За сутки на фронте - 96 боестолкновений. Треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общей сложности, за минувшие сутки зафиксировано 96 боевых столкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник совершил по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1882 обстрела, в том числе 33 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 957 дронов-камикадзе.
Бои на востоке
На Харьковском направлении противник один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое.
На Купянском направлении вчера состоялась атака захватчиков в районе Голубовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надия, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполевка.
На Сиверском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Часова Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Курщине за прошедшие сутки враг совершил 184 обстрела, 17 из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство врага.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 670 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, две боевых бронированных машины, 10 артиллерийских систем, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня и 50 единиц автомобильной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В районі селища Суха Балка противник зайняв ферму на східній околиці, «закрив кишеню» на схід від населеного пункту і просунувся вздовж ряду лісосмуг. Бої йдуть за північну частину Сухої Балки і вздовж лісосмуг на захід і північний схід від селища.
У районі Тарасівки ситуація без змін. Ідуть взаємні удари артилерії та дронів.
Костянтинівський напрямок (з південного сходу):
На північ від Торецька російські війська на 10 мотоциклах зробили спробу прориву в селище Дачне. Дроноводи ЗСУ зупинили супротивника на східній околиці та знищили мотоцикли ударами FPV-дронів. Частина російських штурмовиків, що спішились, зайшла в лісосмугу на східній околиці.
Бої продовжуються.
Борівський напрямок:
До початку Великоднього перемир'я російські війська штурмували південну та центральну частини селища Нове. За даними DeepState, противник закріпився в південній частині і просунувся вздовж лісосмуг на північній і західній околицях Катеринівки.
Також противник закріпився вздовж лісосмуги під Новомихайлівкою, а сам населений пункт перейшов у сіру зону.
Основна мета російських військ на цій ділянці залишається незмінною - розширити зону контролю та вийти до річки Оскіл.
На сусідньому Лиманському напрямку сили супротивника ведуть артпідготовку у районі н.п. Торське."