Международные эксперты по пожарной безопасности назвали главные предпосылки для защиты украинских предприятий во время войны

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Условия полномасштабной войны РФ против Украины поставили вопрос пожарной безопасности на объектах промышленности в приоритет. Ежедневные обстрелы, повреждения инфраструктуры и обесточивание делают предприятия чрезвычайно уязвимыми. Особенно остро это касается объектов критической инфраструктуры, где пожары могут иметь катастрофические последствия. О том, как минимизировать риски и избежать таких последствий, - говорится в специальном проекте "Экономической правды", посвященном противопожарной защите предприятий, которые с начала полномасштабного вторжения работают в чрезвычайно сложных условиях.

Для понимания: в течение 7 месяцев 2024 года в Украине произошло более 50 тысяч пожаров. Часть из них - последствия боевых действий, но немало - из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Специалисты настаивают: огнезащита должна быть не символической, а системной. И проблема заключается не только в технических средствах, но и в подходе.

До полномасштабного вторжения вопрос противопожарной безопасности в Украине часто оставался второстепенным. Большинство предприятий вкладывались в нее только под давлением проверок. Теперь же стало очевидно: игнорирование этих вопросов - угроза жизни работников и национальной безопасности.

Для анализа международного опыта авторы обратились к svt Products GmbH - одному из мировых лидеров в сфере пассивной противопожарной защиты. Компания более 50 лет обеспечивает безопасность на заводах таких брендов, как AIRBUS, Volkswagen AG, Siemens, Bombardier, а также - круизных лайнеров, поездов и инфраструктурных объектов по всему миру, и имеет высокий уровень доверия. А с Украиной сотрудничает еще с 1990-х годов.

"В 1991 году наше партнерство с Украиной началось, когда мы встретили локального партнера на профильной выставке. Эта встреча заложила основу нашего успешного сотрудничества. После получения необходимых украинских лицензий мы подали заявку и получили технические условия и регламенты для работы с атомными электростанциями. Первая поставка на Чернобыльскую электростанцию состоялась в 1992 году. Это включало защиту кабеля, стальную защиту и перегородки, которые были специально разработаны в соответствии с требованиями и стандартами безопасности электростанции", - рассказывает Томас Копп, исполнительный директор svt Products GmbH.

С тех пор svt Products GmbH поставляет решения для всех украинских АЭС. По словам Коппа, ни разу не было претензий к качеству установленных систем. Такой опыт может стать основой для распространения практики на другие предприятия, в том числе находящиеся под особой угрозой.

Компания подчеркивает важность именно пассивных средств защиты - материалов, которые не требуют электричества и работают автономно. Это критически важно в случаях блэкаутов или повреждения инфраструктуры. Именно такие системы - краски, перегородки, двери - позволяют локализовать пожар еще до прибытия спасателей.

Специалисты svt Products GmbH уверяют, что готовы присоединиться к модернизации предприятий в Украине, как когда-то сделали это на отечественных АЭС.

"Мы имеем возможность внедрять решения по противопожарной безопасности на основе передового опыта тех стран, которые находятся под военной угрозой, сейсмической нестабильностью, агрессивным атмосферным воздействием. Все эти нормы десятилетиями работают в Европе, во всем мире. То есть, Украине нужно брать за основу модели противопожарной безопасности, которые есть в странах Евросоюза, ведь Украина выбирает европейский вектор развития. Системы svt Products GmbH, в которых эффективно сочетаются инновации и разработки, должны быть внедрены в Украине на всех ключевых объектах инфраструктуры. Противопожарная безопасность предприятий - это такой же стандарт ЕС, как и другие стандарты в сфере экономики, политики, культуры. Важно использовать качественные и сертифицированные по европейским стандартам материалы, которые прошли испытания в течение многих лет", - отмечает Томас Копп.

Не менее важным является совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. Также эксперты призывают создать специальную правительственную комиссию для проверки объектов критической инфраструктуры и принятия новых стандартов пожарной безопасности. Государство должно официально признать: пассивная защита - не роскошь, а необходимость.

"Главный урок, который вынесла Украина за последние годы полномасштабной войны, - противопожарная безопасность объектов критической инфраструктуры должна базироваться прежде всего на пассивных системах защиты. Невозможно предугадать, когда и куда попадет ракета. Но если необходимые критические элементы объектов энергетики полностью покрыты качественными огнезащитными материалами, это кардинально уменьшает распространение огня и, как следствие, значительно уменьшает масштабы разрушений. Эффективная пассивная защита позволяет выиграть время, сохранить оборудование, уменьшить человеческие потери и ускорить восстановление после атаки", - рассказывают в svt Products GmbH.

Сегодня украинские предприятия уже внедряют современные системы безопасности. Но для масштабного внедрения нужна поддержка государства и сотрудничество с проверенными компаниями, имеющими необходимых специалистов и значительный опыт в применении решений для пассивной противопожарной защиты, сертифицированных в соответствии с действующими нормами ЕС.

В частности, компания svt Products GmbH, уже имея опыт сотрудничества с украинскими АЭС, подтверждает, что полностью готова к работе с любыми объектами критической инфраструктуры Украины. Ведь внедрение качественной огнезащиты - это не только вопрос технологий, но и стратегическая задача, имеющая непосредственное влияние на устойчивость и обороноспособность страны, отмечают эксперты.