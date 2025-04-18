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Новости Бои в Волчанске
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Точкой наибольшей активности россиян остается Волчанск: они обстреливают город из всего имеющегося вооружения, - ОТГ "Харків"

Ситуация в Волчанске

Российские войска атакуют как в самом Волчанске, так и в окружающих населенных пунктах с целью обойти украинские позиции, однако успеха пока не имеют.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире рассказал спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин.

По его словам, в целом оперативная ситуация в зоне ответственности ОТГ "Харків" за последнее время существенных изменений не претерпела и остается сложной.

"Если говорить о точках наибольшей активности врага, то это, по-прежнему, Волчанск. Россияне безжалостно обстреливают город из всего имеющегося вооружения: это и артиллерия различного калибра, и минометы, и ракетные системы залпового огня, и огнеметные системы, которые работают из района населенного пункта Шебекино на территории России. Также очень активно работают российские дроны - fpv-дроны, дроны, которые работают на системе сброс", - рассказал спикер.

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Шамшин отметил, что россияне не отказались от намерения вытеснить Силы обороны за пределы города, проводят атаки как в самом Волчанске, так и в окрестных населенных пунктах с целью обойти украинские позиции, однако успеха пока не имеют.

Он отметил, что пока не наблюдается попыток россиян форсировать реку Волчья, последние такие попытки, как напомнил он, были еще в конце февраля-начале марта, когда враг пытался пехотой переправиться на южный берег, однако был уничтожен.

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Автор: 

боевые действия (4049) Волчанск (388) Харьковская область (792) Чугуевский район (103) ОТГ Харьков (49)


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Так с Волчанска прямая дорога на Харьков! Час езды на джингулях. Отака куйня малята-жовтэнята!
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18.04.2025 16:54 Ответить
 
 