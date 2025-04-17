Принц Уильям "фрустрирован" из-за визита Гарри в Украину, - Daily Mail

Принц Уильям, старший сын короля Чарльза III, не слишком обрадовался неанонсированному визиту своего младшего брата, принца Гарри, в Украину 10 апреля.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, приближенные к королевской семье, информирует Цензор.НЕТ.

По информации инсайдеров, Уильям испытывает фрустрацию из-за того, что Гарри опередил его в намерениях посетить Украину. Принц Уэльский якобы "уже давно надеялся" осуществить такую поездку, однако его отговаривали от этого из-за соображений безопасности.

Как отмечают источники, он расстроен и разгневан на высокопоставленных чиновников, которые не позволили ему поехать.

В то же время в Великобритании Гарри подвергся критике за якобы лицемерие - ведь ранее он подал в суд на правительство из-за отказа предоставить ему охрану во время поездок, а впоследствии посетил зону военных действий в Украине.

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