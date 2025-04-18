Взрывы прогремели вблизи Конотопа: часть населенных пунктов севера Сумщины осталась без света

Вечером 18 апреля в Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва. Возле города кружил российский разведывательный дрон.

Об этом в телеграм сообщил городской голова Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, попадание произошло не в городе. Обошлось без пострадавших.

Он также сообщил, что часть Сумской области (Кролевец, Шостка и др.) осталась без света.

"Энергетики уже восстанавливают. Возможно понадобится немного времени. Но не много", - написал чиновник.

В комментарии "Суспільному" главы громад Николай Нога и Виктор Лехман сообщили, что в Кролевце и Шостке нет электроснабжения.

В АО "Сумыоблэнерго" заявили, что электроэнергия исчезла из-за российского удара.

"Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии", - сообщили в Сумыоблэнерго.

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