Вражеский ЗРК "Бук-М2" обнаружили и уничтожили бойцы 15-й бригады артразведки "Черный лес". ВИДЕО

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и помогли уничтожить российский ЗРК "Бук-М2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Минус российский ЗРК "Бук-М2". Разведчики "Черного леса" обнаружили ЗРК "Бук-М2", а смежные подразделения устроили фейерверк", - говорится в комментарии к видео.

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