"Устал от неприятных и неэтичных нападок": Маск готовится уйти из правительства Трампа, - The Washington Post

В мае заканчивается статус специального госслужащего главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, и он готов уйти из правительства Дональда Трампа, потому что устал от "неприятных и неэтичных нападок" со стороны политических левых.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом пишет The Washington Post.

В то же время отмечается, что Маск считает, что это не изменит влияние его детища, ведь работники DOGE уже работают во многих федеральных агентствах.

"Никто не может сказать, что DOGE не достиг исторического успеха. Результаты говорят сами за себя", - отметил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, которая называет DOGE примером того, как быстро переформировать тяжелую бюрократию.

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Так, когда Маск разослал госслужащим письма с требованием рассказать о "пяти вещах, которые вы сделали на этой неделе", многие просто проигнорировали директиву, хотя миллиардер угрожал увольнением. По данным журналистов, на брифинге для высших офицеров отдела кадров правительства США руководители Управления персоналом (OPM) заявили, что директива является добровольной, и невыполнение требований не будет считаться отставкой. Также лидеры OPM заявили, что агентство не намерено ничего делать с сообщениями, которые прислали сотрудники. На фоне ожидаемого ухода миллиардера от власти и ослабления его влияния противоречивые сообщения и путаница дали предсказуемый результат. Сейчас федеральные агентства США придерживаются непоследовательной политики в отношении ответов на электронные письма DOGE, а все больше людей отказываются отвечать.

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Например, в Министерстве сельского хозяйства США персонал сначала получил инструкцию не отвечать на электронное письмо, но потом руководство заявило, что над ответом надо подумать, и прислало несколько предложений относительно сообщений. Через неделю после этого сотрудникам сказали обязательно прислать ответ, но сообщения не назвали обязательными.

Отмечается, что из-за этого многие сотрудники решили не отвечать, а некоторые даже начали писать на русском. Так они хотели запутать человека или искусственный интеллект, который будет проверять письмо.

"Я вообще не посылал ни одного (письма). Я не думаю, что мне нужно оправдывать свою работу перед какой-то неизвестной организацией, особенно когда я обрабатываю частную информацию о клиентах", - заявил сотрудник министерства, который пока не подвергся никаким последствиям.

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В то же время в офисе по делам ветеранов Флориды, напротив, одна сотрудница говорит, что ее руководство предупредило, что отсутствие ответа будет засчитано против нее. Теперь она постоянно пишет письма, чтобы сохранить работу.