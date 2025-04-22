Рубио подтвердил масштабную реорганизацию Госдепа США

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил планы масштабного реформирования Государственного департамента, что, прежде всего, будет предусматривать сокращение персонала и оптимизацию ряда структур.

Об этом сообщил Госдеп, передает Цензор.НЕТ.

Рубио заявил, что ведомство страдает от системы, "где все занимает слишком много времени, стоит слишком много денег, привлекает слишком много людей, и очень часто заканчивается тем, что американский народ не получает желаемого результата".

"Мы сталкиваемся с огромными вызовами во всем мире. Чтобы реализовать внешнюю политику президента Трампа "Америка превыше всего", мы должны сделать Государственный департамент снова великим. Именно поэтому сегодня я объявляю масштабный план реорганизации Госдепартамента, чтобы решить проблему постоянного роста бюрократии, дублирования функций и контроля со стороны групп по интересам, которые искалечили американскую внешнюю политику", - анонсировал он.

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Рубио не раскрыл всех подробностей реформы, но назвал отдельные из ее элементов.

Среди прочего, структура Госдепа будет реорганизована по региональному принципу, а структурные подразделения и программы, "не соответствующие основным национальным интересам Америки", будут ликвидированы.

Рубио в качестве примера привел Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа, которое назвал средством мести "лидерам антиливацкого движения в таких странах, как Польша, Венгрия и Бразилия", и Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции, которое якобы способствовало нелегальной миграции в США.

Он добавил, что реформированный Государственный департамент будет соответствовать времени и "поможет сделать нашу страну снова великой".

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что 16-страничный проект распоряжения администрации Дональда Трампа, который распространяется среди американских дипломатов, предлагает радикальное сокращение и реструктуризацию Государственного департамента.