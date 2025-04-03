Маск залишиться радником Трампа після завершення роботи в DOGE, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мільярдер Ілон Маск залишиться радником американського президента Дональда Трампа навіть після того, як залишить посаду голови Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі програми Fox & Friends.

За словами Венса, Маск погодився на шестимісячну співпрацю й надалі виконуватиме роль радника Трампа.

"Ми говорили, що цей процес триватиме близько шести місяців, і саме на це погодився Ілон. Але, звісно, він залишиться радником… Він залишиться другом і радником як для мене, так і для президента. Робота DOGE ще далека від завершення, як і робота Ілона", - зазначив віцепрезидент.

Венс також додав, що "Маск зробив багато корисного".

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Нагадаємо, що напередодні видання Politico написало, що президент США Дональд Трамп сказав своєму оточенню, що Ілон Маск скоро залишить державну службу і повернеться в бізнес.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала інформацію видання Politico про те, що Ілон Маск незабаром залишить посаду голови Департаменту ефективності уряду (DOGE). Це повідомлення Левітт назвала "сміттям".