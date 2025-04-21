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В бою за Украину погиб регбист Игорь Власюк. ФОТО
Игрок львовской команды по регби "Батяри" Игорь Власюк погиб в боях за Украину на Харьковщине. Спортсмен добровольно ушел на фронт еще в 2022 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации регби Львовщины.
Сержант, командир орудия воинской части Игорь Власюк погиб 17 апреля 2025 года в районе населенного пункта Шиповатое Купянского района Харьковской области во время выполнения боевого задания, проявив безмерное мужество и героизм при защите Родины.
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Але найбільш противне те, що зелене ЧМО за більше як 3 роки війни при наявності в тилу 4 млн.-го мобресурсу із резервістів (строковики, офіц. запас., випускн. військ. навч. закл.) та бувших і актуальних працівників силових органів (тих, що не проходили строкову службу) продовжує експлуатацію до повного і остаточного зносу на передовій найбільш патріотично налаштованого ядра ЗСУ, поповнюючи втрати в значній мірі за рахунок бусифіковних цивілістів (=фольксштурм для убою) та певної кількості не дуже здорових і бідних резервістів.
Все це протягом 3-х останніх років явно ****** на якусь диверсію, але ж ніяк не на ефективну оборонну стратегію, не кажучи вже про стратегію перемоги країни.