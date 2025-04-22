Більшість українських біженців надалі вважатимуть Естонію своєю домівкою, - міністерка культури Пурга
Більшість українських біженців, які брали участь у курсах навчання модуля тимчасового захисту програми адаптації, оцінюють свою інтегрованість в Естонії як добру та надалі вважатимуть Естонію своєю домівкою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявила міністерка культури Естонії Гейді Пурга.
Вона зазначила, що підтримка української культури є центральним елементом міжнародного співробітництва Естонії по лінії міністерства.
"Ми виступаємо за те, щоб у коштах і фондах, що виділяються ЄС на реконструкцію України, культура посідала почесне місце. Ми спонсоруємо культурні та спортивні українські проєкти, беремо участь у роботі з реконструкції разом із партнерами Естонії у сфері співробітництва з метою розвитку та виступаємо за всебічний міжнародний захист української культурної спадщини", - сказала Пурга.
Вона додала, що Естонія блокує співпрацю у сфері культури та спорту з Росією та Білоруссю, а також їхню пропаганду.
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***** їм на спеців, я персонально знаю спеців світового рівня зі статками але їх теж ***** шлють