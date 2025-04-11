Принцу Гарри во Львове подарили паску, выпеченную из муки с разминированных украинских полей. ФОТО

Британскому принцу Гарри, который посетил реабилитационный центр Superhumans Center во Львове, подарили пасхальную корзину с паской, которую испекли из муки с разминированных украинских полей.

Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, с герцогом Сассекским говорили о программах поддержки ветеранов, а также о гуманитарном разминировании. После этого она передала принцу Гарри символический подарок.

"Чтобы показать настоящую цену, которую Украина платит за то, что наши земли заминированы, подарила принцу особый подарок - пасхальную корзину, в которой паска приготовлена из муки с разминированных полей. Выпекали ее бабушки из приграничной с Россией Сумщины, чьи села в зоне риска взрывоопасных предметов", - рассказала она.

Смотрите также: Принц Гарри тайно посетил Украину и встретился с ранеными военными. ФОТО

А писанки, которые были в пасхальной корзине, сделала мама госпитальерки Ирины Цыбух, которая погибла в прошлом году на Харьковщине.

"Спасибо принцу Гарри за невероятную поддержку Украины, за человечность и простоту. За то, как он трепетно обнимал детей, как искренне общался с ребятами в Superhumans", - добавила Свириденко.





Напомним, 10 апреля принц Гарри посетил раненых украинских военных во Львове во время своего тайного визита в Украину.

Смотрите также: Принц Гарри о Тайре на "Играх непокоренных-2023": "Я никогда не встречал более смелого и стойкого человека". ВИДЕО