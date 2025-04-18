Путин не хочет мира, его к этому можно только принудить, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил мнение, что Владимир Путин не хочет мира, его можно только принудить к этому. Поэтому, по его словам, необходимо усиливать Украину и наращивать давление на Россию.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Даже в Страстную пятницу - снова смерть и разрушения из-за российских атак. Харьков, Сумы, Киев: снова под прицелом мирные жители, включая детей. Путин не хочет мира, его к этому можно только принудить. Поэтому мы должны укреплять Украину и усиливать давление на Россию", - отметил он.

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