У прифронтових областях України існує загроза застосування ворожих ракет та КАБів, - Повітряні Сили
Після завершення "великоднього перемир'я" у прифронтових областях України існує загроза застосування російських ракет та КАБів.
Про це повідомляють Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Так росіяни запускають КАБи на Харківщину та Сумщину.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Карта повітряних тривог станом на зараз виглядає так:
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ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар21.04.2025 01:45 Відповісти Мені подобається 0
Алексей Дэвидсон
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Pan Lipko
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igor romanenko #506975
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