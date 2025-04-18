Кабмин уволил Гаврилюка с должности первого заместителя Умерова

Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины уволен: Гаврилюк Иван Юрьевич с должности первого заместителя Министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

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