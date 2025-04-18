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Новости Бои на востоке Украины
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Оккупанты закрепляются в Калиновом и готовятся к натиску в сторону трассы на Константиновку, - DeepState

В DeepState рассказали о ситуации в Калиновом

Российские захватчики продолжают закрепляться в населенном пункте Калиново, что в Донецкой области. Оккупанты стягивают пехоту, налаживают логистику и связь.

Об этом пишут аналитики мониторингового проекта DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фиксация присутствия кацапов в Калиново. Противник продолжает закрепляться в селе, заводит туда пехоту, настраивает логистику и связь, а также готовится к натиску в сторону Старой Николаевки и трассы на Константиновку", - говорится в сообщении.

DeepState со ссылкой на военных ВСУ сообщает, что на этом участке продолжается засилье российских дронов. Сюда перебросили российские экипажи, которые ранее участвовали в боях на Курщине.

Также DeepState добавляет, что россияне "пытаются выбить логистику и уже спокойно долетают до самой Константиновки".

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Автор: 

армия РФ (19224) Донецкая область (9648) дроны (3917) Краматорский район (225) Покровский район (560) Старая Николаевка (5) Калиново (2) DeepState (95)


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А де наші дрони,від мільйона до двох,хто лапшу вішає,що виготовили мільйони дронів.
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18.04.2025 21:41 Ответить
"Розробку української далекобійної ракети-дрон «Паляниця» завершили за 1,5 роки, в межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеропортів." (Зеленський 24.08.2024)
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18.04.2025 23:05 Ответить
 
 