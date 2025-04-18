Кабмин уволил Гаврилюка с должности первого заместителя Умерова
Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабинетом Министров Украины уволен: Гаврилюк Иван Юрьевич с должности первого заместителя Министра обороны Украины", - говорится в сообщении.
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+6 igor shmatko
показать весь комментарий18.04.2025 14:54
+6 Віталій Глушко
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+5 Trevo Trow
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А можливо, як і інших, пошлють кудись…., послом, щоб мовчав…, як з ГПУ МОУ СБУ….
І без ДБР обійшлося?
Просто звільнили?
Ну так
не буваєбуває іноді при "кварталі - 95"
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