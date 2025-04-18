В США DOGE Маска обвиняют в утечке конфиденциальных данных в пользу РФ, - СМИ
Сотрудники Национального совета по трудовым отношениям США обвинили Департамент эффективности правительства (DOGE) американского миллиардера Илона Маска в утечке конфиденциальных данных в Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NPR.
По данным издания, в марте DOGE осуществлял проверку агентства на "соответствие политике новой администрации по сокращению расходов".
Однако работники департамента Маска запросили самый высокий уровень доступа к базе данных организации с фактически неограниченным разрешением читать, копировать и изменять данные.
База данных Нацсовета содержит конфиденциальную информацию, в частности - информацию о профсоюзах, судебных делах и корпоративной тайне.
После того, как DOGE Маска получил к этому доступ, сотрудники агентства заметили попытку подключения к базе данных с IP-адреса в России.
Представители Национального совета по трудовым отношениям США уведомили об инциденте Конгресс США и считают, что действия DOGE должно расследовать Федеральное бюро расследований.
По мнению издания, эта история привлекает внимание к тому, как DOGE работает в федеральных системах и получает доступ к частной финансовой и личной информации миллионов американцев.
Непонятно, как и защищает ли DOGE конфиденциальность этих данных, добавляет NPR.
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шоби він на фбр та цру ішачив?
ага - нема дурних, кацапи платять більше
Йому навіяли, що у нього місія - врятувати світ від ядерної зими шляхом цілування ***** в дупу.
тіко чомусь фбр схиляється до версії грошового сліду **********, чого ж і хай підняло перед нарадами у пентагоні
певно у фбр вже геть дурні та життя не розуміють...
Маск проросійським став не так давно.
Просто не розумію, як русня може купити найбагатшу людину на планеті? Дуже це їм дорого обійдеться, і не варте того, бо зараз Маск не робить нічого явно корисного для росії. Старлінк нам, наприклад, не відрубав.
старлінк відрубає - накриється тазом увесь його бізнес - хрін йому європа, японія, південна корея за старлінки заплатить
сциться він їх відключати, бо втратить значно більше, вже рахував не раз, а китаю ті старлінки нахрін не потрібні
***** б натиснути на агента, як на фіцорбанів, які за росєюшку паляться як тільки можуть.
не тіко ілона там усе вирішує - є ще в штатах друзі України
певно, шо ***** боїться - де він ще таке щастя надибає?
Краще вкластись у найближче оточення.
Там начебто якась баба мутна замішана.
кацапи великі надії на неї покладають
не подобається фбр цей пацанчик-протеже ілони
А розгін Національної ради з трудових відносин США йому потрібен щоб вийти безкарним з купи скандалів щодр відношення до своїх співробітників
Surpriiiiiise!
Про атрибуцію кіберінцидентів мабуть поняття не мають. А ще й спалили свого найкращого агента!
на користь китаю!!!!
кому всралася та кацапія.....
Так а если и там тоже сидят tovarisch'и кацапские...