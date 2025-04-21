В бою за Украину погиб регбист Игорь Власюк. ФОТО

Игрок львовской команды по регби "Батяри" Игорь Власюк погиб в боях за Украину на Харьковщине. Спортсмен добровольно ушел на фронт еще в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации регби Львовщины.

Сержант, командир орудия воинской части Игорь Власюк погиб 17 апреля 2025 года в районе населенного пункта Шиповатое Купянского района Харьковской области во время выполнения боевого задания, проявив безмерное мужество и героизм при защите Родины.

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