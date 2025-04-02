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Новини Трамп похвалив Маска Трамп повідомив про звільнення Маска
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Трамп заявив найближчому оточенню, що Маск скоро піде, - Politico

Маск і Трамп у Білому домі

Президент США Дональд Трамп сказав своєїму оточенню, що Ілон Маск скоро залишить державну службу і повернеться в бізнес.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, Трамп задоволений Маском і його ініціативою зі створення Департаменту ефективності уряду. Однак за даними джерел, Трамп і Маск вирішили, що другому час повернутися до свого бізнесу і взяти на себе допоміжну роль.

Ймовірно, "відступ" Маска відбувається на тлі того, що деякі інсайдери адміністрації Трампа і багато зовнішніх союзників розчарувалися в його непередбачуваності. Вони все частіше розглядають Маска як політичний тягар. Особливо очевидно це стало після того, коли консервативний суддя, якого Маск активно підтримував, програв свою заявку на місце у Верховному суді Вісконсина.

Одне з джерел видання сказало, що Маск, найімовірніше, збереже за собою неофіційну роль радника і продовжить час від часу з'являтися на території Білого дому. Інше джерело застерегло, що той, хто думає, що Маск повністю зникне з орбіти Трампа, "обманює себе".

Читайте: Трамп визнав тимчасовість роботи Маска в уряді США: департамент DOGE припинить існування

За словами інсайдерів, перехідний період, найімовірніше, відповідатиме закінченню терміну перебування Маска в статусі "спеціального державного службовця" - особливого статусу, що тимчасово звільняє його від деяких правил етики та конфлікту інтересів. Очікується, що цей 130-денний період закінчиться наприкінці травня або на початку червня.

Захисники Маска в адміністрації Трампа вважають, що час для переходу вже настав, оскільки, на їхню думку, він може ще багато чого скоротити в урядових установах.

Однак більшість говорять, що Маск - це непередбачувана, некерована сила, яка не завжди може донести свої плани до секретарів кабінету міністрів і командного складу Білого дому на чолі з керівницею апарату С'юзі Вайлс. Зокрема, мова про коментарі Маска у його соціальній мережі Х.

Як пише видання, Трамп вже обговорював перехід Маска на одній з нарад зі своєю адміністрацією. Водночас, днями Трамп, виступаючи перед журналістами, дякував Маску за його роботу і називав його "патріотом" та "моїм другом". Трамп сказав журналістам, що "в якийсь момент Ілон захоче повернутися у свою компанію", додавши: "Він захоче. Я буду тримати його стільки, скільки зможу".

Також читайте: У Лондоні розклеюють плакати із зображенням Трампа, Венса, Маска та Путіна у нацистському однострої. ВIДЕО

Але багато наближених до Трампа відчувають дедалі більше полегшення від того, що Маск скоро відійде від своєї центральної ролі на боці Трампа і що низка сюрпризів DOGE - від розсилки у вихідні електронною поштою з вимогою федеральних працівників перерахувати результати своєї роботи до випадкових скорочень програм профілактики Еболи - може нарешті завершитися.

Автор: 

США (22685) Маск Ілон (642) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+12
Максимка, завдяки Трампону, зробив стільки за два місяця для розвалу силового каркасу сша, шо і сотня агентів ********** не зробила би і за чверть століття.
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02.04.2025 20:08
+9
Непередбачуваний дебіл - це пічалька...
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02.04.2025 20:05
+4
Уйопує на Марс...
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02.04.2025 20:06
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Непередбачуваний дебіл - це пічалька...
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02.04.2025 20:05 Відповісти
Вдобавок инициативный, шо вдвойне
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02.04.2025 20:32 Відповісти
В ср@ку?
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02.04.2025 20:06 Відповісти
Уйопує на Марс...
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02.04.2025 20:06 Відповісти
Вже й відєо є як воно горить
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02.04.2025 20:09 Відповісти
Прекрасно... Ця зараза вже не злетить, зі смертю на борту...
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02.04.2025 20:30 Відповісти
Максимка, завдяки Трампону, зробив стільки за два місяця для розвалу силового каркасу сша, шо і сотня агентів ********** не зробила би і за чверть століття.
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02.04.2025 20:08 Відповісти
Короче, Лёню выгоняют под жопу. Ладно, хоть так. Путя, например, Березовского убил, Зеля Коломойского посадил. Так что, на этом фоне Лёня , вообще, везунчик
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02.04.2025 20:08 Відповісти
"... каломойского посадио."
Ахахаха
Ну ти і гуморист
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02.04.2025 20:12 Відповісти
і ти теж
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02.04.2025 20:10 Відповісти
Он улетел....но обещал вернуться. ....(с.) Астрид Лингренд " Малыш и Карлсон "
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02.04.2025 20:11 Відповісти
маск - підун )) трампон - ждун на підунаха ))
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02.04.2025 20:13 Відповісти
..а після маска і "краснов" імпічментом піде...
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02.04.2025 20:13 Відповісти
Тепер повертайте все в зад.
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02.04.2025 20:17 Відповісти
Скоро - це коли? На 100 -ий день президентства ?
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02.04.2025 20:18 Відповісти
драпу вистачило пару місяців щоб позбутись зашквареного менеджера, натомість незламний і потужний лідор роками кришує свого завгоспа та антимайданного мусорка.
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02.04.2025 20:19 Відповісти
Богдана буба теж вигнав за пару місяців. Аж цікаво - їм сценарії ті самі люди пишуть...
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02.04.2025 20:21 Відповісти
не ребята, так просто это не делается...
есть SEC, есть масса законов про отделение бизнеса от госслужбы
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02.04.2025 20:21 Відповісти
а що тут дивуватись? згадайте 2019 рік...

богдан, гончарук, разумков)) їх поюзали 2-3 хвилини, і в смітник (ну як з кондомами і роблять)

до відставки маска, рубіо, уолтца лишилось 3, 2, 1 ...

чи ви думали, американські популісти якісь інші? все те саме (просто країна масштабніша). Залишитись має тільки двоє: президент всесвіту трамп і його завхоз венс
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02.04.2025 20:22 Відповісти
На одного дебила в команде трампа станет меньше, это уже не плохо.
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02.04.2025 20:26 Відповісти
Короче, Теслы палить по миру массово, скорее свалит! Вот же китайцы в восторге! Закидают теперь электрокарами мир весь. Никогда скороспелое не идёт на консервацию!
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02.04.2025 20:28 Відповісти
А повернеться назад - а його місце у "Теслі", вже зайняте... І здоровенна дірка в касі - замість прибутків...
Залишиться писать книгу мемуарів - "Як просрать життя...".
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02.04.2025 20:33 Відповісти
Маск не дебил, он просто шизик. Трамп собрал команду по типу какой-то секты, типа СС, мордатых пионеров с нарощенными волосами, делать новый мировой порядок и менять границы. Но даже их Маск напрягает.
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02.04.2025 20:53 Відповісти
І сам міг би причепом. Далеко-далеко-к є?єням
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02.04.2025 20:54 Відповісти
всю ідіотичну команду треба уходіть, бо скоро трампа уйдуть
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02.04.2025 20:55 Відповісти
Куди він п і д е?
На історичну батьківщину?
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02.04.2025 21:25 Відповісти
Піде?!
А треба щоб полетів...
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02.04.2025 21:26 Відповісти
Шо, аж самому рудому чорту моторошно стало шо наркоман натворив?
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02.04.2025 21:30 Відповісти
А згодом піде і Трамп. І ми полегшено видихнемо.
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02.04.2025 21:32 Відповісти
маск вклав 300 лярдів в вибори трампа. то ж дійсно, може витворяти в білому домі, що схоче - трамп буде мовчки ковтати.
Ось ще 2-3 трильйони трамп виділить маску на подорож на Марс. К - корупція!
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02.04.2025 21:35 Відповісти
 
 