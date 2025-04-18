РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5357 посетителей онлайн
Новости Повышение стипендии курсантов
1 362 6

С 1 мая курсанты будут получать стипендии 8 тыс. грн, - Шмыгаль

Стипендии курсантов

С 1 мая стипендии для курсантов составят 8 тыс. грн, для отличников-выпускников - 20 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВРУ.

Так, отмечается, что такие стипендии установлены согласно постановлению Кабинета Министров, которое заработает с 1 мая.

"Относительно стипендий курсантам. Как Президент Украины и пообещал курсантам во время встречи, правительство приняло постановление - оно принято, подписано, опубликовано. Стипендия курсантам - 8 тыс. грн. Также на последнем выпускном курсе стипендия тех, кто учится на отлично - 20 тыс. грн. И соответственно прохождение практики - тоже 20 тыс. грн", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что стипендии заработают с 1 мая.

Также читайте: Зеленский обещал повышение выплат курсантам с марта. В Минобороны объяснили, почему этого не произошло

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал увеличение денежного обеспечения курсантов военных учреждений высшего образования с марта 2025 года.

Автор: 

стипендии (205) курсанты (162)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже вчителі отримали заробутну плату 4 тис $, ноутбуки, посадили мільярд дерев та виготовили мільйон дронів. Вибори на носі?
показать весь комментарий
18.04.2025 13:33 Ответить
що б потім це не перетворилося в армію сов'єтського союзу!
величезний небоєздатний зброд у пілотках та кирзачах.
та величезна купа пенсіонерів у 45 років в званні полковник.
армії потрібно рівно стільки скільки потрібно, і платня повинна бути середньостатична!
в армію треба йти за покликом серця та вміти воювати, а не бухати в тепленькому штабі за нехілі баблоси і захмарну пенсію!!!
як у мєнтів, зараз!!!
показать весь комментарий
18.04.2025 13:37 Ответить
хоть бы какую-то рекламу для военных вузов сделали... молодежь в массе своей даже не понимает, что есть солдат, есть офицер......... знают что есть только генералы)
показать весь комментарий
18.04.2025 13:39 Ответить
Молодь бере приклад з наших "еліт" і їх діточок , для яких взагалі війни немає !
показать весь комментарий
18.04.2025 14:47 Ответить
Звідки такі бюджетні стипендії, якщо працюючі, наприклад укрзалізниці, отримують чистими тільки 8 тис. гривень.
показать весь комментарий
18.04.2025 13:58 Ответить
А якщо недовчитись - то по - 10тис за кожний місяць боргу.
показать весь комментарий
18.04.2025 16:51 Ответить
 
 