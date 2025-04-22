Рубіо підтвердив масштабну реорганізацію Держдепу США

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив плани масштабного реформування Державного департаменту, що, насамперед, передбачатиме скорочення персоналу та оптимізацію низки структур.

Про це повідомив Держдеп, передає Цензор.НЕТ.

Рубіо заявив, що відомство потерпає від системи, "де все займає занадто багато часу, коштує занадто багато грошей, залучає занадто багато людей, і дуже часто закінчується тим, що американський народ не отримує бажаного результату".

"Ми стикаємося з величезними викликами в усьому світі. Щоб реалізувати зовнішню політику президента Трампа "Америка понад усе", ми повинні зробити Державний департамент знову великим... Саме тому сьогодні я оголошую масштабний план реорганізації Держдепартаменту, щоб розв'язати проблему постійного зростання бюрократії, дублювання функцій і контролю з боку груп за інтересами, які скалічили американську зовнішню політику", - анонсував він.

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Рубіо не розкрив усіх подробиць реформи, але назвав окремі з її елементів.

Серед іншого, структура Держдепу буде реорганізована за регіональним принципом, а структурні підрозділи й програми, "що не відповідають основним національним інтересам Америки", будуть ліквідовані.

Рубіо як приклад навів Бюро з питань демократії, прав людини й праці Держдепу, яке назвав засобом помсти "лідерам антилівацького руху в таких країнах, як Польща, Угорщина і Бразилія", та Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції, яке нібито сприяло нелегальній міграції до США.

Він додав, що реформований Державний департамент відповідатиме часу і "допоможе зробити нашу країну знову великою".

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Раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що 16-сторінковий проєкт розпорядження адміністрації Дональда Трампа, який поширюється серед американських дипломатів, пропонує радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаменту.