Большинство украинских беженцев в дальнейшем будут считать Эстонию своим домом, - министр культуры Пурга

Большинство украинских беженцев, которые принимали участие в курсах обучения модуля временной защиты программы адаптации, оценивают свою интегрированность в Эстонии как хорошую и в дальнейшем будут считать Эстонию своим домом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявила министр культуры Эстонии Хейди Пурга.

Она отметила, что поддержка украинской культуры является центральным элементом международного сотрудничества Эстонии по линии министерства.

"Мы выступаем за то, чтобы в средствах и фондах, выделяемых ЕС на реконструкцию Украины, культура занимала почетное место. Мы спонсируем культурные и спортивные украинские проекты, участвуем в работе по реконструкции вместе с партнерами Эстонии в сфере сотрудничества с целью развития и выступаем за всестороннюю международную защиту украинского культурного наследия", - сказала Пурга.

Она добавила, что Эстония блокирует сотрудничество в сфере культуры и спорта с Россией и Беларусью, а также их пропаганду.

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