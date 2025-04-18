Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Николаеве после удара неизвестного дрона. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером враг нанес удар по Николаеву с помощью дрона неустановленного типа. В результате атаки вспыхнули склады с бытовыми товарами частного предприятия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
"Из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов площадь пожара достигла 700 кв.м. К его ликвидации привлекли 50 спасателей и 9 единиц техники. Несмотря на сложные условия, пожар удалось полностью потушить. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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