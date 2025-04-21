Общие боевые потери РФ с начала войны - около 941 770 человек (+670 за сутки), 10 679 танков, 26 659 артсистем, 22 273 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 941 770 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 941 770 (+670) человек,

танков - 10 679 (+2) единиц,

боевых бронированных машин - 22 273 (+2) единицы,

артиллерийских систем - 26 659 (+10) единиц,

РСЗО - 1368 (+0) единиц,

средства ПВО - 1139 (+0) единиц,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 270 (+30) единиц,

крылатых ракет - 3148 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 45 324 (+50) единицы,

специальной техники - 3859 (+0) единиц.

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