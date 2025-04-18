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Новости Попытки оккупантов переправиться через Оскол
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Силы обороны уничтожили три БМП РФ при попытке форсировать Оскол на Харьковщине, - ОТГ "Харків"

ссу,бобовников

В районе населенного пункта Двуречная Силы обороны Украины уничтожили три боевые машины пехоты противника во время попытки форсирования реки Оскол.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харків" Павел Шамшин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шамшина, российские войска пытаются удержать и расширить плацдарм на правом берегу Оскола, чтобы создать угрозу для города Купянска с севера.

"В данное время там находится только пехота, но буквально вчера мы наблюдали чрезвычайно феерическое зрелище, как россияне пытались форсировать реку Оскол сразу тремя боевыми машинами пехоты. Одна БМП была уничтожена еще на подходе к берегу, другая БМП заскочила в реку, но что-то пошло не так, она там застряла и была уничтожена, экипаж, к счастью, погиб. Третья БМП все же успешно форсировала реку, но тоже прожила недолго. Вскоре она была выслежена нашими дронами и сожжена", - рассказал Шамшин.

Также читайте: У россиян в планах наводить переправу через реку Оскол, чтобы перебрасывать свою технику, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

армия РФ (19224) БМП (399) ОТГ Харьков (49)


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Без відео це цікаво, але не так "запалює", як Мадярське "Джага- Джага"
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18.04.2025 15:01 Ответить
"але щось пішло не так, вона там застрягла і була знищена, екіпаж, на щастя, загинув"

На щастя )) Спасибо, посмеялся)
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18.04.2025 15:09 Ответить
екіпаж, на щастя, загинув
Здоров'я всім загиблим.
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18.04.2025 15:19 Ответить
 
 