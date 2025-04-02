Ця сенсація – сміття, - у Білому домі прокоментували інформацію ЗМІ щодо залишення Маском держслужби

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала інформацію видання Politico про те, що Ілон Маск незабаром залишить посаду голови Департаменту ефективності уряду (DOGE). Це повідомлення Левітт назвала "сміттям".

Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця сенсація - сміття. Ілон Маск і президент Трамп обидва публічно заявили, що Ілон піде з державної служби як спеціальний держслужбовець, коли його неймовірна робота в DOGE буде завершена", - заявила прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, що напередодні видання Politico написало, що президент США Дональд Трамп сказав своєїму оточенню, що Ілон Маск скоро залишить державну службу і повернеться в бізнес.

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