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Новости Атака беспилотников на Николаев
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По Николаеву прилетел реактивный БПЛА неизвестного типа, - мэр

Вибух

Вечером 17 апреля россияне атаковали Николаев реактивным беспилотником неизвестного типа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм городского головы Александра Сенкевича.

"Согласно информации ОВА, прилет реактивного БпЛА неизвестного типа. Россия все еще страна-навоз. Есть пожар. Все необходимые службы работают. Предварительно, без пострадавших. Жилой сектор не поврежден", - рассказал он.

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Автор: 

беспилотник (3589) Николаев (2151) Николаевская область (2123) обстрел (27129) Николаевский район (57) война в Украине (3823)


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Від кацапсячих підарів можна чекати шо завгодно...
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17.04.2025 20:30 Ответить
Николаевский Ванёк

https://t.me/vanek_nikolaev/32220

https://t.me/vanek_nikolaev/32220

в Ингульском районе шось упало

вероятно реактивная хрень прилетела (не шахед), пародия из палок на нашу ракету-дрон

пока не начали это разносить как супер великую опасность и новость, как про всякую ***** пишут об обычных мопедах (не буду даже комментировать)

сообщу, что на сейчас неизвестно ниче о пострадавших, на месте пожар хоз. товаров: горят швабры, мыло и прочее (высокоточненько). по пожару службы уже работают

а и еще, еще одна сенсация для любителей попугать свой же народ - у них тоже и БЭКи есть, уже около 8 месяцев стабильно их на воду спускают в ЖП или Скадовске

вы о них че-то слышали? наверное нет

вот такое качество этих «БЭКов»
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17.04.2025 20:35 Ответить
Точно, що "Ваньок". Він ним і залишиться. Україна навіть мопед не виготовляє, а об'єм двигуна ударного БПЛА "Шахед" 550 сс - це далеко не мопед і навіть не кожний мотоцикл має такий об'єм двигуна. Звичайні "Шахеди" роздовбали багато чого в Україні. Але для "Ванька" - то дріб'язок
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18.04.2025 02:00 Ответить
Цікаво! Поставки із Північної Кореї чи із Ірану?
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17.04.2025 20:41 Ответить
В Иране вроде в прошлом году официально представили реактивный дрон "Shahed-238"... Возможно и поставили партнеру.
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17.04.2025 21:40 Ответить
Да. Видел я эту хрень в небе. Пролетела достаточно быстро, и на большой высоте, пулеметом ее вряд ли было возможно сбить.

Хотя реактивную струю не видел, возможно оно просто взяло разгон, а потом летело по инерции.
Надеюсь Зеля еще ответит на эту подлую атаку прицельным видосиком.
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17.04.2025 21:01 Ответить
Паляниця, ?!
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17.04.2025 21:22 Ответить
трембіта
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17.04.2025 21:51 Ответить
Телемарафон v2.0 з касетними титрами та далекобiйною озвучкою.
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17.04.2025 21:52 Ответить
 
 