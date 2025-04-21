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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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За сутки на фронте - 96 боестолкновений. Треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

сводка Генштаба ВСУ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за минувшие сутки зафиксировано 96 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник совершил по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1882 обстрела, в том числе 33 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 957 дронов-камикадзе.

Бои на востоке

На Харьковском направлении противник один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Купянском направлении вчера состоялась атака захватчиков в районе Голубовки.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надия, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполевка.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Сиверском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часова Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курщине за прошедшие сутки враг совершил 184 обстрела, 17 из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.

Карта боевых действий на утро 21 апреля

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 670 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, две боевых бронированных машины, 10 артиллерийских систем, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня и 50 единиц автомобильной техники.

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Автор: 

Генштаб ВС (6275) боевые действия (4049) война в Украине (3864)


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*****, звичайно, не визнає (і його камарілья також), що оголошене ним перемир'я - лише наполовину. Зазвичай, до Великдня, було +/-200 боїв; а тут, бач, до сотні не дотягнуло...
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21.04.2025 08:19 Ответить
Це таке 'припинення вогню по-російські'? Згідно сьогоднішнього зведення генштабу 'припинення' відрізнялося лише тим, що московських загарбників за 'добу перемир'я знищили в 2-3 рази менше, ніж зазвичай. То може краще без таких передишок для ворога?
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21.04.2025 08:20 Ответить
Кацапська армия вийшла з-під контролю - путлер "заборонив" стріляти, а вони не слухаються...
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21.04.2025 08:24 Ответить
І це називаєтся перемиря по рашиськи ? ніколи не можна вірити варвару який хоче тебе знищити, це всі ігри з недолугим і жадібним трампоном.
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21.04.2025 08:51 Ответить
@ "Костянтинівський напрямок (з півдня):
В районі селища Суха Балка противник зайняв ферму на східній околиці, «закрив кишеню» на схід від населеного пункту і просунувся вздовж ряду лісосмуг. Бої йдуть за північну частину Сухої Балки і вздовж лісосмуг на захід і північний схід від селища.
У районі Тарасівки ситуація без змін. Ідуть взаємні удари артилерії та дронів.

Костянтинівський напрямок (з південного сходу):
На північ від Торецька російські війська на 10 мотоциклах зробили спробу прориву в селище Дачне. Дроноводи ЗСУ зупинили супротивника на східній околиці та знищили мотоцикли ударами FPV-дронів. Частина російських штурмовиків, що спішились, зайшла в лісосмугу на східній околиці.
Бої продовжуються.

Борівський напрямок:
До початку Великоднього перемир'я російські війська штурмували південну та центральну частини селища Нове. За даними DeepState, противник закріпився в південній частині і просунувся вздовж лісосмуг на північній і західній околицях Катеринівки.
Також противник закріпився вздовж лісосмуги під Новомихайлівкою, а сам населений пункт перейшов у сіру зону.
Основна мета російських військ на цій ділянці залишається незмінною - розширити зону контролю та вийти до річки Оскіл.

На сусідньому Лиманському напрямку сили супротивника ведуть артпідготовку у районі н.п. Торське."
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21.04.2025 13:26 Ответить
 
 