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Новости Визит принца Гарри в Украину
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Принц Уильям "фрустрирован" из-за визита Гарри в Украину, - Daily Mail

Принц Уильям и принц Гарри

Принц Уильям, старший сын короля Чарльза III, не слишком обрадовался неанонсированному визиту своего младшего брата, принца Гарри, в Украину 10 апреля.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, приближенные к королевской семье, информирует Цензор.НЕТ.

По информации инсайдеров, Уильям испытывает фрустрацию из-за того, что Гарри опередил его в намерениях посетить Украину. Принц Уэльский якобы "уже давно надеялся" осуществить такую поездку, однако его отговаривали от этого из-за соображений безопасности.

Как отмечают источники, он расстроен и разгневан на высокопоставленных чиновников, которые не позволили ему поехать.

В то же время в Великобритании Гарри подвергся критике за якобы лицемерие - ведь ранее он подал в суд на правительство из-за отказа предоставить ему охрану во время поездок, а впоследствии посетил зону военных действий в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Принцу Гарри во Львове подарили кулич, выпеченный из муки с разминированных украинских полей. ФОТО

Автор: 

Великобритания (4954) война в Украине (3823) Принц Уильям (2)


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Топ комментарии
+21
Принц Гаррі молодець!
Усе інше, від різних осіб, зокрема від старого Трампа, то лише теліпання єрундою, для ЗМІ!!
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17.04.2025 10:54
+11
Що йому бідному робити? Та хоча б не красти під час війни, та волонтерів не переслідувати, а дякувати за допомогу, та й самому не жлобитися. А ще кремлівських кротів розігнати. І це все в його силах і дуже просто зробити, бо тут війна не заважає. Але ж він все робить навпаки, бо чхать йому на Україну, бо ворог він, а не жертва обставин.
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17.04.2025 11:19
+9
Українцям, якщо ті фрустровані насправді українці і по мові і по духу, не потрібно було собі у 2019 році вибирати разом із кралвральними дебілами собі і війну і смерть? І не продовжувати брєдятіну із зєрмаковського телемарафона слухати?
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17.04.2025 10:55
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Українцям, якщо ті фрустровані насправді українці і по мові і по духу, не потрібно було собі у 2019 році вибирати разом із кралвральними дебілами собі і війну і смерть? І не продовжувати брєдятіну із зєрмаковського телемарафона слухати?
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17.04.2025 10:55 Ответить
Ну, по перше тоді телемараХВона не було, він почався в 2022-му коли кацапопідараси пішли повномасштабно. По друге війну ніхто не вибирав, вона почалась ще в 2014-му. Ну помилився нарід, он громадяни США теж вже другий раз помиляються. Але у них як і у нас не монархія як на кацапщині. А ***** б напав повномасштабно хоч був би Зеленський президентом хоч ні. Багато в нього помилок, з цим ніхто не спорить. Тампон взагалі весь світ трясе. Особисто я не голосував за Зеленського, але шо йому зараз робити? Занурити Україну в хаос? Як тільки він (скажем так заявить, що складає повноваження, хоча я не знаю як по Конституції це можна зробити) то тут же понабігають жЮлько-бойко-шухричо-мертвечуковська мразота і почнеться хаос якого хоче *****.
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17.04.2025 11:09 Ответить
Що йому бідному робити? Та хоча б не красти під час війни, та волонтерів не переслідувати, а дякувати за допомогу, та й самому не жлобитися. А ще кремлівських кротів розігнати. І це все в його силах і дуже просто зробити, бо тут війна не заважає. Але ж він все робить навпаки, бо чхать йому на Україну, бо ворог він, а не жертва обставин.
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17.04.2025 11:19 Ответить
Ви статтю читали перед тим, як коментувати її?
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17.04.2025 11:08 Ответить
Чукча нє чітатєль, чукча пісатєль, ну і тута щось на кшталт)
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17.04.2025 11:12 Ответить
Принц Гаррі молодець!
Усе інше, від різних осіб, зокрема від старого Трампа, то лише теліпання єрундою, для ЗМІ!!
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17.04.2025 10:54 Ответить
приймаємо з усіх боків.
карма.
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17.04.2025 10:56 Ответить
Не фрустрацію, а заздрість. Що у молодшого яйця є щоб наплювати на цвірінькання про небезпеку.
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17.04.2025 10:57 Ответить
У "молодшенького" нічого крім яєць немає - ні розуму, ні відповідальності. Я вже не кажу про честь і обовязок...
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17.04.2025 13:36 Ответить
Коли яєць немає, вам ані розум, ані відповідальність не допоможуть виконати обов'язок і захистити честь.
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17.04.2025 13:37 Ответить
Коли принц думає яйцями і одружується на брутальній особі, а далі відмовляється від виконання обовязків члена королівської родини, тікає з країни і розголошує якісь родинні "інсайди"? Як це допомогло йому зберегти честь?
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17.04.2025 14:17 Ответить
Ну то краще сидіти в своїй Британії та фруструвати на неможливість (а насправді - сцикливість) поїхати в Україну.
Вісь радіє такій поведінці, розуміючи, що коли прийдуть, то візьмуть всіх голими руками, бо всі з верху до низу будуть лише фруструвати, а чинити опір - то ж ескалація.
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17.04.2025 14:25 Ответить
чому зразу "думає яйцями"? він справді міг полюбити ту негру, і пішов на все заради неї
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18.04.2025 00:22 Ответить
Є досить обгрунтована підозра що Гаррі не від Чарльза і саме цим конспірологи пояснюють його поведінку. А ще варто взяти до уваги розгульний спосіб життя Гаррі. Він не був цнотливим "паїнькою" коли познайомився з "цією" почварою, яка теж не була цнотливою і вела такий самий спосіб життя як і Гаррі... Незадовго до смерті Діани я мав можливість поспостерігати за нею на благодійному заході Британського Легіону. Господи! Якою вона була занудою... Від таких жінок як Діана не можна мати дітей... але британці її чомусь любили. За що? - досі не можу допетрати як і того чому Чарльз на ній одружився... Вочевидь все це в купі вплинуло на виховання Гаррі.
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18.04.2025 23:32 Ответить
у Великій Британії Гаррі зазнав критики за начебто лицемірство - адже раніше він подав до суду на уряд через відмову надати йому охорону під час поїздок, а згодом відвідав зону воєнних дій в Україні.

Госпиталь во Львове - это зона военных действий?
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17.04.2025 10:57 Ответить
Прилітає тут всюди.
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17.04.2025 11:15 Ответить
Мабуть не всюди, тому що тут деякі знатоки сумчанам розказували що треба автобуси зупиняти на час тривоги і не ходити по вулицям. Так тут тривога майже цілодобово, тому що Каби запускаються по прикордонню.
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17.04.2025 11:28 Ответить
У Львів не один раз прильоти були, з загиблими та пораненими.
Це вам не НАТО, русня будь-якої миті може пустити балістику в будь-яку точку.
Так що вся Україна - зона бойових дій, тільки різної інтенсивності.
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17.04.2025 11:31 Ответить
Ага, "різної". Зимою на вокзалі в Сумах трохи перелякана дівчинка з заходу (приїхала до військового) запитувала мене як ми тут живемо в цьому всьому. Звикли, лотерея, комусь не повезло.
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17.04.2025 11:44 Ответить
Так, різної. В Одесі бувають "нещасливі дні", коли криють щоночі. Теж комусь не щастить: загибель, поранення, згорілі будинки і квартири - це щоразу, інакше - ніяк.
У порівнянні з Європою, де росте вже, мабуть, третє покоління, яке не тільки війни не знало, а і взагалі жодних соціальних потрясінь, для яких ковід - це кінець звичного світу.
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17.04.2025 11:47 Ответить
В області зоною бойових дій визначені ТІЛЬКИ прикордонні громади на всьому 563 км відрізку кордону. Обстріли - це тільки обстріли.
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17.04.2025 11:51 Ответить
З точки зору неполоханих європейців, ми - це суцільна зона бойових дій.
Ізраїль, в принципі, теж, бо там стріляють, але у Ізраїля дуже гарна ППО, мало що крізь неї пролітає.
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17.04.2025 11:54 Ответить
Ну тепер все зійшлося, прізвище у Вас з польским (Європа) корінням (Войцек) , звісно у Львові бойові дії. Нема питань.
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17.04.2025 12:00 Ответить
Ви можете скільки завгодно мірятись крутизною з більш віддаленими від ЛБЗ регіонами, все одно ті, хто на "нулі" крутіші.
Так як ми всі крутіші за європейців, в якій точці України не знаходились би.
І чіплятись до прізвища - погана манера.
Я з Одеси, якщо що. Тут прилітає набагато частіше, ніж у Львів.
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17.04.2025 12:03 Ответить
Я з Дніпра, теж не солодко! 🤬
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17.04.2025 13:12 Ответить
Хто б сумнівався.
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17.04.2025 13:21 Ответить
Був колись в Красноселці взводним, ротним, 59 автобус від Пєрєсипі. Одєсіти 14 рік пам'ятають і свою поведінку і те що 28 бригада і роту не могла виставити в АТО.?. І брат жінки казав що хоч зараз власовську ганчірку на хату почепить.
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17.04.2025 13:59 Ответить
І такого тут до чорта.
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17.04.2025 14:00 Ответить
> Водночас у Великій Британії Гаррі зазнав критики за начебто лицемірство - адже раніше він подав до суду на уряд через відмову надати йому охорону під час поїздок, а згодом відвідав зону воєнних дій в Україні.

Рожеві бюрократизовані поні. Все їм не так. Чувак - взяв, і зробив. Може якби цю охорону надали, він би відвідав більше місць.

А Вільям хай сидить і далі, це в дусі сьогоднішньої Європи : щось обговорювати, планувати, збиратись, зустрічатись, а в кінці дійти до висновку "самі справляться"
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17.04.2025 11:13 Ответить
Якби Віллі так хотів підтримати Україну, то давно вже мав би приїхати до нас! Як ніяк наслідувач трону. А Гаррі респект, чхав він на етикет, як відчуває так і робить!
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17.04.2025 11:18 Ответить
Все логічно , що Гаррі випередив братика. З міркувань безпеки Уільяма все одно б охорона не відпустила в Україну , все ж таки він - майбутній король, а Гаррі лише молодший без будь-якої перспективи на корону.
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17.04.2025 11:24 Ответить
Респект принцу Гаррі
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17.04.2025 11:27 Ответить
От жалко пацана
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17.04.2025 11:29 Ответить
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17.04.2025 11:43 Ответить
Пропоную нове змагання - хто з принців перший приїде в Торецьк на танку. У Вільяма є всі шанси на перемогу.
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17.04.2025 12:09 Ответить
Та не сваріться,хлопці.Приїжджайте разом.Будемо раді бачити вас обох.А хто там перший чи другий-не важливо..
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17.04.2025 13:10 Ответить
При всій повазі до Вільяма, війна вже йде понад 3 роки. Хотів би приїхати -- давно би приїхав, а махати кулаками після бою кожен може.
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17.04.2025 14:20 Ответить
 
 