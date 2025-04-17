По Николаеву прилетел реактивный БПЛА неизвестного типа, - мэр
Вечером 17 апреля россияне атаковали Николаев реактивным беспилотником неизвестного типа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм городского головы Александра Сенкевича.
"Согласно информации ОВА, прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Россия все еще страна-навоз. Есть пожар. Все необходимые службы работают. Предварительно, без пострадавших. Жилой сектор не поврежден", - рассказал он.
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https://t.me/vanek_nikolaev/32220
в Ингульском районе шось упало
вероятно реактивная хрень прилетела (не шахед), пародия из палок на нашу ракету-дрон
пока не начали это разносить как супер великую опасность и новость, как про всякую ***** пишут об обычных мопедах (не буду даже комментировать)
сообщу, что на сейчас неизвестно ниче о пострадавших, на месте пожар хоз. товаров: горят швабры, мыло и прочее (высокоточненько). по пожару службы уже работают
а и еще, еще одна сенсация для любителей попугать свой же народ - у них тоже и БЭКи есть, уже около 8 месяцев стабильно их на воду спускают в ЖП или Скадовске
вы о них че-то слышали? наверное нет
вот такое качество этих «БЭКов»
Хотя реактивную струю не видел, возможно оно просто взяло разгон, а потом летело по инерции.
Надеюсь Зеля еще ответит на эту подлую атаку прицельным видосиком.