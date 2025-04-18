Оккупанты ударили из артиллерии по Бериславу: погиб мужчина
Сегодня утром, 18 апреля, российские войска совершили артиллерийский обстрел Берислава в Херсонской области, в результате чего погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские военные атаковали Берислав артиллерийским оружием ориентировочно в 06:00.
В результате атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 70-летний местный житель. В момент обстрела мужчина был в своем доме.
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