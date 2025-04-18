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Новости Прекращение войны Визит Рубио и Виткоффа в Париж
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Рубио после переговоров в Париже: Европа может помочь завершить войну в Украине

Рубо о споре между Зеленским и Вэнсом

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил убеждение, что Европа может сделать весомый вклад в завершение войны в Украине.

Об этом он заявил 18 апреля перед вылетом из Парижа в Вашингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TF1.

По словам Рубио, страны Европы, в частности - Великобритания, Франция и Германия, способны помочь продвинуть процесс урегулирования конфликта.

"Я думаю, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам, продвинуть дело вперед и приблизить нас к решению. Я считаю их идеи очень полезными и конструктивными", - подчеркнул госсекретарь.

Заявление прозвучало после переговоров, которые Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провели в Париже 16-18 апреля. Основная тема - война РФ против Украины.

Ранее же спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что не видит Европу участником мирных переговоров по Украине. Эта позиция тогда вызвала недовольство в Европе.

Также читайте: Рубио поговорил с Лавровым после визита во Францию

Автор: 

Европа (1853) Рубио Марко (160) война в Украине (3840) Стив Уиткофф (79)


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Топ комментарии
+9
рубіо не каже про умови та які ідеї - а це дуже важливо.

А якщо не каже то є тільки один підхід команди Тампона віддати ху....йлу Україну та не чинити спротив, щоб рудий 3,14дор міг спокійно грати у гольф.
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18.04.2025 12:45
+8
Озброять,ось і допоможуть.
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18.04.2025 12:41
+5
Той Рубіо ще найменш неадекватний серед команди трампона....Венс та віткофф - взагалі чисто кацапська агентура.
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18.04.2025 13:08
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Озброять,ось і допоможуть.
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18.04.2025 12:41 Ответить
Нууу, я думаю, Рубіо мав на увазі інше - припинять давати ожброєння і змусять Україну капітулювати. У трампівській адміністрації знаходяться збоченці, які вважають миром капітуляцію України.
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18.04.2025 13:01 Ответить
Нарешті дійшло!
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18.04.2025 12:41 Ответить
нададуть taurusи, grippenи, eurofighterи, iris-t/samp-t, снаряди та інше бк - то дійсно допоможуть
зірку смерті не пропонувать - усе одно не дадуть
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18.04.2025 12:41 Ответить
Для сприяння припиненню війни партнери можуть закрити небо над Україною від ракет, БПЛА та КАБів рашистів і збільшити військову допомогу Україні для посилення сил її оборони. Це може стримати агресора від подальших нападів та загроз у тому числі і країнам Європі.
Закриття неба є виключно оборонним заходом, який не повʼязаний із нанесенням шкоди особовому складу армії РФ та її громадянам.
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18.04.2025 13:20 Ответить
Думаю,що він мав наувазі їхній приклад (зрадити та змусити до капітуляції(((((((((((((((((((
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18.04.2025 12:43 Ответить
рубіо не каже про умови та які ідеї - а це дуже важливо.

А якщо не каже то є тільки один підхід команди Тампона віддати ху....йлу Україну та не чинити спротив, щоб рудий 3,14дор міг спокійно грати у гольф.
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18.04.2025 12:45 Ответить
походу трампісти обісрались і тепер намагаються Європу підключити до миття своєї брудної дупи....
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18.04.2025 12:45 Ответить
Війну в Україні можна завершити лише перемігши, тобто знищивши, )(уйлостан, а не відбудовувати і відгодовувати його, як то робив Захід раніше.
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18.04.2025 12:47 Ответить
Лицо Рубио можно смело показывать психиатрам даже без самого Рубио, врачи и так смогут сказать с уверенностью, что там не всё в порядке с головой.
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18.04.2025 12:49 Ответить
Той Рубіо ще найменш неадекватний серед команди трампона....Венс та віткофф - взагалі чисто кацапська агентура.
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18.04.2025 13:08 Ответить
Это да.
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18.04.2025 16:01 Ответить
Та невже?!
А як же "закінчу війну одним дзвінком"? "За 24 години"? "Ми з владіміром хороші друзі, він хоче миру"?
Гіганту Трампу потрібна допомога?!
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18.04.2025 12:49 Ответить
"Рубіо після переговорів у Парижі: Європа може допомогти завершити війну в Україні"

То что Руби хотел сказать, но не договорил: ...если перестанет помогать вооружением и поддержит позицию Трумпа, который хочет прогнуть Украину к подписанию перемирия на более выгодных кремлю условиях.
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18.04.2025 12:54 Ответить
''Рубіо після переговорів у Парижі: Європа може допомогти завершити війну в Україні'' - бо ми ,США, всралися.
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18.04.2025 12:56 Ответить
Знов це кончене "МОЖєєєє"
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18.04.2025 13:00 Ответить
Та ти шо? О це то гарна новина! РОЗВИДНИЛОСЬ.
Тепер треба буде Європу на переговори просити?
ТРОХИ ЖАЛЬ!
Бо, Рижій Сраці в засосах, прийдеться поцілунками ділитися.
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18.04.2025 13:05 Ответить
Україна як валіза без ручки.
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18.04.2025 13:10 Ответить
а що з вухами у цього рубиё, медвед на вухах потоптався?
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18.04.2025 13:26 Ответить
Был рыжый ,,герой" да сплыть не может без помощи. Не надолго хватило дебилного героя. Украина сама закончить, только помогите с оружием. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.04.2025 14:32 Ответить
Лев в шкуре шакала заговорил по другому.....
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18.04.2025 14:34 Ответить
А шо вже є розуміння, що пан Трамп всрались не тільки за 24 год, а й за 100 днів?
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18.04.2025 15:34 Ответить
Рубио в Париже прочистили мозги, сразу заговорил другим тоном
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18.04.2025 16:05 Ответить
 
 