После визита Зеленского в Сандрингем над дворцом короля Чарльза III ввели бесполетную зону, - The Guardian
Британские службы безопасности ввели бесполетную зону над Сандрингемским дворцом после визита президента Украины Владимира Зеленского в марте.
Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ограничение на полеты вступило в силу 10 марта из соображений безопасности. Соответствующее распоряжение подписала министр транспорта Хайди Александер. В нем говорится о защите королевской семьи и других высокопоставленных чиновников, которые находятся в резиденции монархов или посещают ее.
Причиной стали сообщения СМИ о двух дронах, замеченных вблизи Сандрингема во время визита Зеленского. По информации источников, дроны следили за водителем и фотографом делегации. Их происхождение установить не удалось.
Напомним, что в воскресенье, 2 марта, президент Владимир Зеленский посещал британского монарха, короля Чарльза III.
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Краще хай пришлють наряд пожежників до Букінгемського палацу. На всяк випадок, бо дуже дорого буде коштувати відновлення.
fpvкоптери, що не приїхав з візитом в Україну, і Гаррі його випередив.
Дрони-як засіб впливу на поведінку слуги:як не козир,то дрони.Він з Трампом собі побикував,бо знав,що йому з того нич не буде.
А "дрони" не шуткують.
А саме головне те що до нього прислухались.
Що тут поганого?