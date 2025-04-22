Міжнародні експерти з пожежної безпеки назвали головні передумови для захисту українських підприємств під час війни

Новини компаній

Умови повномасштабної війни рф проти України поставили питання пожежної безпеки на об'єктах промисловості у пріоритет. Щоденні обстріли, пошкодження інфраструктури та знеструмлення роблять підприємства надзвичайно вразливими. Особливо гостро це стосується об’єктів критичної інфраструктури, де пожежі можуть мати катастрофічні наслідки. Про те, як мінімізувати ризики та уникнути таких наслідків, — йдеться у спеціальному проєкті "Економічної правди", що присвячений протипожежному захисту підприємств, які з початку повномасштабного вторгнення працюють у надзвичайно складних умовах.

Для розуміння: впродовж 7 місяців 2024 року в Україні сталося понад 50 тисяч пожеж. Частина з них — наслідки бойових дій, але чимало — через недотримання елементарних правил безпеки. Фахівці наполягають: вогнезахист має бути не символічним, а системним. І проблема полягає не лише в технічних засобах, а й у підході.

До повномасштабного вторгнення питання протипожежної безпеки в Україні часто залишалося другорядним. Більшість підприємств вкладалися у неї лише під тиском перевірок. Тепер же стало очевидно: ігнорування цих питань — загроза життю працівників та національній безпеці.

Для аналізу міжнародного досвіду автори звернулися до svt Products GmbH — одного зі світових лідерів у сфері пасивного протипожежного захисту. Компанія понад 50 років забезпечує безпеку на заводах таких брендів, як AIRBUS, Volkswagen AG, Siemens, Bombardier, а також — круїзних лайнерів, поїздів та інфраструктурних об’єктів по всьому світу, та має високий рівень довіри. А з Україною співпрацює ще з 1990-х років.

"У 1991 році наше партнерство з Україною почалося, коли ми зустріли локального партнера на профільній виставці. Ця зустріч заклала основу нашої успішної співпраці. Після отримання необхідних українських ліцензій ми подали заявку та отримали технічні умови та регламенти для роботи з атомними електростанціями. Перша поставка на Чорнобильську електростанцію відбулася в 1992 році. Це включало захист кабелю, сталевий захист і перегородки, які були спеціально розроблені відповідно до вимог і стандартів безпеки електростанції", – розповідає Томас Копп, виконавчий директор svt Products GmbH.

Із того часу svt Products GmbH постачає рішення для всіх українських АЕС. За словами Коппа, жодного разу не було претензій до якості встановлених систем. Такий досвід може стати основою для поширення практики на інші підприємства, зокрема ті, що перебувають під особливою загрозою.

Компанія підкреслює важливість саме пасивних засобів захисту — матеріалів, які не потребують електрики й працюють автономно. Це критично важливо у випадках блекаутів чи пошкодження інфраструктури. Саме такі системи — фарби, перегородки, двері — дозволяють локалізувати пожежу ще до прибуття рятувальників.

Фахівці svt Products GmbH запевняють, що готові долучитися до модернізації підприємств в Україні, як колись зробили це на вітчизняних АЕС.

"Ми маємо можливість впроваджувати рішення з протипожежної безпеки на основі передового досвіду тих країн, які перебувають під військовою загрозою, сейсмічною нестабільністю, агресивним атмосферним впливом. Всі ці норми десятиліттями працюють в Європі, в усьому світі. Тобто, Україні потрібно брати за основу моделі протипожежної безпеки, які є в країнах Євросоюзу, адже Україна обирає європейський вектор розвитку. Системи svt Products GmbH, в яких ефективно поєднані інновації та розробки, повинні бути впроваджені в Україні на всіх ключових об’єктах інфраструктури. Протипожежна безпека підприємств – це такий самий стандарт ЄС, як і інші стандарти у сфері економіки, політики, культури. Важливо використовувати якісні та сертифіковані за європейськими стандартами матеріали, які пройшли випробування протягом багатьох років", – зазначає Томас Копп.

Не менш важливим є удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері. Також експерти закликають створити спеціальну урядову комісію для перевірки об’єктів критичної інфраструктури й ухвалення нових стандартів пожежної безпеки. Держава повинна офіційно визнати: пасивний захист — не розкіш, а необхідність.

"Головний урок, який винесла Україна за останні роки повномасштабної війни, – протипожежна безпека об’єктів критичної інфраструктури має базуватися насамперед на пасивних системах захисту. Неможливо передбачити, коли й куди влучить ракета. Але якщо необхідні критичні елементи об’єктів енергетики повністю покриті якісними вогнезахисними матеріалами, це кардинально зменшує розповсюдження вогню і, як наслідок, значно зменшує масштаби руйнувань. Ефективний пасивний захист дає змогу виграти час, зберегти обладнання, зменшити людські втрати та прискорити відновлення після атаки", – розповідають у svt Products GmbH.

Сьогодні українські підприємства вже впроваджують сучасні системи безпеки. Але для масштабного впровадження потрібна підтримка держави й співпраця з перевіреними компаніями, що мають необхідних спеціалістів та значний досвід у застосуванні рішень для пасивного протипожежного захисту, сертифікованих відповідно до чинних норм ЄС.

Зокрема, компанія svt Products GmbH, вже маючи досвід співпраці з українськими АЕС, підтверджує, що повністю готова до роботи з будь-якими об’єктами критичної інфраструктури України. Адже впровадження якісного вогнезахисту — це не лише питання технологій, а й стратегічне завдання, що має безпосередній вплив на стійкість та обороноздатність країни, наголошують експерти.