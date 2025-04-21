В прифронтовых областях Украины существует угроза применения вражеских ракет и КАБов, - Воздушные Силы
После завершения "пасхального перемирия" в прифронтовых областях Украины существует угроза применения российских ракет и КАБов.
Об этом сообщают Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Так россияне запускают КАБы на Харьковщину и Сумщину.
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит так:
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий21.04.2025 01:45 Ответить Мне нравится 0
Алексей Дэвидсон
показать весь комментарий21.04.2025 01:58 Ответить Мне нравится 2
✘
Pan Lipko
показать весь комментарий21.04.2025 02:37 Ответить Мне нравится 1
igor romanenko #506975
показать весь комментарий21.04.2025 08:51 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль