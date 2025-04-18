Более 130 взрывов прозвучало ночью и утром на границе Сумщины

Ночью и утром 18 апреля россияне совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 132 взрыва.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская и Середино-Будская громады.

Белопольская громада: произошел сброс взрывных устройств с БПЛА (3 взрыва).

Краснопольская громада: осуществлены удары FPV-дронами (10 взрывов), сброс взрывного устройства с БпЛА (8 взрывов), обстрелы из минометов (2 взрыва), артиллерии (5 взрывов), авиационные удары с использованием КАБов (21 взрыв).

Шалыгинская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (2 взрыва).

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Юнаковская громада: враг бил из минометов (20 взрывов), артиллерии (5 взрывов), РСЗО (8 взрывов), КАБами (7 взрывов).

Миропольская громада: осуществлены минометные обстрелы (17 взрывов), авиационные удары с использованием КАБ (4 взрыва).

Середино-Будская громада: нанесен удар FPV-дроном (2 взрыва), сброс взрывного устройства с БпЛА (2 взрыва). В результате повреждено частное домовладение.

Эсманьская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва).

Свесская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Сумская громада: враг нанес удар "шахедами" по объекту гражданской инфраструктуры города Сумы. Предварительно, один человек погиб и один ранен.

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Напомним, около 5 утра 18 апреля враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в Сумах, в результате чего один человек погиб и один ранен.