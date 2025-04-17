Принц Уильям "фрустрирован" из-за визита Гарри в Украину, - Daily Mail
Принц Уильям, старший сын короля Чарльза III, не слишком обрадовался неанонсированному визиту своего младшего брата, принца Гарри, в Украину 10 апреля.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, приближенные к королевской семье, информирует Цензор.НЕТ.
По информации инсайдеров, Уильям испытывает фрустрацию из-за того, что Гарри опередил его в намерениях посетить Украину. Принц Уэльский якобы "уже давно надеялся" осуществить такую поездку, однако его отговаривали от этого из-за соображений безопасности.
Как отмечают источники, он расстроен и разгневан на высокопоставленных чиновников, которые не позволили ему поехать.
В то же время в Великобритании Гарри подвергся критике за якобы лицемерие - ведь ранее он подал в суд на правительство из-за отказа предоставить ему охрану во время поездок, а впоследствии посетил зону военных действий в Украине.
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Усе інше, від різних осіб, зокрема від старого Трампа, то лише теліпання єрундою, для ЗМІ!!
карма.
Вісь радіє такій поведінці, розуміючи, що коли прийдуть, то візьмуть всіх голими руками, бо всі з верху до низу будуть лише фруструвати, а чинити опір - то ж ескалація.
Госпиталь во Львове - это зона военных действий?
Це вам не НАТО, русня будь-якої миті може пустити балістику в будь-яку точку.
Так що вся Україна - зона бойових дій, тільки різної інтенсивності.
У порівнянні з Європою, де росте вже, мабуть, третє покоління, яке не тільки війни не знало, а і взагалі жодних соціальних потрясінь, для яких ковід - це кінець звичного світу.
Ізраїль, в принципі, теж, бо там стріляють, але у Ізраїля дуже гарна ППО, мало що крізь неї пролітає.
Так як ми всі крутіші за європейців, в якій точці України не знаходились би.
І чіплятись до прізвища - погана манера.
Я з Одеси, якщо що. Тут прилітає набагато частіше, ніж у Львів.
Рожеві бюрократизовані поні. Все їм не так. Чувак - взяв, і зробив. Може якби цю охорону надали, він би відвідав більше місць.
А Вільям хай сидить і далі, це в дусі сьогоднішньої Європи : щось обговорювати, планувати, збиратись, зустрічатись, а в кінці дійти до висновку "самі справляться"