УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12025 відвідувачів онлайн
Новини Реорганізація Держдепу
2 621 19

Адміністрація Трампа готує радикальне скорочення та реструктуризацію Держдепу, - Bloomberg

Рубіо, Трамп

16-сторінковий проєкт розпорядження адміністрації Дональда Трампа, який поширюється серед американських дипломатів, пропонує радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаменту.

Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося з копією цього документа, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією агентства, документ передбачає ліквідацію десятків посад і департаментів у Держдепартаменті, зокрема тих, що займаються питаннями клімату, біженців, демократії та Африки.

Також у проєкті йдеться про ліквідацію Бюро міжнародних організацій, яке відповідає за відносини Вашингтона з ООН, і суттєве скорочення дипломатичної присутності США в Канаді.

Згідно з документом, у межах Державного департаменту діятиме чотири регіональні бюро, які охоплюватимуть Індо-Тихоокеанський регіон, Латинську Америку, Близький Схід і Євразію.

Водночас невизначена кількість "несуттєвих" посольств і консульств у країнах Африки на південь від Сахари буде закрита. Зміни мають бути здійснені до 1 жовтня, сказано в документі.

Читайте також: Трамп хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепу та USAID, - Politico

Bloomberg пише, що проєкт озпорядження також передбачає відмову від звичної ротації американських дипломатів: замість цього вони призначатимуться в регіон, де працюватимуть до кінця дипломатичної карʼєри. Також Держдеп розробить новий іспит для прийняття на дипломатичну службу, який вимагатиме "відповідності зовнішньополітичному баченню президента" США.

Пропонуються також й інші зміни, зокрема, скасування або скорочення стипендіальних програм у віданні Держдепу. 

Агентство додає, що якщо вищезгадані зміни будуть реалізовані, то вони стануть однією з найбільших реорганізацій Держдепартаменту з моменту його заснування в 1789 році.

Читайте також: Адміністрація Трампа планує повністю припинити фінансування ООН і НАТО, - Washington Post

Автор: 

Держдепартамент США (1629) реорганізація (49) скорочення (212)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
😁 щось мені підказує, що правління трампона на посаді президента, буде недовгим!
показати весь коментар
20.04.2025 17:44
+14
якщо він втягне Штати в яку небудь війну з Китаєм, то буде при владі доки триватиме війна. Це ноу хау відпрацьовано у нас, ІМХО все що робить Трамп з Америкою, ЗЕлений скоморох вже зробив з Україною, а тепер в Штатах йде масштабування "ЗЕленої" технології нищення держави з середини.
показати весь коментар
20.04.2025 18:02
+8
Ми вже маємо сподіватися на себе. Не на адміністрацію США.
показати весь коментар
20.04.2025 17:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😁 щось мені підказує, що правління трампона на посаді президента, буде недовгим!
показати весь коментар
20.04.2025 17:44 Відповісти
Желательно всей администрации. Команда, емае.
показати весь коментар
20.04.2025 17:53 Відповісти
якщо він втягне Штати в яку небудь війну з Китаєм, то буде при владі доки триватиме війна. Це ноу хау відпрацьовано у нас, ІМХО все що робить Трамп з Америкою, ЗЕлений скоморох вже зробив з Україною, а тепер в Штатах йде масштабування "ЗЕленої" технології нищення держави з середини.
показати весь коментар
20.04.2025 18:02 Відповісти
Точно. Буде як 144 роки тому.
показати весь коментар
20.04.2025 18:15 Відповісти
Адміністрація Трмпа готує радикальне скорочення Омерики...
показати весь коментар
20.04.2025 17:48 Відповісти
"трампон " почав процедуру до власного "суїциду"
показати весь коментар
20.04.2025 17:49 Відповісти
Ми вже маємо сподіватися на себе. Не на адміністрацію США.
показати весь коментар
20.04.2025 17:51 Відповісти
У него, кажется, агония... Вот он за что не возьмётся - всё идёт по п#зде... . Одна лишь экономическая война чего стоит.
показати весь коментар
20.04.2025 17:56 Відповісти
Я давно казав що ці чуваки які стріляли в Трампа ще до виборів або були з майбутнього або щось знали
показати весь коментар
20.04.2025 18:00 Відповісти
Дивлячись на дебілів навколо трампа, всі ці перетрубації робляться спеціалістами з кремля. З ким пересваритись, кого і куди назначити, як зламати протести, як організувати цькування неугодних. Не вірте ідеологам в шкірянках чи книзі, випадково купленій на Амазоні. Це легенди. Товарісчі з кремля помогли виграти вибори і не попасти в тюрму. Рудий винен їм власною волею і ємаріонеткою. Приходиться грати дурня. Всі плани і дії в руках московських спецслужбістів.
показати весь коментар
20.04.2025 18:06 Відповісти
Трампони на стільки огидно виглядають що аж не віриться що таке коїться в США. І куди ділися притомні люди
показати весь коментар
20.04.2025 18:10 Відповісти
Сильно їх ковбасить - дірвались до влади - Конгрес сором"язливо мовчить
показати весь коментар
20.04.2025 18:18 Відповісти
Вєрной дорогой iдьотє 🐽товарiщi!!!
показати весь коментар
20.04.2025 18:21 Відповісти
16 сторінок, одна це сам текст, решта 15 підпис Трампа .
показати весь коментар
20.04.2025 18:31 Відповісти
Це правильне рішення. Один трампфангруппенфюрер може замінити все відомство зовнішньої політики.
показати весь коментар
20.04.2025 18:32 Відповісти
Можна скоротити посаду президента для стабілізації світової економіки.
показати весь коментар
20.04.2025 18:48 Відповісти
Бере приклад з наших...прохфесіоналів.
показати весь коментар
20.04.2025 19:00 Відповісти
aмерикa кaпитулировaлa перед Фрaнцией, Китaем и мордором в aфрике
показати весь коментар
20.04.2025 19:41 Відповісти
Масковський агент зруйнує сша і нато.
показати весь коментар
20.04.2025 21:24 Відповісти
 
 