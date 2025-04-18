Рубио после переговоров в Париже: Европа может помочь завершить войну в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио выразил убеждение, что Европа может сделать весомый вклад в завершение войны в Украине.
Об этом он заявил 18 апреля перед вылетом из Парижа в Вашингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TF1.
По словам Рубио, страны Европы, в частности - Великобритания, Франция и Германия, способны помочь продвинуть процесс урегулирования конфликта.
"Я думаю, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам, продвинуть дело вперед и приблизить нас к решению. Я считаю их идеи очень полезными и конструктивными", - подчеркнул госсекретарь.
Заявление прозвучало после переговоров, которые Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провели в Париже 16-18 апреля. Основная тема - война РФ против Украины.
Ранее же спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что не видит Европу участником мирных переговоров по Украине. Эта позиция тогда вызвала недовольство в Европе.
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зірку смерті не пропонувать - усе одно не дадуть
Закриття неба є виключно оборонним заходом, який не повʼязаний із нанесенням шкоди особовому складу армії РФ та її громадянам.
А якщо не каже то є тільки один підхід команди Тампона віддати ху....йлу Україну та не чинити спротив, щоб рудий 3,14дор міг спокійно грати у гольф.
А як же "закінчу війну одним дзвінком"? "За 24 години"? "Ми з владіміром хороші друзі, він хоче миру"?
Гіганту Трампу потрібна допомога?!
То что Руби хотел сказать, но не договорил: ...если перестанет помогать вооружением и поддержит позицию Трумпа, который хочет прогнуть Украину к подписанию перемирия на более выгодных кремлю условиях.
Тепер треба буде Європу на переговори просити?
ТРОХИ ЖАЛЬ!
Бо, Рижій Сраці в засосах, прийдеться поцілунками ділитися.