737 9
Путин не хочет мира, его к этому можно только принудить, - министр обороны Нидерландов Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил мнение, что Владимир Путин не хочет мира, его можно только принудить к этому. Поэтому, по его словам, необходимо усиливать Украину и наращивать давление на Россию.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Даже в Страстную пятницу - снова смерть и разрушения из-за российских атак. Харьков, Сумы, Киев: снова под прицелом мирные жители, включая детей. Путин не хочет мира, его к этому можно только принудить. Поэтому мы должны укреплять Украину и усиливать давление на Россию", - отметил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Притомним це зрозуміло ще з 14-го. І? Щось дуже довго ви зміцнюєте Україну...
кокс? чи щось інше?
Ну і які пропозиції?
Ось реальні ходи - озброєння з усієї Європи починає надходити постійним потоком, а не пакетами. Розмір збільшується на порядок. Переміщається все ППО, що є, за винятком там найкритичніших. Кацапні накладається повне ембарго, яке включає абсолютно все, включно з ліками. Європейським компаніям, які співпрацюють з кацапами дається тиждень на вихід, інакше така сама відповідальність як за співпрацю з фашистами у другій світовій. І так далі
Але ви ж такого не зробите.