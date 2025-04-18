Оккупанты закрепляются в Калиновом и готовятся к натиску в сторону трассы на Константиновку, - DeepState
Российские захватчики продолжают закрепляться в населенном пункте Калиново, что в Донецкой области. Оккупанты стягивают пехоту, налаживают логистику и связь.
Об этом пишут аналитики мониторингового проекта DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
"Фиксация присутствия кацапов в Калиново. Противник продолжает закрепляться в селе, заводит туда пехоту, настраивает логистику и связь, а также готовится к натиску в сторону Старой Николаевки и трассы на Константиновку", - говорится в сообщении.
DeepState со ссылкой на военных ВСУ сообщает, что на этом участке продолжается засилье российских дронов. Сюда перебросили российские экипажи, которые ранее участвовали в боях на Курщине.
Также DeepState добавляет, что россияне "пытаются выбить логистику и уже спокойно долетают до самой Константиновки".
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