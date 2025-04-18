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Путин не хочет мира, его к этому можно только принудить, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

В Нидерландах заявили, что Путин не хочет мира

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил мнение, что Владимир Путин не хочет мира, его можно только принудить к этому. Поэтому, по его словам, необходимо усиливать Украину и наращивать давление на Россию.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Даже в Страстную пятницу - снова смерть и разрушения из-за российских атак. Харьков, Сумы, Киев: снова под прицелом мирные жители, включая детей. Путин не хочет мира, его к этому можно только принудить. Поэтому мы должны укреплять Украину и усиливать давление на Россию", - отметил он.

Читайте: Мы приближаемся к достижению мира в Украине. Ожидаем ответ от РФ, - Трамп

В Нидерландах заявили, что Путин не хочет мира

Автор: 

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"Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив думку, що Володимир Путін не прагне миру.... Тому ми повинні зміцнювати Україну та посилювати тиск на Росію"

Притомним це зрозуміло ще з 14-го. І? Щось дуже довго ви зміцнюєте Україну...
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18.04.2025 14:53 Ответить
Єдине, що хоче ботоксне ×уйло - це відсмоктувати українського прутня знову і знову.
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18.04.2025 14:58 Ответить
дурники вже тут
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18.04.2025 16:39 Ответить
Якби не заявив про себе, тебе б і не помітили. ))
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18.04.2025 20:52 Ответить
Важко європейцям зміцнювати Україну .якщо "трамбон" зміцнює куйла.
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18.04.2025 15:10 Ответить
а у венса відчуття оптимізму.
кокс? чи щось інше?
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18.04.2025 15:19 Ответить
Популізм.
Ну і які пропозиції?
Ось реальні ходи - озброєння з усієї Європи починає надходити постійним потоком, а не пакетами. Розмір збільшується на порядок. Переміщається все ППО, що є, за винятком там найкритичніших. Кацапні накладається повне ембарго, яке включає абсолютно все, включно з ліками. Європейським компаніям, які співпрацюють з кацапами дається тиждень на вихід, інакше така сама відповідальність як за співпрацю з фашистами у другій світовій. І так далі

Але ви ж такого не зробите.
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18.04.2025 15:24 Ответить
Скільки можна ******* одне й теж, без жодного результату, наче платівку заїло? Ви можете примусити *****? Ні? То "не можеш срать, не мучай жопу" - скажіть це прямо і ми шукатимемо інші варіанти.
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18.04.2025 15:38 Ответить
 
 