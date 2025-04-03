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Новини Звільнення Маска
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Маск залишиться радником Трампа після завершення роботи в DOGE, - Венс

Ілон Маск залишиться радником Трампа після звільнення з DOGE

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мільярдер Ілон Маск залишиться радником американського президента Дональда Трампа навіть після того, як залишить посаду голови Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі програми Fox & Friends.

За словами Венса, Маск погодився на шестимісячну співпрацю й надалі виконуватиме роль радника Трампа.

"Ми говорили, що цей процес триватиме близько шести місяців, і саме на це погодився Ілон. Але, звісно, він залишиться радником… Він залишиться другом і радником як для мене, так і для президента. Робота DOGE ще далека від завершення, як і робота Ілона", - зазначив віцепрезидент.

Венс також додав, що "Маск зробив багато корисного".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ця сенсація – сміття, - у Білому домі прокоментували інформацію ЗМІ щодо залишення Маском держслужби

Нагадаємо, що напередодні видання Politico написало, що президент США Дональд Трамп сказав своєму оточенню, що Ілон Маск скоро залишить державну службу і повернеться в бізнес.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала інформацію видання Politico про те, що Ілон Маск незабаром залишить посаду голови Департаменту ефективності уряду (DOGE). Це повідомлення Левітт назвала "сміттям".

Автор: 

США (22685) Маск Ілон (642) Джей Ді Венс (84)


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Топ коментарі
+8
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03.04.2025 17:31
+6
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03.04.2025 17:23
+4
але улюбленою дружиною вже не буде.
кінець епохи богдана, тьху, єрмака, тьху, маска.
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03.04.2025 17:24
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03.04.2025 17:23 Відповісти
але улюбленою дружиною вже не буде.
кінець епохи богдана, тьху, єрмака, тьху, маска.
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03.04.2025 17:24 Відповісти
Маск має право працювати 130 днів, по сторонньому контракту, не стаючи держчиновником. По закону. Цей термін скінчиться - він піде.
Але з цього факту нафігась роздули "звільнення" і майже конфлікт між зігуном та рудим пі'дором. А там все вась-вась...
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03.04.2025 18:07 Відповісти
Перекладаючи з дипломатичного, Трамп післав Маска *****.
Але ви не поспішайте хвалити Трампа.
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03.04.2025 17:27 Відповісти
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03.04.2025 17:31 Відповісти
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03.04.2025 17:55 Відповісти
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03.04.2025 17:56 Відповісти
Щеб пак. А кулі, де ще ***** знайде такого ефективного менеджера який за 2 місяця змог завдати такій шкоди ФБР з ЦРУ? Пентагон на черзі. А наш Вава з власних отіх 5 - 6 ефектинвих менеджерів не віддіасть жодного бо вони ще не все зорграбували не все с3,14здили не все знищели та і Україна ще борется.
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03.04.2025 17:35 Відповісти
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03.04.2025 17:36 Відповісти
На діване в Бєлом домє
Прінял Маска рижий Донні,
- Я тєбя, Ілон, готов
Прінять даже бєз трусов!

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03.04.2025 17:37 Відповісти
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03.04.2025 17:38 Відповісти
Департамент ефективності уряду?Це ж вже було!Це жалюгідна копія офісу простих рішень!Сподіваюся що маск піде до кінця стопами міхо і опинеться в тюрмі!
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03.04.2025 17:41 Відповісти
гріх сміятись над убогим
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03.04.2025 17:42 Відповісти
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03.04.2025 17:48 Відповісти
хана США
розваляться
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03.04.2025 17:48 Відповісти
США легко переживе гастролі власного цирку, а ось у нас циркові гастролі привели до дуже важких проблем.
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03.04.2025 17:50 Відповісти
Пан Маск буде радити, як швидко прогадити власний бізнес.
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03.04.2025 17:48 Відповісти
Польща передала Україні ще 5 тисяч "Старлінків"
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03.04.2025 17:52 Відповісти
маск нарешті усвідомив, що найкраща у світі реклама та найбільш вигідні інвестиції у його житті це надання StarLink до ЗСУ задля знищення кацапів
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03.04.2025 18:01 Відповісти
а як себе почувають надуті гімняні кульки, типу круті бізнесмени, безоси, цукерберги, бріни?
скільки вже просрали?
а скільки ще просруть?
стратеги хєрови....
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03.04.2025 18:06 Відповісти
Это понять можно, кто же трампу будет кокс доставать, как не маск?
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03.04.2025 18:07 Відповісти
Накрав, гроші відмив, шкандибай потихеньку як не будь проживеш
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03.04.2025 18:32 Відповісти
Та хай залишається "радником" ... Все, що треба, він уже зробив... Загубив "Теслу"... Опустив імідж США "нижче плінтуса"... А тепер буде давать "поради", завдяки яким адміністрація Трампа "обсереться" остаточно... Але на Маска вже нічого звалить не вийде...
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03.04.2025 19:02 Відповісти
Маск провалив вибори верховного судді у штаті Вісконсін, вклав 25 млн зелених, але здобула перемогу Сюзен Кроуфорд від демократичної партії.
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03.04.2025 21:07 Відповісти
У Трампа вже є конспіралогиня, буде ще й радник. Тепер ще треба шамана та астролога підібрати, і наукова рада у Трампа буде заповнена. Голодранці усього світу, до купи, гоп!
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03.04.2025 22:07 Відповісти
 
 