После визита Зеленского в Сандрингем над дворцом короля Чарльза III ввели бесполетную зону, - The Guardian

Британские службы безопасности ввели бесполетную зону над Сандрингемским дворцом после визита президента Украины Владимира Зеленского в марте.

Об этом сообщает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ограничение на полеты вступило в силу 10 марта из соображений безопасности. Соответствующее распоряжение подписала министр транспорта Хайди Александер. В нем говорится о защите королевской семьи и других высокопоставленных чиновников, которые находятся в резиденции монархов или посещают ее.

Причиной стали сообщения СМИ о двух дронах, замеченных вблизи Сандрингема во время визита Зеленского. По информации источников, дроны следили за водителем и фотографом делегации. Их происхождение установить не удалось.

Напомним, что в воскресенье, 2 марта, президент Владимир Зеленский посещал британского монарха, короля Чарльза III.

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