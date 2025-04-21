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Новости Увольнение Маска
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"Устал от неприятных и неэтичных нападок": Маск готовится уйти из правительства Трампа, - The Washington Post

Маск готовится уйти из правительства Трампа

В мае заканчивается статус специального госслужащего главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, и он готов уйти из правительства Дональда Трампа, потому что устал от "неприятных и неэтичных нападок" со стороны политических левых.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет The Washington Post.

В то же время отмечается, что Маск считает, что это не изменит влияние его детища, ведь работники DOGE уже работают во многих федеральных агентствах.

"Никто не может сказать, что DOGE не достиг исторического успеха. Результаты говорят сами за себя", - отметил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, которая называет DOGE примером того, как быстро переформировать тяжелую бюрократию.

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Так, когда Маск разослал госслужащим письма с требованием рассказать о "пяти вещах, которые вы сделали на этой неделе", многие просто проигнорировали директиву, хотя миллиардер угрожал увольнением. По данным журналистов, на брифинге для высших офицеров отдела кадров правительства США руководители Управления персоналом (OPM) заявили, что директива является добровольной, и невыполнение требований не будет считаться отставкой. Также лидеры OPM заявили, что агентство не намерено ничего делать с сообщениями, которые прислали сотрудники. На фоне ожидаемого ухода миллиардера от власти и ослабления его влияния противоречивые сообщения и путаница дали предсказуемый результат. Сейчас федеральные агентства США придерживаются непоследовательной политики в отношении ответов на электронные письма DOGE, а все больше людей отказываются отвечать.

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Например, в Министерстве сельского хозяйства США персонал сначала получил инструкцию не отвечать на электронное письмо, но потом руководство заявило, что над ответом надо подумать, и прислало несколько предложений относительно сообщений. Через неделю после этого сотрудникам сказали обязательно прислать ответ, но сообщения не назвали обязательными.

Отмечается, что из-за этого многие сотрудники решили не отвечать, а некоторые даже начали писать на русском. Так они хотели запутать человека или искусственный интеллект, который будет проверять письмо.

"Я вообще не посылал ни одного (письма). Я не думаю, что мне нужно оправдывать свою работу перед какой-то неизвестной организацией, особенно когда я обрабатываю частную информацию о клиентах", - заявил сотрудник министерства, который пока не подвергся никаким последствиям.

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В то же время в офисе по делам ветеранов Флориды, напротив, одна сотрудница говорит, что ее руководство предупредило, что отсутствие ответа будет засчитано против нее. Теперь она постоянно пишет письма, чтобы сохранить работу.

Автор: 

США (26672) Маск Илон (226)


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Топ комментарии
+11
"устал от "неприятных и неэтичных нападок"

При этом, называть других - польского министра "маленьким человечком", ПМ Канады "девочкой" - это нормально
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21.04.2025 16:28
+9
..***** було туди лізти, політика, це точно не твоє!!!
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21.04.2025 16:13
+8
Не спіши! - ще ж не все розвалив
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21.04.2025 16:11
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Два сапога пара.
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21.04.2025 16:06 Ответить
...дехто навіть почав писати російською...

А-ха-х. Все що треба знати щоб зрозуміти ситуацію...
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21.04.2025 16:11 Ответить
Не спіши! - ще ж не все розвалив
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21.04.2025 16:11 Ответить
лох)))
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21.04.2025 16:11 Ответить
..***** було туди лізти, політика, це точно не твоє!!!
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21.04.2025 16:13 Ответить
Вранці 2 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1881 1881 року президент Гарфілд разом зі своїм державним секретарем Джеймсом Блейном вирушав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F Нової Англії. Президент разом зі своїми двома синами збирався відвідати Коледж Вільямса. О 9:20 ранку на залізничній станції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%BE%D1%80 Балтімор-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA Потомак пролунало 2 постріли - було вчинено замах на життя Гарфілда.

Стріляв у президента https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1 Шарль Гіто, він для своєї кривавої місії скористався масивною зброєю 44-го https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80 калібру, так званим «британським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80 револьвером». Перша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8F_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) куля прошила Гарфілду руку, інша - влучила у спину, розтрощила ребро і застрягла десь у внутрішніх органах.

Шарль Гіто - 39-річний вашингтонський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 юрисконсульт французького походження, емоційно нестійка особистість. Ймовірна причина замаху на вбивство президента - відмова Гарфілда назначити Гіто на консульську посаду в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європу.
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21.04.2025 16:13 Ответить
А неетично це коли найух постлають?
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21.04.2025 16:15 Ответить
Здувся Зіґ хайль!
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21.04.2025 16:19 Ответить
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21.04.2025 16:20 Ответить
То воно ще має вразливу і ніжну душу поета чи артиста (...артиста всяк обидеть может...). Ти диви, ображається після того, що наколотив і всюду свій писок встромляв.
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21.04.2025 16:20 Ответить
у вас у слові "артиста" обдруківка, причому два рази.
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21.04.2025 16:23 Ответить
нєйлон порвався.
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21.04.2025 16:21 Ответить
А бути довбой@бом не втомився?
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21.04.2025 16:22 Ответить
"Здувся Маск..сім, - та і ... з ним"
Трампло іншого притягне...,а може й ні...
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21.04.2025 16:23 Ответить
(Илона) Маска сброшена!
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21.04.2025 16:24 Ответить
Зіганути не забудь, коли уходитимеш.

...
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21.04.2025 16:26 Ответить
Взагалі не реба було іти у політику. Як і Трампу.
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21.04.2025 16:28 Ответить
"устал от "неприятных и неэтичных нападок"

При этом, называть других - польского министра "маленьким человечком", ПМ Канады "девочкой" - это нормально
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21.04.2025 16:28 Ответить
зато у нього путін велика людина...
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21.04.2025 23:25 Ответить
Довбодятел втомився...
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21.04.2025 16:56 Ответить
Пропав Хома--і сліду нема! А де ж твоя наполегливість,вміння тримати удар? Ти глист,чому приходив?
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21.04.2025 17:01 Ответить
Прикольно бути брутальним мачо серед ботанів - можна дуже круто самостверджуватись...
... і зовсім не прикольно бути брутальним мачо у підворотні коли довкола брутальна гопота - тоді, звичайно швидко втомишся від "неприємних і неетичних нападок" і згадаєш що сам ботанік... 🤣
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21.04.2025 17:16 Ответить
Дурень скоротив МІністерство освіти під корінь, Мінздрав скоротив, Аграрне міністерство ліквідуват. Також у нього була дивна ідея скоротити за ненадібністю ЦРУ,ФБР і АНБ. Після Маска в США буде руїна. ВІн 100% точно агент фсб.
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21.04.2025 17:26 Ответить
Он делает хорошие дела, но последкющее зло которые он делает практически ничего не оставляет от хороших дел. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.04.2025 17:33 Ответить
ну так. У коменті вище дуже коротко його гарні справи перераховано. Впевнений, Казахстан був би не проти отримати такого менеджера. Впевнений, як би путін попросив, то Касим Жомартович проти не був би. Нашо вам витрачати зайві гроші на освіту і охорону здоров'я...
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21.04.2025 17:39 Ответить
нєйлон розганяється з трампліна, розгону залишилось ще місяць. Влітку побачимо як воно гепнеться.

Геп (англ. gap - розрив) - термін у технічному аналізі потоку котирувань.
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21.04.2025 17:34 Ответить
Це просто бізнес. Його висушування, його діїї, дуже шкодить його бізнесу. Особливо в Європі. Тому тут або залишатися і закапувати себе далі і втрачати прибутки, або йти і можливо через час, все повернеться.
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21.04.2025 18:06 Ответить
Его уход ничего не изменит, этот дебил имеет слишком большое влияние на такого же дебила

трампа, а особенно, количеством своих денег.
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21.04.2025 18:34 Ответить
Вон утомілся!
Тоді - на вихід!!!
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21.04.2025 19:23 Ответить
Приголомшливий успіх Маска. Ще і 100 днів не пройшло, як він вліз в політику але його вже ненавидить весь світ. Це велично, як каже його рудий патрон. Тут вони можуть позмагатися у ненависті. Мразота...
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21.04.2025 19:32 Ответить
Зробити з Маска агента кремля виявилось найлегшою операцію за всю історію ФСБ. Підклали під нього улуську бабу і він перевтілився сам в улуса.
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21.04.2025 21:49 Ответить
 
 