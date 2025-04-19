Воздушную тревогу объявили в ряде областей: ВС предупредили о ракетной опасности

Под конец суток 18 апреля в ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы нанесения врагом ракетного удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили ПС в 23:43.

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