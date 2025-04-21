У прифронтових областях України існує загроза застосування ворожих ракет та КАБів, - Повітряні Сили

Після завершення "великоднього перемир'я" у прифронтових областях України існує загроза застосування російських ракет та КАБів.

Про це повідомляють Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Так росіяни запускають КАБи на Харківщину та Сумщину.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Карта повітряних тривог станом на зараз виглядає так:

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