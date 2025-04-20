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Рятувальники вилучили тіла двох загиблих з-під завалів будинку після авіаудару по Костянтинівці. ВIДЕО 18+
Рятувальники дістали тіла загиблих під час російського авіаудару по Костянтинівці 19 квітня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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Зазначається, що під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти.
Сьогодні зранку з-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки.
Нагадаємо 19 квітня, російські війська вчергове завдали ударів з авіації по місту Костянтинівка в Донецькій області, унаслідок чого є загиблі та поранений.
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