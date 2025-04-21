В прифронтовых областях Украины существует угроза применения вражеских ракет и КАБов, - Воздушные Силы

После завершения "пасхального перемирия" в прифронтовых областях Украины существует угроза применения российских ракет и КАБов.

Об этом сообщают Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Так россияне запускают КАБы на Харьковщину и Сумщину.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит так:

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