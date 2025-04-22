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Новини Українські біженці в Естонії
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Більшість українських біженців надалі вважатимуть Естонію своєю домівкою, - міністерка культури Пурга

Українські біженці в Естонії

Більшість українських біженців, які брали участь у курсах навчання модуля тимчасового захисту програми адаптації, оцінюють свою інтегрованість в Естонії як добру та надалі вважатимуть Естонію своєю домівкою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявила  міністерка культури Естонії Гейді Пурга.

Вона зазначила, що підтримка української культури є центральним елементом міжнародного співробітництва Естонії по лінії міністерства.

"Ми виступаємо за те, щоб у коштах і фондах, що виділяються ЄС на реконструкцію України, культура посідала почесне місце. Ми спонсоруємо культурні та спортивні українські проєкти, беремо участь у роботі з реконструкції разом із партнерами Естонії у сфері співробітництва з метою розвитку та виступаємо за всебічний міжнародний захист української культурної спадщини", - сказала Пурга.

Вона додала, що Естонія блокує співпрацю у сфері культури та спорту з Росією та Білоруссю, а також їхню пропаганду.

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Автор: 

біженці (1868) Естонія (1615)


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Топ коментарі
+2
Все, кто смог адаптироваться, не вернутся. Не только из Эстонии. С каждым годом таких становится больше.
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22.04.2025 15:30
+1
вітаю чергове міністерство єдності із потужними результатми роботи!!
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22.04.2025 15:01
+1
як що зеленська влада надовго в Україні ,то люди не повернуться до такого лідора 🤡 , більши довіри вже нема , до зеленській шобли ...
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22.04.2025 15:12
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кому війна, а кому легка можливість еміграці до ЄС.
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22.04.2025 14:28 Відповісти
І хто ж тоді трамплюку буде надра розробляти в Неньці?
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22.04.2025 15:01 Відповісти
У них з чисельністю населення не дуже, падає, от і шукають можливість поповнити, та щоб не чорнодупими ісламістами.
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22.04.2025 14:33 Відповісти
давайте дивитися правді в очі, населення падає, але поповнити вони його не сильно шукають способи, абсолютню всі українці, як нові так і ті що жили в Естонії 30 років і не встигли отримати паспорт - всі на пташиних правах, і яких можуть турнути в будь який момент
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22.04.2025 14:44 Відповісти
Мабуть, багато зайвих грошей в бюджеті Естонії, тому треба витрачати їх на всякі дурниці, типу підтримки української культури.
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22.04.2025 14:56 Відповісти
Если ты специалист, тебя в Эстонии руками и зубами будут держать, лишь бы ты остался. А со спецами тут труба..
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22.04.2025 15:18 Відповісти
на подивись https://rus.err.ee/1609652780/jestonija-uzhestochila-poziciju-v-otnoshenii-vnzh-dlja-ukrainskih-muzhchin-prizyvnogo-vozrasta
***** їм на спеців, я персонально знаю спеців світового рівня зі статками але їх теж ***** шлють
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22.04.2025 15:27 Відповісти
Это был «пробный шар» от ДПА. Суд постановил продлить ему ВНЖ. Посмотрим, когда закончится временная защита, вот тогда будет реальная картина.
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22.04.2025 15:43 Відповісти
Чуваку під натиском медіа дали всього на один рік, і він оскаржив. Є куча кейсів де навіть на рік не дали , навіть людям що в теорії могли вже громадянство отримати
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22.04.2025 16:09 Відповісти
вітаю чергове міністерство єдності із потужними результатми роботи!!
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22.04.2025 15:01 Відповісти
як що зеленська влада надовго в Україні ,то люди не повернуться до такого лідора 🤡 , більши довіри вже нема , до зеленській шобли ...
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22.04.2025 15:12 Відповісти
Все, кто смог адаптироваться, не вернутся. Не только из Эстонии. С каждым годом таких становится больше.
показати весь коментар
22.04.2025 15:30 Відповісти
 
 