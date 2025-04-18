С 1 мая курсанты будут получать стипендии 8 тыс. грн, - Шмыгаль

С 1 мая стипендии для курсантов составят 8 тыс. грн, для отличников-выпускников - 20 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВРУ.

Так, отмечается, что такие стипендии установлены согласно постановлению Кабинета Министров, которое заработает с 1 мая.

"Относительно стипендий курсантам. Как Президент Украины и пообещал курсантам во время встречи, правительство приняло постановление - оно принято, подписано, опубликовано. Стипендия курсантам - 8 тыс. грн. Также на последнем выпускном курсе стипендия тех, кто учится на отлично - 20 тыс. грн. И соответственно прохождение практики - тоже 20 тыс. грн", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что стипендии заработают с 1 мая.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал увеличение денежного обеспечения курсантов военных учреждений высшего образования с марта 2025 года.