Рубио после переговоров в Париже: Европа может помочь завершить войну в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил убеждение, что Европа может сделать весомый вклад в завершение войны в Украине.

Об этом он заявил 18 апреля перед вылетом из Парижа в Вашингтон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TF1.

По словам Рубио, страны Европы, в частности - Великобритания, Франция и Германия, способны помочь продвинуть процесс урегулирования конфликта.

"Я думаю, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам, продвинуть дело вперед и приблизить нас к решению. Я считаю их идеи очень полезными и конструктивными", - подчеркнул госсекретарь.

Заявление прозвучало после переговоров, которые Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провели в Париже 16-18 апреля. Основная тема - война РФ против Украины.

Ранее же спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что не видит Европу участником мирных переговоров по Украине. Эта позиция тогда вызвала недовольство в Европе.

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