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Новини Звільнення Маска
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Ця сенсація – сміття, - у Білому домі прокоментували інформацію ЗМІ щодо залишення Маском держслужби

У Білому домі відреагували на інформацію про звільнення Маска

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала інформацію видання Politico про те, що Ілон Маск незабаром залишить посаду голови Департаменту ефективності уряду (DOGE). Це повідомлення Левітт назвала "сміттям".

Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця сенсація - сміття. Ілон Маск і президент Трамп обидва публічно заявили, що Ілон піде з державної служби як спеціальний держслужбовець, коли його неймовірна робота в DOGE буде завершена", - заявила прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, що напередодні видання Politico написало, що президент США Дональд Трамп сказав своєїму оточенню, що Ілон Маск скоро залишить державну службу і повернеться в бізнес.

Читайте також: Трамп заявив найближчому оточенню, що Маск скоро піде, - Politico

Автор: 

США (22685) звільнення (2670) Маск Ілон (642) Трамп Дональд (5576) Левітт Керолайн (15)


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Топ коментарі
+9
А робота Масуа справді неймовірна! Навряд чи хто інший зміг би так швидко знищити важливі федеральні структури.
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02.04.2025 21:48
+8
Віртуальна реальність. Масктриця.

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02.04.2025 21:57
+6
Ця сенсація - сміття

Сенсація?
******* ти секретаркиня!
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02.04.2025 21:45
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Ця сенсація - сміття

Сенсація?
******* ти секретаркиня!
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02.04.2025 21:45 Відповісти
Та вона сама - сміття. У прес-секретарки набір слів -200 одиниць: "scoop", "garbage", "incredible work"…
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02.04.2025 21:50 Відповісти
"Еллочка-людоїдка" по американськи"?
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03.04.2025 01:19 Відповісти
Везде есть сосны....
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02.04.2025 21:56 Відповісти
І "чудові хлопці".
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02.04.2025 22:03 Відповісти
Політика трампона -це сміття!
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02.04.2025 21:58 Відповісти
А робота Масуа справді неймовірна! Навряд чи хто інший зміг би так швидко знищити важливі федеральні структури.
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02.04.2025 21:48 Відповісти
Вычистить говно. Вот бы его нанять хоть на месяц в Украину, сколько б ублюдских чинуш полетело б.
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02.04.2025 22:50 Відповісти
"Мацк нікагда нє станєт на калєні! Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе". )))

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02.04.2025 21:49 Відповісти
Прийшла з маскви нова директива.
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02.04.2025 21:49 Відповісти
... і це каже 27-річна шмара, чоловікові якої 60.
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02.04.2025 21:51 Відповісти
Я думав їй під 50 - вона вся порізана в хлам
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02.04.2025 22:15 Відповісти
Сміття лишається на посаді.
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02.04.2025 21:53 Відповісти
А хто про це казав? - Трамп - а хто він? - лопух? - лопух!
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02.04.2025 21:54 Відповісти
Новина сміття про Маска? То що виходить, що Маск сміття? Якось навіть не зручно.
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02.04.2025 21:54 Відповісти
Віртуальна реальність. Масктриця.

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02.04.2025 21:57 Відповісти
Привид Байдена:
Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.
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02.04.2025 21:59 Відповісти
Як казав маленький Х, лічінка Маска: « ти не президент , закрий рота».
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02.04.2025 22:03 Відповісти
Сміття це Маск і Трамб.
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02.04.2025 22:09 Відповісти
"Сміття не потрібно виносити із хати...."
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02.04.2025 22:18 Відповісти
В рашці пресухи дає п'яничка запійна, в Білому домі сміттярка.
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02.04.2025 22:20 Відповісти
з приходом "трамбона" до влади.США ПЕРЕТВОРЮЄТСЯ У СВІТОВЕ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ...
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02.04.2025 22:22 Відповісти
її називають- Барбі
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02.04.2025 22:28 Відповісти
"сміття" це маск. Переплутали трошки.
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02.04.2025 22:43 Відповісти
дайте маску яиц))))))
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02.04.2025 22:44 Відповісти
Все просто - ВЖЕ досягнута неймовірна ефективність уряду. І все це тільки завдяки старанній роботі маска і мудрому керівництву рудого лайна. маск піде працювати над власним бізнесом і завойовувати ринки в славу США!

А ви що думали?
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02.04.2025 23:35 Відповісти
 
 