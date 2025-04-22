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Новости Украинские беженцы в Эстонии
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Большинство украинских беженцев в дальнейшем будут считать Эстонию своим домом, - министр культуры Пурга

Украинские беженцы в Эстонии

Большинство украинских беженцев, которые принимали участие в курсах обучения модуля временной защиты программы адаптации, оценивают свою интегрированность в Эстонии как хорошую и в дальнейшем будут считать Эстонию своим домом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявила министр культуры Эстонии Хейди Пурга.

Она отметила, что поддержка украинской культуры является центральным элементом международного сотрудничества Эстонии по линии министерства.

"Мы выступаем за то, чтобы в средствах и фондах, выделяемых ЕС на реконструкцию Украины, культура занимала почетное место. Мы спонсируем культурные и спортивные украинские проекты, участвуем в работе по реконструкции вместе с партнерами Эстонии в сфере сотрудничества с целью развития и выступаем за всестороннюю международную защиту украинского культурного наследия", - сказала Пурга.

Она добавила, что Эстония блокирует сотрудничество в сфере культуры и спорта с Россией и Беларусью, а также их пропаганду.

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Автор: 

беженцы (1642) Эстония (1425)


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Топ комментарии
+2
Все, кто смог адаптироваться, не вернутся. Не только из Эстонии. С каждым годом таких становится больше.
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22.04.2025 15:30
+1
вітаю чергове міністерство єдності із потужними результатми роботи!!
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22.04.2025 15:01
+1
як що зеленська влада надовго в Україні ,то люди не повернуться до такого лідора 🤡 , більши довіри вже нема , до зеленській шобли ...
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22.04.2025 15:12
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кому війна, а кому легка можливість еміграці до ЄС.
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22.04.2025 14:28 Ответить
І хто ж тоді трамплюку буде надра розробляти в Неньці?
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22.04.2025 15:01 Ответить
У них з чисельністю населення не дуже, падає, от і шукають можливість поповнити, та щоб не чорнодупими ісламістами.
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22.04.2025 14:33 Ответить
давайте дивитися правді в очі, населення падає, але поповнити вони його не сильно шукають способи, абсолютню всі українці, як нові так і ті що жили в Естонії 30 років і не встигли отримати паспорт - всі на пташиних правах, і яких можуть турнути в будь який момент
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22.04.2025 14:44 Ответить
Мабуть, багато зайвих грошей в бюджеті Естонії, тому треба витрачати їх на всякі дурниці, типу підтримки української культури.
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22.04.2025 14:56 Ответить
Если ты специалист, тебя в Эстонии руками и зубами будут держать, лишь бы ты остался. А со спецами тут труба..
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22.04.2025 15:18 Ответить
на подивись https://rus.err.ee/1609652780/jestonija-uzhestochila-poziciju-v-otnoshenii-vnzh-dlja-ukrainskih-muzhchin-prizyvnogo-vozrasta
***** їм на спеців, я персонально знаю спеців світового рівня зі статками але їх теж ***** шлють
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22.04.2025 15:27 Ответить
Это был «пробный шар» от ДПА. Суд постановил продлить ему ВНЖ. Посмотрим, когда закончится временная защита, вот тогда будет реальная картина.
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22.04.2025 15:43 Ответить
Чуваку під натиском медіа дали всього на один рік, і він оскаржив. Є куча кейсів де навіть на рік не дали , навіть людям що в теорії могли вже громадянство отримати
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22.04.2025 16:09 Ответить
вітаю чергове міністерство єдності із потужними результатми роботи!!
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22.04.2025 15:01 Ответить
як що зеленська влада надовго в Україні ,то люди не повернуться до такого лідора 🤡 , більши довіри вже нема , до зеленській шобли ...
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22.04.2025 15:12 Ответить
Все, кто смог адаптироваться, не вернутся. Не только из Эстонии. С каждым годом таких становится больше.
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22.04.2025 15:30 Ответить
 
 