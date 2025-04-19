В течение дня россияне обстреляли 12 громад Сумщины: повреждены дома, магазин и учебное заведение
В течение дня 18 апреля российские захватчики совершили 124 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 220 взрывов на территории 12 громад области. Есть повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: осуществлен удар FPV-дронами (20 взрывов), минометные обстрелы (27 взрывов), артобстрелы (17 взрывов), обстрел из РСЗО (6 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (10 взрывов), пуск КАБов (30 взрывов). В результате обстрелов повреждены магазин, учебное заведение, нежилые помещения, жилой дом;
- Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва), БПЛА (1 взрыв), FPV дроном (2 взрыва), и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва). В результате удара поврежден частный жилой дом;
- Глуховская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады. Также были сбрасывания ВОГ с БПЛА (1 взрыв), удар FPV дроном (1 взрыв). В результате удара поврежден частный жилой дом;
- Великописаревская громада: нанесены удары FPV дронами (6 взрывов), минометный обстрел (8 взрывов);
- Белопольская громада: произошло сбрасывание ВОГ с БПЛА (3 взрыва);
- Свеская громада: россияне ударили FPV-дронами (5 взрывов), сбрасывание ВОГ с БПЛА (1 взрыв);
- Миропольская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва), обстрел из РСЗО (6 взрывов), сбрасывание ВОГ с БПЛА (2 взрыва), пуск КАБов (5 взрывов).
- Шалыгинская громада: 14 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Юнаковская громада: враг ударил из РСЗО (6 взрывов), артиллерии (23 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва), КАБами (1 взрыв).
- Эсманьская громада: были удары FPV-дронами (5 взрывов).
- Новослободская громада: осуществлены удары FPV-дронами (3 взрыва).
- Поповская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв).
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