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Новости Обстрелы Сумщины
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Взрывы прогремели вблизи Конотопа: часть населенных пунктов севера Сумщины осталась без света

На Сумщине некоторые населенные пункты без света из-за обстрела РФ

Вечером 18 апреля в Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва. Возле города кружил российский разведывательный дрон.

Об этом в телеграм сообщил городской голова Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, попадание произошло не в городе. Обошлось без пострадавших.

Он также сообщил, что часть Сумской области (Кролевец, Шостка и др.) осталась без света.

"Энергетики уже восстанавливают. Возможно понадобится немного времени. Но не много", - написал чиновник.

В комментарии "Суспільному" главы громад Николай Нога и Виктор Лехман сообщили, что в Кролевце и Шостке нет электроснабжения.

В АО "Сумыоблэнерго" заявили, что электроэнергия исчезла из-за российского удара.

"Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии", - сообщили в Сумыоблэнерго.

Читайте также: Россияне за сутки осуществили 159 обстрелов по пограничью Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, - ОК "Север"

Автор: 

взрыв (6739) Конотоп (123) Сумская область (3125) Шостка (73) Тарифы на электроэнергию (2165) Конотопский район (8) Шосткинский район (22)


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Чому в Курську було і світло,і тепло усю осінь,зиму,весну?((Ета другоє?(((
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18.04.2025 22:05 Ответить
якщо в них не буде світла, то люді нє увідят міра.
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18.04.2025 22:35 Ответить
Старий Трамп=Краснов, дав прутіну, ще три тижні на обстріли України!
Для цього, він ще за Дядька Байдена, блокував на пів РОКУ, нададання США, допомоги Україні, потім, за домовленістю з *******, заблокував у 2025 році!! Він, за гроші, і США продасть московитам, банкрот, є банкротом!
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18.04.2025 22:15 Ответить
Гончарук+Шмигаль, купа держСекретарів, керівники Міненерго Укренерго КП НКРЄ ОДА, завчасно, з 2019 року, згідно з своїми прямими обов'язками та положеннями Законів України, підготували та ЗДУБЛЮВАЛИ, усе необхідне, для роботи СИСТЕМИ в Особливий період!
Бо тоді, їм ТЮРМА, або, посади послів за кордоном!??
СЛІДЧІ з ГПУ СБУ та ще, з десяток «грошових» структур, мають, з 2019 року, усі факти їх дій/бездіяльності!
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18.04.2025 22:30 Ответить
 
 