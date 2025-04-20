Рятувальники вилучили тіла двох загиблих з-під завалів будинку після авіаудару по Костянтинівці. ВIДЕО 18+

Рятувальники дістали тіла загиблих під час російського авіаудару по Костянтинівці 19 квітня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Зазначається, що під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти.

Сьогодні зранку з-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки.

Нагадаємо 19 квітня, російські війська вчергове завдали ударів з авіації по місту Костянтинівка в Донецькій області, унаслідок чого є загиблі та поранений.

Також читайте: Ворог завдав 7 авіаударів по Костянтинівці: поранено людину, є руйнування. ФОТОрепортаж