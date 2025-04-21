"Втомився від неприємних і неетичних нападок": Маск готується піти з уряду Трампа, - The Washington Post

У травні закінчується статус спеціального держслужбовця очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, і він готовий піти з уряду Дональда Трампа, бо втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише The Washington Post.

Водночас зазначається, що Маск вважає, що це не змінить вплив його дітища, адже працівники DOGE вже працюють у багатьох федеральних агентствах.

"Ніхто не може сказати, що DOGE не досяг історичного успіху. Результати говорять самі за себе", - зазначив високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, яка називає DOGE прикладом того, як швидко переформувати важку бюрократію.

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Так, коли Маск розіслав держслужбовцям листи з вимогою розповісти про "пʼять речей, які ви зробили цього тижня", багато хто просто проігнорував директиву, хоч мільярдер погрожував звільненням. За даними журналістів, на брифінгу для вищих офіцерів відділу кадрів уряду США очільники Управління персоналом (OPM) заявили, що директива є добровільною, і невиконання вимог не вважатиметься відставкою. Також лідери OPM заявили, що агентство не має наміру нічого робити з повідомленнями, які надіслали співробітники. На тлі очікуваного відходу мільярдера від влади та послаблення його впливу суперечливі повідомлення та плутанина дали передбачуваний результат. Зараз федеральні агентства США дотримуються непослідовної політики щодо відповідей на електронні листи DOGE, а дедалі більше людей відмовляються відповідати.

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Наприклад, у Міністерстві сільського господарства США персонал спочатку отримав інструкцію не відповідати на електронний лист, але потім керівництво заявило, що над відповіддю треба подумати, і надіслало кілька пропозицій щодо повідомлень. Через тиждень після цього співробітникам сказали обов’язково надіслати відповідь, але повідомлення не назвали обов’язковими.

Зазначається, що через це багато співробітників вирішили не відповідати, а дехто навіть почав писати російською. Так вони хотіли заплутати людину або штучний інтелект, який перевірятиме лист.

"Я взагалі не надсилав жодного (листа). Я не думаю, що мені потрібно виправдовувати свою роботу перед якоюсь невідомою організацією, особливо коли я обробляю приватну інформацію про клієнтів", - заявив співробітник міністерства, який поки не зазнав жодних наслідків.

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Водночас в офісі у справах ветеранів Флориди, навпаки, одна співробітниця каже, що її керівництво попередило, що відсутність відповіді буде зарахована проти неї. Тепер вона постійно пише листи, щоб зберегти роботу.