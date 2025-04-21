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Новости Утраты Украины
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В бою за Украину погиб регбист Игорь Власюк. ФОТО

Игрок львовской команды по регби "Батяри" Игорь Власюк погиб в боях за Украину на Харьковщине. Спортсмен добровольно ушел на фронт еще в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации регби Львовщины.

Сержант, командир орудия воинской части Игорь Власюк погиб 17 апреля 2025 года в районе населенного пункта Шиповатое Купянского района Харьковской области во время выполнения боевого задания, проявив безмерное мужество и героизм при защите Родины.

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Игорь Власюк
Игорь Власюк

Автор: 

спорт (2429) потери (4384)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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21.04.2025 09:45 Ответить
ВІЧНА СЛАВА І ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ.

Але найбільш противне те, що зелене ЧМО за більше як 3 роки війни при наявності в тилу 4 млн.-го мобресурсу із резервістів (строковики, офіц. запас., випускн. військ. навч. закл.) та бувших і актуальних працівників силових органів (тих, що не проходили строкову службу) продовжує експлуатацію до повного і остаточного зносу на передовій найбільш патріотично налаштованого ядра ЗСУ, поповнюючи втрати в значній мірі за рахунок бусифіковних цивілістів (=фольксштурм для убою) та певної кількості не дуже здорових і бідних резервістів.

Все це протягом 3-х останніх років явно ****** на якусь диверсію, але ж ніяк не на ефективну оборонну стратегію, не кажучи вже про стратегію перемоги країни.
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21.04.2025 09:53 Ответить
диверсія почалась ще в квітні 2019го
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21.04.2025 10:06 Ответить
Герою Слава !!!🙏 🇺🇦🥺
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21.04.2025 09:57 Ответить
владі 🤡 ГАНЬБА !!!
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21.04.2025 09:59 Ответить
Хлопчики наші, як же ж боляче вас втрачати(((. Героям слава! Вічна шана і пам'ять! На колінах((. Співчуття близьким, побратимам та Неньці.
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21.04.2025 10:14 Ответить
Вічна пам"ять нашому герою!
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21.04.2025 10:44 Ответить
Вічна Слава і Пам'ять Герою!
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21.04.2025 11:54 Ответить
 
 