Китай отправляет в Украину своих военных для получения ими боевого опыта, - The Hill
Китайские солдаты, которые воюют на стороне России в Украине, могут использовать опыт в Украине для вторжения на Тайвань.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом считает колумнист The Hill Гордон Чанг.
"Коммунистическая партия стремится получить непосредственный опыт с поля боя в Украине, чтобы использовать его для подготовки Народно-освободительной армии (НОАК) к будущим войнам. Для НОАК поле боя в Украине является самым ярким и жестоким примером революционного противостояния между беспилотными вооружениями и системами радиоэлектронной борьбы, направленными против них", - сказал Ричард Фишер из Международного центра оценки и стратегии, базирующегося в Вашингтоне.
Фишер убежден, что "если НОАК сможет усвоить и использовать уроки, полученные на поле боя в Украине, она может значительно увеличить свои шансы на быструю блиц-победу на Тайване".
"Вполне вероятно, что китайские офицеры делают больше, чем просто наблюдают и отчитываются Китаю. Возможно, они также дают советы своим российским коллегам. В конце концов, Китай с самого начала поддерживал военные усилия России", - добавляет Чанг.
Он также считает, что Китай почти наверняка дал согласие на вторжение, обнародовав 5300-словное совместное заявление Си Цзиньпина и Владимира Путина в Пекине 4 февраля 2022 года - всего за 20 дней до нападения России. Путин, возможно, хотел начать раньше, но, очевидно, согласился с пожеланиями Китая и подождал до завершения зимней Олимпиады в Пекине, прежде чем нанести удар по бывшей советской республике.
"Учитывая поддержку Пекином как Москвы, так и Пхеньяна, маловероятно, что Северная Корея могла бы присоединиться к войне на стороне России без одобрения Китая. Что касается наемников, то Пекин, вероятно, знал и одобрял их участие в войне", - пишет Чанг.
Чарльз Бертон из аналитического центра Sinopsis и бывший канадский дипломат, работавший в Пекине, считает, что то, что Китай отправил первую небольшую группу, чтобы присоединиться к русским, соответствует китайской коммунистической стратегии сначала создать правдоподобное отрицание, а затем - видимость легитимности для постепенного наращивания своих войск на передовой.
"Это почти наверняка будет сопровождаться постепенным введением современного китайского наступательного вооружения", - добавил он.
Бертон также обеспокоен тем, что Россия, которая задолжала Китаю за поддержку в Украине, не сможет сказать "нет", когда Китай потребует от Москвы отправить войска, чтобы помочь ему вторгнуться на Тайвань или к другому соседу.
"Китайские и российские военные регулярно проводят совместные учения в Восточной Азии. Поэтому Пентагон должен предполагать, что эти два государства, вместе с Северной Кореей, будут воевать вместе во время следующей войны. Поэтому Китай, вероятно, видит большое преимущество в том, что китайские войска, даже если это будут только наемники, будут воевать в Украине", - подытожил Чанг.
Напомним, китайское правительство отрицает свою причастность к участию граждан КНР в войне России против Украины и заявляет, что после выяснения всех обстоятельств даст оценку действиям своих граждан, захваченных в плен на территории Донецкой области, согласно нормам национального законодательства.
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Також вони надавали оркам військові технології, кожно тижня літали в рашу військові літаки, офіційно типу бронежелети і амуніція, але чогось ті перевезення бронежелетів посилено охоронялись. Тепер вони в реальних боях опробували свої технології.
Також Байден та європейці просрали передачу китайцям західною компанією технології виробництва 7 нм чіпів, і тепер вони можуть самостійно їх виробляти. Хоча типу були санкції, але компанію не наказали за їх порушення.
https://thehill.com/opinion/international/5252196-china-soldiers-ukraine/
200 китайських, хай навіть мега супер рейнджерів приїхали в україну отримувати воюючий досвід?
підтверджених п'ятьох з котрих вже того.....
і чому ж, можуть навчити оті 200 найспеназназних жовтостраких, решту млрд?
як намагатися знову і знову скорити народ, який не вдалося зламати за чотириста років?
ми не уйгури і не тібетці!!!
сподіваюсь тайванці та південні корейці, дадуть ***** отій черговій першодругій армії піднебесся?
про в'єтнам взагалі мовчу. вважаю в'єтнам наймогутніша сухопутна армія тихого океану.
а там ще є, філіппіни та індонезія, які всі разом та кожна окремо, бажає потримати китайців за яєли....
шоб зрозуміти концепцію змін, суть війни на полі бою і далі вже думати в якому напрямку розвивати власні сили - навіть 20-30 рил вистачить, з відповідною освітою. правда я теж в це слабо вірю, бо армія китаю надзвичайно корумпована і архаічна. ну і по-друге, для китаю це досить безглуздо. бо вони гіпотетично навчаються в умовах розбудованої глибокоешелонованої щільної оборони фронтами на тисячі кілометрів. єдиний можливий аналог такої війни - корейський пів-в.
а про 1-2-3 сухопутні армії вже слід забувати - це все армії минулого.
Але депломати в кєдах від Зебанди з Тайванем досі не налагодили стосунків