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Новини Звільнення Маска
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"Втомився від неприємних і неетичних нападок": Маск готується піти з уряду Трампа, - The Washington Post

Маск готується піти з уряду Трампа

У травні закінчується статус спеціального держслужбовця очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, і він готовий піти з уряду Дональда Трампа, бо втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише The Washington Post.

Водночас зазначається, що Маск вважає, що це не змінить вплив його дітища, адже працівники DOGE вже працюють у багатьох федеральних агентствах.

"Ніхто не може сказати, що DOGE не досяг історичного успіху. Результати говорять самі за себе", - зазначив високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, яка називає DOGE прикладом того, як швидко переформувати важку бюрократію.

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Так, коли Маск розіслав держслужбовцям листи з вимогою розповісти про "пʼять речей, які ви зробили цього тижня", багато хто просто проігнорував директиву, хоч мільярдер погрожував звільненням. За даними журналістів, на брифінгу для вищих офіцерів відділу кадрів уряду США очільники Управління персоналом (OPM) заявили, що директива є добровільною, і невиконання вимог не вважатиметься відставкою. Також лідери OPM заявили, що агентство не має наміру нічого робити з повідомленнями, які надіслали співробітники. На тлі очікуваного відходу мільярдера від влади та послаблення його впливу суперечливі повідомлення та плутанина дали передбачуваний результат. Зараз федеральні агентства США дотримуються непослідовної політики щодо відповідей на електронні листи DOGE, а дедалі більше людей відмовляються відповідати.

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Наприклад, у Міністерстві сільського господарства США персонал спочатку отримав інструкцію не відповідати на електронний лист, але потім керівництво заявило, що над відповіддю треба подумати, і надіслало кілька пропозицій щодо повідомлень. Через тиждень після цього співробітникам сказали обов’язково надіслати відповідь, але повідомлення не назвали обов’язковими.

Зазначається, що через це багато співробітників вирішили не відповідати, а дехто навіть почав писати російською. Так вони хотіли заплутати людину або штучний інтелект, який перевірятиме лист.

"Я взагалі не надсилав жодного (листа). Я не думаю, що мені потрібно виправдовувати свою роботу перед якоюсь невідомою організацією, особливо коли я обробляю приватну інформацію про клієнтів", - заявив співробітник міністерства, який поки не зазнав жодних наслідків.

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Водночас в офісі у справах ветеранів Флориди, навпаки, одна співробітниця каже, що її керівництво попередило, що відсутність відповіді буде зарахована проти неї. Тепер вона постійно пише листи, щоб зберегти роботу.

Автор: 

США (22840) Маск Ілон (650)


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Топ коментарі
+11
"устал от "неприятных и неэтичных нападок"

При этом, называть других - польского министра "маленьким человечком", ПМ Канады "девочкой" - это нормально
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21.04.2025 16:28
+9
..***** було туди лізти, політика, це точно не твоє!!!
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21.04.2025 16:13
+8
Не спіши! - ще ж не все розвалив
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21.04.2025 16:11
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Два сапога пара.
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21.04.2025 16:06 Відповісти
...дехто навіть почав писати російською...

А-ха-х. Все що треба знати щоб зрозуміти ситуацію...
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21.04.2025 16:11 Відповісти
Не спіши! - ще ж не все розвалив
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21.04.2025 16:11 Відповісти
лох)))
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21.04.2025 16:11 Відповісти
..***** було туди лізти, політика, це точно не твоє!!!
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21.04.2025 16:13 Відповісти
Вранці 2 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1881 1881 року президент Гарфілд разом зі своїм державним секретарем Джеймсом Блейном вирушав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F Нової Англії. Президент разом зі своїми двома синами збирався відвідати Коледж Вільямса. О 9:20 ранку на залізничній станції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%BE%D1%80 Балтімор-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA Потомак пролунало 2 постріли - було вчинено замах на життя Гарфілда.

Стріляв у президента https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1 Шарль Гіто, він для своєї кривавої місії скористався масивною зброєю 44-го https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B1%D1%80 калібру, так званим «британським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80 револьвером». Перша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8F_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) куля прошила Гарфілду руку, інша - влучила у спину, розтрощила ребро і застрягла десь у внутрішніх органах.

Шарль Гіто - 39-річний вашингтонський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 юрисконсульт французького походження, емоційно нестійка особистість. Ймовірна причина замаху на вбивство президента - відмова Гарфілда назначити Гіто на консульську посаду в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європу.
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21.04.2025 16:13 Відповісти
А неетично це коли найух постлають?
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21.04.2025 16:15 Відповісти
Здувся Зіґ хайль!
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21.04.2025 16:19 Відповісти
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21.04.2025 16:20 Відповісти
То воно ще має вразливу і ніжну душу поета чи артиста (...артиста всяк обидеть может...). Ти диви, ображається після того, що наколотив і всюду свій писок встромляв.
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21.04.2025 16:20 Відповісти
у вас у слові "артиста" обдруківка, причому два рази.
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21.04.2025 16:23 Відповісти
нєйлон порвався.
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21.04.2025 16:21 Відповісти
А бути довбой@бом не втомився?
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21.04.2025 16:22 Відповісти
"Здувся Маск..сім, - та і ... з ним"
Трампло іншого притягне...,а може й ні...
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21.04.2025 16:23 Відповісти
(Илона) Маска сброшена!
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21.04.2025 16:24 Відповісти
Зіганути не забудь, коли уходитимеш.

...
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21.04.2025 16:26 Відповісти
Взагалі не реба було іти у політику. Як і Трампу.
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21.04.2025 16:28 Відповісти
"устал от "неприятных и неэтичных нападок"

При этом, называть других - польского министра "маленьким человечком", ПМ Канады "девочкой" - это нормально
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21.04.2025 16:28 Відповісти
зато у нього путін велика людина...
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21.04.2025 23:25 Відповісти
Довбодятел втомився...
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21.04.2025 16:56 Відповісти
Пропав Хома--і сліду нема! А де ж твоя наполегливість,вміння тримати удар? Ти глист,чому приходив?
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21.04.2025 17:01 Відповісти
Прикольно бути брутальним мачо серед ботанів - можна дуже круто самостверджуватись...
... і зовсім не прикольно бути брутальним мачо у підворотні коли довкола брутальна гопота - тоді, звичайно швидко втомишся від "неприємних і неетичних нападок" і згадаєш що сам ботанік... 🤣
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21.04.2025 17:16 Відповісти
Дурень скоротив МІністерство освіти під корінь, Мінздрав скоротив, Аграрне міністерство ліквідуват. Також у нього була дивна ідея скоротити за ненадібністю ЦРУ,ФБР і АНБ. Після Маска в США буде руїна. ВІн 100% точно агент фсб.
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21.04.2025 17:26 Відповісти
Он делает хорошие дела, но последкющее зло которые он делает практически ничего не оставляет от хороших дел. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.04.2025 17:33 Відповісти
ну так. У коменті вище дуже коротко його гарні справи перераховано. Впевнений, Казахстан був би не проти отримати такого менеджера. Впевнений, як би путін попросив, то Касим Жомартович проти не був би. Нашо вам витрачати зайві гроші на освіту і охорону здоров'я...
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21.04.2025 17:39 Відповісти
нєйлон розганяється з трампліна, розгону залишилось ще місяць. Влітку побачимо як воно гепнеться.

Геп (англ. gap - розрив) - термін у технічному аналізі потоку котирувань.
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21.04.2025 17:34 Відповісти
Це просто бізнес. Його висушування, його діїї, дуже шкодить його бізнесу. Особливо в Європі. Тому тут або залишатися і закапувати себе далі і втрачати прибутки, або йти і можливо через час, все повернеться.
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21.04.2025 18:06 Відповісти
Его уход ничего не изменит, этот дебил имеет слишком большое влияние на такого же дебила

трампа, а особенно, количеством своих денег.
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21.04.2025 18:34 Відповісти
Вон утомілся!
Тоді - на вихід!!!
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21.04.2025 19:23 Відповісти
Приголомшливий успіх Маска. Ще і 100 днів не пройшло, як він вліз в політику але його вже ненавидить весь світ. Це велично, як каже його рудий патрон. Тут вони можуть позмагатися у ненависті. Мразота...
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21.04.2025 19:32 Відповісти
Зробити з Маска агента кремля виявилось найлегшою операцію за всю історію ФСБ. Підклали під нього улуську бабу і він перевтілився сам в улуса.
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21.04.2025 21:49 Відповісти
 
 