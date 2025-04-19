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Новости Объявление воздушной тревоги
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Воздушную тревогу объявили в ряде областей: ВС предупредили о ракетной опасности

В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Под конец суток 18 апреля в ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы нанесения врагом ракетного удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили ПС в 23:43.

карта воздушных тревог

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Автор: 

Воздушные силы (2296) воздушная тревога (791)


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як промукав піськов ,,перемир,я закінчилося,, правду кажучи нас про те ніхто не попередив і ось ,,передихнули,, і вирішили всипати нам до пасхального столу подарунків.в ранці рудий розкаже що відбулися прикрі помилки і взагалі війну почали українці напавши на себе
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19.04.2025 00:05 Ответить
 
 