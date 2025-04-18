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Новости Иван Гаврилюк уходит с должности
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Кабмин уволил Гаврилюка с должности первого заместителя Умерова

гаврилюк

Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины уволен: Гаврилюк Иван Юрьевич с должности первого заместителя Министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Генерал Гаврилюк покидает пост заместителя Умерова по собственному желанию, - СМИ

Автор: 

увольнение (2679) Умеров Рустем (525) Гаврилюк Иван (32)


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Топ комментарии
+6
Підчищає дЄрмак. Хоча, згідно його посади, він, за законом, ні за що не відповідає. У всьому буде винне неголене зелене чмо-богевтік!
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18.04.2025 14:54
+6
Замість цього якогось продавця чебуреків призначать
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18.04.2025 15:10
+5
Він сам заяву написав. Не всі можуть красти в такому ненажерному темпі, як Умєров, і при цьому дивитися людям в очі.
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18.04.2025 14:56
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Припаркують, десь помічником=радником=консультантом…
А можливо, як і інших, пошлють кудись…., послом, щоб мовчав…, як з ГПУ МОУ СБУ….
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18.04.2025 14:48 Ответить
Підчищає дЄрмак. Хоча, згідно його посади, він, за законом, ні за що не відповідає. У всьому буде винне неголене зелене чмо-богевтік!
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18.04.2025 14:54 Ответить
Він сам заяву написав. Не всі можуть красти в такому ненажерному темпі, як Умєров, і при цьому дивитися людям в очі.
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18.04.2025 14:56 Ответить
А за що?
І без ДБР обійшлося?
Просто звільнили?
Ну так не буває буває іноді при "кварталі - 95"
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18.04.2025 14:59 Ответить
Під час війни міністерство оборони очолює людина яка ніякого відношення до армії не мала і ні за що не відповідає.
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18.04.2025 15:03 Ответить
Замість цього якогось продавця чебуреків призначать
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18.04.2025 15:10 Ответить
Цього разу продавця пахлави
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18.04.2025 15:46 Ответить
Занадто українське прізвище
Не вписався у колектив)
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18.04.2025 15:25 Ответить
чебуречна-чайхана вже стане МО
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18.04.2025 15:44 Ответить
Єдина професійна людина була у керівництві МОУ, тепер залишились одні шаурмісти
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18.04.2025 15:45 Ответить
 
 