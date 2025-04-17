По Николаеву прилетел реактивный БПЛА неизвестного типа, - мэр

Вечером 17 апреля россияне атаковали Николаев реактивным беспилотником неизвестного типа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм городского головы Александра Сенкевича.

"Согласно информации ОВА, прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Россия все еще страна-навоз. Есть пожар. Все необходимые службы работают. Предварительно, без пострадавших. Жилой сектор не поврежден", - рассказал он.

Читайте: Россияне сбросили авиационную бомбу на дом в Купянске, пострадал человек. ФОТОрепортаж