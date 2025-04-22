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Новини Реорганізація Держдепу
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Рубіо підтвердив масштабну реорганізацію Держдепу США

Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив плани масштабного реформування Державного департаменту, що, насамперед, передбачатиме скорочення персоналу та оптимізацію низки структур.

Про це повідомив Держдеп, передає Цензор.НЕТ.

Рубіо заявив, що відомство потерпає від системи, "де все займає занадто багато часу, коштує занадто багато грошей, залучає занадто багато людей, і дуже часто закінчується тим, що американський народ не отримує бажаного результату".

"Ми стикаємося з величезними викликами в усьому світі. Щоб реалізувати зовнішню політику президента Трампа "Америка понад усе", ми повинні зробити Державний департамент знову великим... Саме тому сьогодні я оголошую масштабний план реорганізації Держдепартаменту, щоб розв'язати проблему постійного зростання бюрократії, дублювання функцій і контролю з боку груп за інтересами, які скалічили американську зовнішню політику", - анонсував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа готує радикальне скорочення та реструктуризацію Держдепу, - Bloomberg

Рубіо не розкрив усіх подробиць реформи, але назвав окремі з її елементів.

Серед іншого, структура Держдепу буде реорганізована за регіональним принципом, а структурні підрозділи й програми, "що не відповідають основним національним інтересам Америки", будуть ліквідовані.

Рубіо як приклад навів Бюро з питань демократії, прав людини й праці Держдепу, яке назвав засобом помсти "лідерам антилівацького руху в таких країнах, як Польща, Угорщина і Бразилія", та Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції, яке нібито сприяло нелегальній міграції до США.

Він додав, що реформований Державний департамент відповідатиме часу і "допоможе зробити нашу країну знову великою".

Читайте також: Держдепартамент США закриває підрозділ з протидії іноземній пропаганді та дезінформації

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що 16-сторінковий проєкт розпорядження адміністрації Дональда Трампа, який поширюється серед американських дипломатів, пропонує радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаменту.

Автор: 

Держдепартамент США (1629) США (22840) Рубіо Марко (170)


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Топ коментарі
+8
"Турборежим - 2.0"
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22.04.2025 18:04
+6
Це могло бути як ЕКОНОМІКА ДОЛЖНА БИТЬ ЕКОНОМНОЙ ( перебудова тіпа) - якби не загальна картина розвалу США в радість Хйляндії
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22.04.2025 18:02
+4
скоротити, шоби потім кратно збільшити
дебільно-геніально
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22.04.2025 18:04
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Це могло бути як ЕКОНОМІКА ДОЛЖНА БИТЬ ЕКОНОМНОЙ ( перебудова тіпа) - якби не загальна картина розвалу США в радість Хйляндії
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22.04.2025 18:02 Відповісти
скоротити, шоби потім кратно збільшити
дебільно-геніально
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22.04.2025 18:04 Відповісти
"Турборежим - 2.0"
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22.04.2025 18:04 Відповісти
де все займає занадто багато часу, коштує занадто багато грошей, залучає занадто багато людей, і дуже часто закінчується тим, що американський народ не отримує бажаного результату". долбо---оп(залучає занадто багато людей,,,,.це є американські люди,котрі мають працю і кусок хліба.)
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22.04.2025 18:07 Відповісти
Закрийте університети , ліквидуйте Держдеп і можете закривати Америку !
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22.04.2025 18:07 Відповісти
Просто потрібно зробити ручний держдеп,щоб можна було йти на третій термін Трампу,виходити з НАТО та ООН,війсково захоплювати Гренландію або Канаду,дружити з ******,визнавати Крим кацапським і щоб за це їм нічого не було
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22.04.2025 18:07 Відповісти
Руйнувати не будувати, для дебілів саме те.
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22.04.2025 18:14 Відповісти
Все що було до нас - наплювати і забути - тепер слухайте мене - Трамп
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22.04.2025 18:15 Відповісти
We'll f*ck you up if we can. If we can't, we'll be best friends with you.
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22.04.2025 18:25 Відповісти
правильно роблять, давно пора зайвих дармоїдів повиганяти.
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22.04.2025 18:30 Відповісти
Как же они до тампона могли служить в очистке?
Собачье сердце.
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22.04.2025 19:31 Відповісти
 
 