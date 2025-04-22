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Новости Реорганизация Госдепа
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Рубио подтвердил масштабную реорганизацию Госдепа США

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил планы масштабного реформирования Государственного департамента, что, прежде всего, будет предусматривать сокращение персонала и оптимизацию ряда структур.

Об этом сообщил Госдеп, передает Цензор.НЕТ.

Рубио заявил, что ведомство страдает от системы, "где все занимает слишком много времени, стоит слишком много денег, привлекает слишком много людей, и очень часто заканчивается тем, что американский народ не получает желаемого результата".

"Мы сталкиваемся с огромными вызовами во всем мире. Чтобы реализовать внешнюю политику президента Трампа "Америка превыше всего", мы должны сделать Государственный департамент снова великим. Именно поэтому сегодня я объявляю масштабный план реорганизации Госдепартамента, чтобы решить проблему постоянного роста бюрократии, дублирования функций и контроля со стороны групп по интересам, которые искалечили американскую внешнюю политику", - анонсировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа готовит радикальное сокращение и реструктуризацию Госдепа, - Bloomberg

Рубио не раскрыл всех подробностей реформы, но назвал отдельные из ее элементов.

Среди прочего, структура Госдепа будет реорганизована по региональному принципу, а структурные подразделения и программы, "не соответствующие основным национальным интересам Америки", будут ликвидированы.

Рубио в качестве примера привел Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа, которое назвал средством мести "лидерам антиливацкого движения в таких странах, как Польша, Венгрия и Бразилия", и Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции, которое якобы способствовало нелегальной миграции в США.

Он добавил, что реформированный Государственный департамент будет соответствовать времени и "поможет сделать нашу страну снова великой".

Читайте также: Госдепартамент США закрывает подразделение по противодействию иностранной пропаганде и дезинформации

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что 16-страничный проект распоряжения администрации Дональда Трампа, который распространяется среди американских дипломатов, предлагает радикальное сокращение и реструктуризацию Государственного департамента.

Автор: 

Госдепартамент США (1832) США (26672) Рубио Марко (164)


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Топ комментарии
+8
"Турборежим - 2.0"
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22.04.2025 18:04
+6
Це могло бути як ЕКОНОМІКА ДОЛЖНА БИТЬ ЕКОНОМНОЙ ( перебудова тіпа) - якби не загальна картина розвалу США в радість Хйляндії
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22.04.2025 18:02
+4
скоротити, шоби потім кратно збільшити
дебільно-геніально
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22.04.2025 18:04
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Це могло бути як ЕКОНОМІКА ДОЛЖНА БИТЬ ЕКОНОМНОЙ ( перебудова тіпа) - якби не загальна картина розвалу США в радість Хйляндії
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22.04.2025 18:02 Ответить
скоротити, шоби потім кратно збільшити
дебільно-геніально
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22.04.2025 18:04 Ответить
"Турборежим - 2.0"
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22.04.2025 18:04 Ответить
де все займає занадто багато часу, коштує занадто багато грошей, залучає занадто багато людей, і дуже часто закінчується тим, що американський народ не отримує бажаного результату". долбо---оп(залучає занадто багато людей,,,,.це є американські люди,котрі мають працю і кусок хліба.)
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22.04.2025 18:07 Ответить
Закрийте університети , ліквидуйте Держдеп і можете закривати Америку !
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22.04.2025 18:07 Ответить
Просто потрібно зробити ручний держдеп,щоб можна було йти на третій термін Трампу,виходити з НАТО та ООН,війсково захоплювати Гренландію або Канаду,дружити з ******,визнавати Крим кацапським і щоб за це їм нічого не було
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22.04.2025 18:07 Ответить
Руйнувати не будувати, для дебілів саме те.
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22.04.2025 18:14 Ответить
Все що було до нас - наплювати і забути - тепер слухайте мене - Трамп
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22.04.2025 18:15 Ответить
We'll f*ck you up if we can. If we can't, we'll be best friends with you.
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22.04.2025 18:25 Ответить
правильно роблять, давно пора зайвих дармоїдів повиганяти.
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22.04.2025 18:30 Ответить
Как же они до тампона могли служить в очистке?
Собачье сердце.
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22.04.2025 19:31 Ответить
 
 