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У прифронтових областях України існує загроза застосування ворожих ракет та КАБів, - Повітряні Сили

У прифронтових областях тривога через загрозу російських обстірілів

Після завершення "великоднього перемир'я" у прифронтових областях України існує загроза застосування російських ракет та КАБів.

Про це повідомляють Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Так росіяни запускають КАБи на Харківщину та Сумщину.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Карта повітряних тривог станом на зараз виглядає так:

Мапа повітряних тривог

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Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678) Повітряні сили (2639) повітряна тривога (919) Харківська область (806) війна в Україні (3874)


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Ну що за вчерашнє пєрєміріє тепер сьогодні прийдеться отримувати подвійну дозу... Коли вже українці будуть чомусь вчитися
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21.04.2025 01:45 Відповісти
так було і минулого "припиненя вогню" на різдво 2023. Перед припиненям кацапи вистріляли подвійну норму, та після "припиненя вогню" вистріляли подвійну норму. Кацапів заспокоїть лише їх смерть.
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21.04.2025 01:58 Відповісти
У повітряних силах всі капітани, чи є хоч один майор? Навіщо озвучувати очевидні речі?
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21.04.2025 02:37 Відповісти
Оце новина! Розкрили очі! Хто б міг подумати, особливо в Сумській обл, де тривога майже цілодобово.
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21.04.2025 08:51 Відповісти
 
 