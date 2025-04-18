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Новости встреча Зеленского с Чарльзом III
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После визита Зеленского в Сандрингем над дворцом короля Чарльза III ввели бесполетную зону, - The Guardian

Зеленский встретился с Чарльзом

Британские службы безопасности ввели бесполетную зону над Сандрингемским дворцом после визита президента Украины Владимира Зеленского в марте.

Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ограничение на полеты вступило в силу 10 марта из соображений безопасности. Соответствующее распоряжение подписала министр транспорта Хайди Александер. В нем говорится о защите королевской семьи и других высокопоставленных чиновников, которые находятся в резиденции монархов или посещают ее.

Причиной стали сообщения СМИ о двух дронах, замеченных вблизи Сандрингема во время визита Зеленского. По информации источников, дроны следили за водителем и фотографом делегации. Их происхождение установить не удалось.

Напомним, что в воскресенье, 2 марта, президент Владимир Зеленский посещал британского монарха, короля Чарльза III.

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Автор: 

Великобритания (4954) Зеленский Владимир (20362) дроны (3917)


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Топ комментарии
+9
вже поїхав. Можно не хвилюватись.
Краще хай пришлють наряд пожежників до Букінгемського палацу. На всяк випадок, бо дуже дорого буде коштувати відновлення.
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18.04.2025 17:29
+3
Дрони змінюють світ, навіть там, де немає війни....
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18.04.2025 17:38
+1
Зеля шпійонів привів? чи підстава? чи то так получилось?
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18.04.2025 17:26
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Зеля шпійонів привів? чи підстава? чи то так получилось?
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18.04.2025 17:26 Ответить
а як давно вас перевіряли на рашизм головного мозку?
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18.04.2025 18:28 Ответить
вже поїхав. Можно не хвилюватись.
Краще хай пришлють наряд пожежників до Букінгемського палацу. На всяк випадок, бо дуже дорого буде коштувати відновлення.
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18.04.2025 17:29 Ответить
Почекайте, памперси так швидко не замінюються, а щоб ті кляті папараці не зняли процес на відео, і запроваджено безпольотну зону.
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18.04.2025 17:33 Ответить
тому принц Вільям у березні був такий перелякани через fpvкоптери, що не приїхав з візитом в Україну, і Гаррі його випередив.
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18.04.2025 17:40 Ответить
"За інформацією джерел, дрони стежили за водієм і фотографом делегації. Їхнє походження встановити не вдалося".
Дрони-як засіб впливу на поведінку слуги:як не козир,то дрони.Він з Трампом собі побикував,бо знав,що йому з того нич не буде.
А "дрони" не шуткують.
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18.04.2025 17:35 Ответить
Дрони змінюють світ, навіть там, де немає війни....
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18.04.2025 17:38 Ответить
і так.
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18.04.2025 18:35 Ответить
Ну ок. Хоча б він зміг переконати королівьку сім*ю зберігати безпеку.
А саме головне те що до нього прислухались.
Що тут поганого?
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18.04.2025 18:31 Ответить
I патрiот на дах встановити. Будуть ******** десятой дорогой!
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18.04.2025 18:37 Ответить
Де бубон - там потім прильоти))) перестрахувалися
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18.04.2025 19:33 Ответить
Шоб трохи вивітрилося після Зєлі?
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18.04.2025 21:03 Ответить
 
 