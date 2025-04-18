РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5259 посетителей онлайн
Новости Пожар в поезде
3 155 10

В поезде "Сумы - Киев" произошел пожар: погиб железнодорожник

Пожар в поезде №115 Сумы-Киев 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, из-за пожара в поезде №115 "Сумы - Киев" погиб железнодорожник.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие произошло вблизи станции Путивль Сумской области.

"Из-за пожара в вагоне погиб железнодорожник, среди пассажиров пострадавших нет. Пожар локализован, причины устанавливаются, сейчас поезд продолжает движение в Киев без 4 отцепленных вагонов", - сообщили в компании.

Все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах, задержка составляет около 1 часа, добавили в УЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Николаеве после удара неизвестного дрона. ФОТОрепортаж

Пожар в поезде №115 Сумы-Киев возле Путивля

Автор: 

поезд (1025) пожар (5944) Сумская область (3125) Укрзализныця (2748) жертва (299) Конотопский район (8) Путивль (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
Потяг продовжив путь! Пох!
показать весь комментарий
18.04.2025 18:40
+1
читай уваджно, дятєл
показать весь комментарий
18.04.2025 21:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потяг продовжив путь! Пох!
показать весь комментарий
18.04.2025 18:40 Ответить
без 4 вагонів
показать весь комментарий
18.04.2025 19:08 Ответить
територий, яб скозав))
показать весь комментарий
18.04.2025 21:15 Ответить
Цiкаво, вагони з пасажирами вiдчепили?
показать весь комментарий
18.04.2025 21:17 Ответить
читай уваджно, дятєл
показать весь комментарий
18.04.2025 21:27 Ответить
чотири "девятих" вагонів
показать весь комментарий
18.04.2025 21:28 Ответить
Ну звичайно!
Підігнали бусики з ТЦК СП і відразу всіх чоловіків мобілізаційного віку у бусики!
ось так викурюють з вагонів ухилянтів!
показать весь комментарий
18.04.2025 22:02 Ответить
У нас все можливо...😁
показать весь комментарий
18.04.2025 22:25 Ответить
Я коли iздив на потязi Киiв-Харкiв, завжди повiдомляли - нумерацiя вагонiв з голови потяга, прибiгаеш - з хвоста, *****! Хоча, прицепний 15-й вагон, у хвостi як завжди, мля.
показать весь комментарий
18.04.2025 21:42 Ответить
Ось фінал Укурзалізниці!
Не їздіть більше потягами Укрзалізниці!
показать весь комментарий
18.04.2025 22:00 Ответить
 
 