил предложение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым в Украине Дональду Трампу
еще в сентябре 2024 года, когда был там с официальным визитом
https://financy.24tv.ua/ru/tramp-ukraina-zelenskij-rasskazal-kogda-predlozhil-trampu-redkie-metally-ukrainy-finansy-24_n2750760
и попал в ловушку.
От его дурости и некомпетентности теперь пострадает вся Украина
Ну а компроматов на ЗЄлю и Ко воз и маленькая тележка
Угоду предложил ЗЄ Трампу, а не Трамп ЗЄле?
Хоть это вы понимаете?
Предложил сдуру, ни к чему не приготовившись.Что не делает дурак, все он делает не так
И кто ж лоха не поимеет?
Но сам ЗЭ не пострадает.
Пострадает "гениальний" нарід от тупых деяний ЗЄ, который умеет пос...ться со всеми подряд.
При тому,недеталізував.Це вже амери склали проект угоди для підписання.Свій проект,зелений Кабмін з того часу,міг же написати...
Також паралельний референдум з питань НАТО,та куди послати трампона