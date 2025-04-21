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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 941 770 человек (+670 за сутки), 10 679 танков, 26 659 артсистем, 22 273 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 941 770 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 941 770 (+670) человек,

танков - 10 679 (+2) единиц,

боевых бронированных машин - 22 273 (+2) единицы,

артиллерийских систем - 26 659 (+10) единиц,

РСЗО - 1368 (+0) единиц,

средства ПВО - 1139 (+0) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 270 (+30) единиц,

крылатых ракет - 3148 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 45 324 (+50) единицы,

специальной техники - 3859 (+0) единиц.

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19238) Генштаб ВС (6280) ликвидация (3542) уничтожение (6931)


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Топ комментарии
+19
Минув 4079 день москальсько-української війни.
64 одиниці знищеної техніки та 670 чумардосів за день.
Незвично низькі результати як на останній час.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 941 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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21.04.2025 08:29
+14
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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21.04.2025 07:58
+13
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21.04.2025 08:30
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Тобто, за час ''перемирря'' було вбито та поранено 670 кацапів - окупантів.
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21.04.2025 07:42 Ответить
це були атеїсти та мусліми
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21.04.2025 09:08 Ответить
впевнений - буддісти і шаманісти теж були.
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21.04.2025 16:01 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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21.04.2025 07:58 Ответить
Давно таких показників не було...
Завтра в три рази більші😅🤣🤣🤣
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21.04.2025 08:13 Ответить
Навіть 670 дохлих кацапів це маленьке свято
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21.04.2025 08:18 Ответить
Минув 4079 день москальсько-української війни.
64 одиниці знищеної техніки та 670 чумардосів за день.
Незвично низькі результати як на останній час.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 941 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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21.04.2025 08:29 Ответить
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21.04.2025 08:30 Ответить
670 під час так званного перемир'я (для квітня 23-го це максимальні добові показники 730, 690, 680, 670 - середньодобово за місяць 566)
Миром тут і не пахне, на сьогодні квітень рівно 25 000 чумардосів
квітень 22-го 5 800
23-го 16 970
24-го 26 960
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21.04.2025 10:35 Ответить
Мудмурты что-то заподозрили?
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21.04.2025 12:38 Ответить
Через вчорашнє обмеження по вогню для ЗСУ тисяча підарів сьогодні живе в борг, але це не надовго - карма стрімко летить на українських крилах.
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21.04.2025 12:50 Ответить
 
 