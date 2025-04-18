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Новости Департамент Илона Маска DOGE
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В США DOGE Маска обвиняют в утечке конфиденциальных данных в пользу РФ, - СМИ

DOGE Илона Маска обвинили в сливе данных в пользу России

Сотрудники Национального совета по трудовым отношениям США обвинили Департамент эффективности правительства (DOGE) американского миллиардера Илона Маска в утечке конфиденциальных данных в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NPR.

По данным издания, в марте DOGE осуществлял проверку агентства на "соответствие политике новой администрации по сокращению расходов".

Однако работники департамента Маска запросили самый высокий уровень доступа к базе данных организации с фактически неограниченным разрешением читать, копировать и изменять данные.

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База данных Нацсовета содержит конфиденциальную информацию, в частности - информацию о профсоюзах, судебных делах и корпоративной тайне.

После того, как DOGE Маска получил к этому доступ, сотрудники агентства заметили попытку подключения к базе данных с IP-адреса в России.

Представители Национального совета по трудовым отношениям США уведомили об инциденте Конгресс США и считают, что действия DOGE должно расследовать Федеральное бюро расследований.

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По мнению издания, эта история привлекает внимание к тому, как DOGE работает в федеральных системах и получает доступ к частной финансовой и личной информации миллионов американцев.

Непонятно, как и защищает ли DOGE конфиденциальность этих данных, добавляет NPR.

Автор: 

информация (385) США (26652) хакер (1182) утечка (63) Маск Илон (226)


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Топ комментарии
+18
а шо ви хтіли від кацапського агента ілони?
шоби він на фбр та цру ішачив?
ага - нема дурних, кацапи платять більше
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18.04.2025 15:38
+15
чомусь я не здивована... я ще більше не буду здивована, якщо ФБР відмовиться розслідувати цей інцидент, тому що головний ворог зараз Китай а раша це типу друзі..., нові, а може й старі...
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18.04.2025 15:45
+14
Тут не в грошах справа.
Йому навіяли, що у нього місія - врятувати світ від ядерної зими шляхом цілування ***** в дупу.
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18.04.2025 15:48
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а шо ви хтіли від кацапського агента ілони?
шоби він на фбр та цру ішачив?
ага - нема дурних, кацапи платять більше
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18.04.2025 15:38 Ответить
Тут не в грошах справа.
Йому навіяли, що у нього місія - врятувати світ від ядерної зими шляхом цілування ***** в дупу.
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18.04.2025 15:48 Ответить
це коли йому на мацкві пляшку горілки із його портретом презентували?
тіко чомусь фбр схиляється до версії грошового сліду **********, чого ж і хай підняло перед нарадами у пентагоні
певно у фбр вже геть дурні та життя не розуміють...
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18.04.2025 15:52 Ответить
Грошовий слід скоріше у Трампа, коли русская мафія його від банкрутств рятувала.
Маск проросійським став не так давно.
Просто не розумію, як русня може купити найбагатшу людину на планеті? Дуже це їм дорого обійдеться, і не варте того, бо зараз Маск не робить нічого явно корисного для росії. Старлінк нам, наприклад, не відрубав.
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18.04.2025 15:57 Ответить
ну так, ну так, сумління ілону загризло, от і ішачить на кацапів...
старлінк відрубає - накриється тазом увесь його бізнес - хрін йому європа, японія, південна корея за старлінки заплатить
сциться він їх відключати, бо втратить значно більше, вже рахував не раз, а китаю ті старлінки нахрін не потрібні
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18.04.2025 16:00 Ответить
Через Старлінки фронт працює, і флот руснявий носу далі Криму не висовує.
***** б натиснути на агента, як на фіцорбанів, які за росєюшку паляться як тільки можуть.
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18.04.2025 16:09 Ответить
тисне, але заслабо
не тіко ілона там усе вирішує - є ще в штатах друзі України
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18.04.2025 16:12 Ответить
Боїться, значить, що з гачка зірветься. Он на фіцорбанів ***** не боїться тиснути. Тут йому і обхід санкцій, і блокування допомоги, і заяви проросійські та антиєвропейські.
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18.04.2025 16:15 Ответить
психотип у ілони відповідний, спрогнозувати дуже складно
певно, шо ***** боїться - де він ще таке щастя надибає?
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18.04.2025 16:16 Ответить
Насколько понимаю, реальных денег у него не так много, а рф со своими накопленными в офшорах сотнями реальных $млрд, вполне могли ему что то от башлять, да так, что бы комар носа не подточил, не напрямую. Впрочем, одно другому не мешает, и миссия и бабло.
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18.04.2025 16:03 Ответить
Теж можливо, але все ж "купівля Маска" - дороге і непевне капіталовкладення.
Краще вкластись у найближче оточення.
Там начебто якась баба мутна замішана.
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18.04.2025 16:08 Ответить
кацапка на службі гру
кацапи великі надії на неї покладають
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18.04.2025 16:13 Ответить
до речі, у команді ілони є один пацанчик, виходець з **********, який багато чим та рулить у ілоніній догі, а його тато до того кадровий гру-шнік зі стажем та посвідкою на проживання у штатах
не подобається фбр цей пацанчик-протеже ілони
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18.04.2025 15:55 Ответить
Гроші ілонка любить і значна частина його статків подачки від *****.
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18.04.2025 16:17 Ответить
Всё, Лёня. Смотри Побег из Шоушенка и Побег из Алькатраса. Пригодится
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18.04.2025 15:38 Ответить
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18.04.2025 15:42 Ответить
та ілона на марс на теслі с'їпеться, не дарма ж раніше теслу у космос відправляв
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18.04.2025 15:46 Ответить
чомусь я не здивована... я ще більше не буду здивована, якщо ФБР відмовиться розслідувати цей інцидент, тому що головний ворог зараз Китай а раша це типу друзі..., нові, а може й старі...
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18.04.2025 15:45 Ответить
Перед цим Муск влащтував погром у фбр і цру, суттєво скоротивши дієздатні підрозділи. Щоб не було тих хто буде копати під трампа.
А розгін Національної ради з трудових відносин США йому потрібен щоб вийти безкарним з купи скандалів щодр відношення до своїх співробітників
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18.04.2025 15:49 Ответить
Задача кожного під×уйловика - встигнути максимально насрати до того, як спалиться.
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18.04.2025 15:47 Ответить
Ну так а звідки то ДОГЕ взялося за такий термін? Маск зі своїх співробітників сформував? Так у Маска повно кацапів на високих посадах...
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18.04.2025 15:49 Ответить
>> ... спробу підключення до бази даних з IP-адреси в россосісі.

Surpriiiiiise!
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18.04.2025 15:54 Ответить
Це ж треба... З російської IP-адреси спробували підʼєднатися до бази даних Нацради!
Про атрибуцію кіберінцидентів мабуть поняття не мають. А ще й спалили свого найкращого агента!
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18.04.2025 15:55 Ответить
вряд ли Маск крот, а вот кто нибудь из его окружения, - вполне вероятно....
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18.04.2025 20:11 Ответить
вірити NPR - себе не поважати
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18.04.2025 16:04 Ответить
Вірте трамхлу.
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18.04.2025 16:47 Ответить
сцикують сказати правду?
на користь китаю!!!!
кому всралася та кацапія.....
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18.04.2025 16:06 Ответить
DOGE це банда хакерів у федеральній урядовій системі США.
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18.04.2025 16:40 Ответить
"действия DOGE должно расследовать Федеральное бюро расследований"

Так а если и там тоже сидят tovarisch'и кацапские...
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18.04.2025 16:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EKNbc5nIH34 ТОЙОТА ПОСЛАЛА МАСКА НАВСЕГДА! Это конец Tesla?
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18.04.2025 17:48 Ответить
 
 