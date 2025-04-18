В США DOGE Маска обвиняют в утечке конфиденциальных данных в пользу РФ, - СМИ

Сотрудники Национального совета по трудовым отношениям США обвинили Департамент эффективности правительства (DOGE) американского миллиардера Илона Маска в утечке конфиденциальных данных в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NPR.

По данным издания, в марте DOGE осуществлял проверку агентства на "соответствие политике новой администрации по сокращению расходов".

Однако работники департамента Маска запросили самый высокий уровень доступа к базе данных организации с фактически неограниченным разрешением читать, копировать и изменять данные.

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База данных Нацсовета содержит конфиденциальную информацию, в частности - информацию о профсоюзах, судебных делах и корпоративной тайне.

После того, как DOGE Маска получил к этому доступ, сотрудники агентства заметили попытку подключения к базе данных с IP-адреса в России.

Представители Национального совета по трудовым отношениям США уведомили об инциденте Конгресс США и считают, что действия DOGE должно расследовать Федеральное бюро расследований.

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По мнению издания, эта история привлекает внимание к тому, как DOGE работает в федеральных системах и получает доступ к частной финансовой и личной информации миллионов американцев.

Непонятно, как и защищает ли DOGE конфиденциальность этих данных, добавляет NPR.