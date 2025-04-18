Силы обороны уничтожили три БМП РФ при попытке форсировать Оскол на Харьковщине, - ОТГ "Харків"

В районе населенного пункта Двуречная Силы обороны Украины уничтожили три боевые машины пехоты противника во время попытки форсирования реки Оскол.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харків" Павел Шамшин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шамшина, российские войска пытаются удержать и расширить плацдарм на правом берегу Оскола, чтобы создать угрозу для города Купянска с севера.

"В данное время там находится только пехота, но буквально вчера мы наблюдали чрезвычайно феерическое зрелище, как россияне пытались форсировать реку Оскол сразу тремя боевыми машинами пехоты. Одна БМП была уничтожена еще на подходе к берегу, другая БМП заскочила в реку, но что-то пошло не так, она там застряла и была уничтожена, экипаж, к счастью, погиб. Третья БМП все же успешно форсировала реку, но тоже прожила недолго. Вскоре она была выслежена нашими дронами и сожжена", - рассказал Шамшин.

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