Воздушную тревогу объявили в ряде областей: ВС предупредили о ракетной опасности
Под конец суток 18 апреля в ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы нанесения врагом ракетного удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили ПС в 23:43.
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Влад #584963
показать весь комментарий19.04.2025 00:05 Ответить Мне нравится 2
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