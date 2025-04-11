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Новости Фото Визит принца Гарри в Украину
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Принцу Гарри во Львове подарили паску, выпеченную из муки с разминированных украинских полей. ФОТО

Британскому принцу Гарри, который посетил реабилитационный центр Superhumans Center во Львове, подарили пасхальную корзину с паской, которую испекли из муки с разминированных украинских полей.

Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, с герцогом Сассекским говорили о программах поддержки ветеранов, а также о гуманитарном разминировании. После этого она передала принцу Гарри символический подарок.

"Чтобы показать настоящую цену, которую Украина платит за то, что наши земли заминированы, подарила принцу особый подарок - пасхальную корзину, в которой паска приготовлена из муки с разминированных полей. Выпекали ее бабушки из приграничной с Россией Сумщины, чьи села в зоне риска взрывоопасных предметов", - рассказала она.

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А писанки, которые были в пасхальной корзине, сделала мама госпитальерки Ирины Цыбух, которая погибла в прошлом году на Харьковщине.

"Спасибо принцу Гарри за невероятную поддержку Украины, за человечность и простоту. За то, как он трепетно обнимал детей, как искренне общался с ребятами в Superhumans", - добавила Свириденко.

Принц Гарри получил корзину с пасхой из муки с разминированных полей
Принц Гарри получил корзину с пасхой из муки с разминированных полей

Напомним, 10 апреля принц Гарри посетил раненых украинских военных во Львове во время своего тайного визита в Украину.

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Автор: 

Великобритания (4950) принц (32) Свириденко Юлия (128) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+12
Львів то є Львів!
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11.04.2025 23:09
+10
Очень хочется , чтоб все политики были ка Гарри.
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11.04.2025 23:21
+10
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11.04.2025 23:27
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Львів то є Львів!
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11.04.2025 23:09 Ответить
Це є Львів, старенький.... Сивий й мудрий батько... (Скрябін©)...
Бандерштат... (Брати Гадюкіни©)
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11.04.2025 23:51 Ответить
Очень хочется , чтоб все политики были ка Гарри.
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11.04.2025 23:21 Ответить
Сергій , Гарі не політик.
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12.04.2025 03:09 Ответить
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11.04.2025 23:27 Ответить
А де ж Меган? А то там кругом такі галичанки крутяться!
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11.04.2025 23:31 Ответить
ті хто крутиться - матраси одноразові, Меган пофігістка
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12.04.2025 00:27 Ответить
Наші бабусі з Сумщини...🥰
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11.04.2025 23:34 Ответить
Скажіть їм, що вони "бабусі" - очі видряпають.
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12.04.2025 01:40 Ответить
Порода, сер!
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11.04.2025 23:52 Ответить
Гарі вже не принц. Він відмовився від титулів.
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12.04.2025 03:08 Ответить
А паска була зверху посипана фарбованим порохом, видобутим із російських танкових снарядів.
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12.04.2025 03:36 Ответить
А я думаю про те, як переживе наш найвеличніший те, що йому не вдалось особисто сфоткатись з Гаррі?
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12.04.2025 09:00 Ответить
Нам би в Україну таких людяних патріотів-політиків!
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12.04.2025 10:19 Ответить
 
 