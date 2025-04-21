Враг продолжает интенсивно атаковать Силы обороны на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток произошло 86 боевых столкновений, противник применил 704 дрона-камикадзе и совершил 1519 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Харьковское направление
Одну атаку врага отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Голубовки.
Боевые действия на Востоке
Одиннадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполевка на Лиманском направлении. Одно боестолкновение продолжается.
На Сиверском направлении противник совершил два наступательных действия в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часова Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили семь штурмов, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. Продолжаются четыре боестолкновения.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 131 оккупанта и ранили 121. Уничтожены пушка, четыре БПЛА, пять пунктов управления БПЛА и 10 автомобилей. Также значительно поврежден танк и три автомобиля оккупантов.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Одрадного.
На Ореховском направлении российские захватчики четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.
Курское направление
На Курском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Враг нанес 163 артиллерийских обстрела по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.
На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
20 апреля отличились воины 40-й отдельной бригады береговой обороны, эффективно противодействующие врагу.
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Але ж у трампа, з яйцями ще проблема…,. у США!!