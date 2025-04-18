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Новости Фото Атака БпЛА неизвестного типа на Николаев
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Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Николаеве после удара неизвестного дрона. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером враг нанес удар по Николаеву с помощью дрона неустановленного типа. В результате атаки вспыхнули склады с бытовыми товарами частного предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

"Из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов площадь пожара достигла 700 кв.м. К его ликвидации привлекли 50 спасателей и 9 единиц техники. Несмотря на сложные условия, пожар удалось полностью потушить. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Николаеву прилетел реактивный БпЛА неизвестного типа, - мэр

Последствия российского обстрела Николаева 17 апреля

Спасатели потушили пожар в Николаеве после атаки российского БпЛА
После атаки российского БпЛА на Николаев вспыхнул масштабный пожар

Автор: 

беспилотник (3595) Николаев (2152) Николаевская область (2124) пожар (5944) ГСЧС (4966) Николаевский район (58)


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Що, навідь не піарили його у своїх відосиках, а мовчки використали? От бовдури, вчиться у потужного інформаційного стратега, незламного "помстимосю"
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18.04.2025 01:50 Ответить
Феєрверк для картинки
Миколаїв тримається
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18.04.2025 06:57 Ответить
і кацапи не піаряться, а б'ють новими видами озброєння! У нас тільки: ми можемо виготовляти мільйони дронів, ми можемо збивати лазером, ми можемо, можемо, можемо....
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18.04.2025 10:04 Ответить
 
 