За сутки на фронте - 96 боестолкновений. Треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за минувшие сутки зафиксировано 96 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник совершил по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1882 обстрела, в том числе 33 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 957 дронов-камикадзе.

Бои на востоке

На Харьковском направлении противник один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении вчера состоялась атака захватчиков в районе Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надия, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполевка.

На Сиверском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часова Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курщине за прошедшие сутки враг совершил 184 обстрела, 17 из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 670 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, две боевых бронированных машины, 10 артиллерийских систем, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня и 50 единиц автомобильной техники.

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