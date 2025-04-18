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В поезде "Сумы - Киев" произошел пожар: погиб железнодорожник
Сегодня, 18 апреля, из-за пожара в поезде №115 "Сумы - Киев" погиб железнодорожник.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.
Происшествие произошло вблизи станции Путивль Сумской области.
"Из-за пожара в вагоне погиб железнодорожник, среди пассажиров пострадавших нет. Пожар локализован, причины устанавливаются, сейчас поезд продолжает движение в Киев без 4 отцепленных вагонов", - сообщили в компании.
Все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах, задержка составляет около 1 часа, добавили в УЗ.
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