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В прифронтовых областях Украины существует угроза применения вражеских ракет и КАБов, - Воздушные Силы

В прифронтовых областях тревога из-за угрозы российских обстрелов

После завершения "пасхального перемирия" в прифронтовых областях Украины существует угроза применения российских ракет и КАБов.

Об этом сообщают Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Так россияне запускают КАБы на Харьковщину и Сумщину.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит так:

Карта воздушных тревог

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Автор: 

обстрел (27165) Сумская область (3133) Воздушные силы (2302) воздушная тревога (792) Харьковская область (803) война в Украине (3864)


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Ну що за вчерашнє пєрєміріє тепер сьогодні прийдеться отримувати подвійну дозу... Коли вже українці будуть чомусь вчитися
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21.04.2025 01:45 Ответить
так було і минулого "припиненя вогню" на різдво 2023. Перед припиненям кацапи вистріляли подвійну норму, та після "припиненя вогню" вистріляли подвійну норму. Кацапів заспокоїть лише їх смерть.
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21.04.2025 01:58 Ответить
У повітряних силах всі капітани, чи є хоч один майор? Навіщо озвучувати очевидні речі?
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21.04.2025 02:37 Ответить
Оце новина! Розкрили очі! Хто б міг подумати, особливо в Сумській обл, де тривога майже цілодобово.
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21.04.2025 08:51 Ответить
 
 