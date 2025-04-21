Общие боевые потери РФ с начала войны - около 941 770 человек (+670 за сутки), 10 679 танков, 26 659 артсистем, 22 273 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 941 770 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 941 770 (+670) человек,
танков - 10 679 (+2) единиц,
боевых бронированных машин - 22 273 (+2) единицы,
артиллерийских систем - 26 659 (+10) единиц,
РСЗО - 1368 (+0) единиц,
средства ПВО - 1139 (+0) единиц,
самолетов - 370 (+0) единиц,
вертолетов - 335 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 270 (+30) единиц,
крылатых ракет - 3148 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 45 324 (+50) единицы,
специальной техники - 3859 (+0) единиц.
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Завтра в три рази більші😅🤣🤣🤣
64 одиниці знищеної техніки та 670 чумардосів за день.
Незвично низькі результати як на останній час.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 941 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
Миром тут і не пахне, на сьогодні квітень рівно 25 000 чумардосів
квітень 22-го 5 800
23-го 16 970
24-го 26 960