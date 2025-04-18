Китай отправляет в Украину своих военных для получения ими боевого опыта, - The Hill

Китайские солдаты, которые воюют на стороне России в Украине, могут использовать опыт в Украине для вторжения на Тайвань.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом считает колумнист The Hill Гордон Чанг.

"Коммунистическая партия стремится получить непосредственный опыт с поля боя в Украине, чтобы использовать его для подготовки Народно-освободительной армии (НОАК) к будущим войнам. Для НОАК поле боя в Украине является самым ярким и жестоким примером революционного противостояния между беспилотными вооружениями и системами радиоэлектронной борьбы, направленными против них", - сказал Ричард Фишер из Международного центра оценки и стратегии, базирующегося в Вашингтоне.

Фишер убежден, что "если НОАК сможет усвоить и использовать уроки, полученные на поле боя в Украине, она может значительно увеличить свои шансы на быструю блиц-победу на Тайване".

"Вполне вероятно, что китайские офицеры делают больше, чем просто наблюдают и отчитываются Китаю. Возможно, они также дают советы своим российским коллегам. В конце концов, Китай с самого начала поддерживал военные усилия России", - добавляет Чанг.

Он также считает, что Китай почти наверняка дал согласие на вторжение, обнародовав 5300-словное совместное заявление Си Цзиньпина и Владимира Путина в Пекине 4 февраля 2022 года - всего за 20 дней до нападения России. Путин, возможно, хотел начать раньше, но, очевидно, согласился с пожеланиями Китая и подождал до завершения зимней Олимпиады в Пекине, прежде чем нанести удар по бывшей советской республике.

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"Учитывая поддержку Пекином как Москвы, так и Пхеньяна, маловероятно, что Северная Корея могла бы присоединиться к войне на стороне России без одобрения Китая. Что касается наемников, то Пекин, вероятно, знал и одобрял их участие в войне", - пишет Чанг.

Чарльз Бертон из аналитического центра Sinopsis и бывший канадский дипломат, работавший в Пекине, считает, что то, что Китай отправил первую небольшую группу, чтобы присоединиться к русским, соответствует китайской коммунистической стратегии сначала создать правдоподобное отрицание, а затем - видимость легитимности для постепенного наращивания своих войск на передовой.

"Это почти наверняка будет сопровождаться постепенным введением современного китайского наступательного вооружения", - добавил он.

Бертон также обеспокоен тем, что Россия, которая задолжала Китаю за поддержку в Украине, не сможет сказать "нет", когда Китай потребует от Москвы отправить войска, чтобы помочь ему вторгнуться на Тайвань или к другому соседу.

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"Китайские и российские военные регулярно проводят совместные учения в Восточной Азии. Поэтому Пентагон должен предполагать, что эти два государства, вместе с Северной Кореей, будут воевать вместе во время следующей войны. Поэтому Китай, вероятно, видит большое преимущество в том, что китайские войска, даже если это будут только наемники, будут воевать в Украине", - подытожил Чанг.

Напомним, китайское правительство отрицает свою причастность к участию граждан КНР в войне России против Украины и заявляет, что после выяснения всех обстоятельств даст оценку действиям своих граждан, захваченных в плен на территории Донецкой области, согласно нормам национального законодательства.