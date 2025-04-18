Взрывы прогремели вблизи Конотопа: часть населенных пунктов севера Сумщины осталась без света
Вечером 18 апреля в Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва. Возле города кружил российский разведывательный дрон.
Об этом в телеграм сообщил городской голова Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, попадание произошло не в городе. Обошлось без пострадавших.
Он также сообщил, что часть Сумской области (Кролевец, Шостка и др.) осталась без света.
"Энергетики уже восстанавливают. Возможно понадобится немного времени. Но не много", - написал чиновник.
В комментарии "Суспільному" главы громад Николай Нога и Виктор Лехман сообщили, что в Кролевце и Шостке нет электроснабжения.
В АО "Сумыоблэнерго" заявили, что электроэнергия исчезла из-за российского удара.
"Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии", - сообщили в Сумыоблэнерго.
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Для цього, він ще за Дядька Байдена, блокував на пів РОКУ, нададання США, допомоги Україні, потім, за домовленістю з *******, заблокував у 2025 році!! Він, за гроші, і США продасть московитам, банкрот, є банкротом!
Бо тоді, їм ТЮРМА, або, посади послів за кордоном!??
СЛІДЧІ з ГПУ СБУ та ще, з десяток «грошових» структур, мають, з 2019 року, усі факти їх дій/бездіяльності!