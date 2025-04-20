Адміністрація Трампа готує радикальне скорочення та реструктуризацію Держдепу, - Bloomberg

16-сторінковий проєкт розпорядження адміністрації Дональда Трампа, який поширюється серед американських дипломатів, пропонує радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаменту.

Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося з копією цього документа, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією агентства, документ передбачає ліквідацію десятків посад і департаментів у Держдепартаменті, зокрема тих, що займаються питаннями клімату, біженців, демократії та Африки.

Також у проєкті йдеться про ліквідацію Бюро міжнародних організацій, яке відповідає за відносини Вашингтона з ООН, і суттєве скорочення дипломатичної присутності США в Канаді.

Згідно з документом, у межах Державного департаменту діятиме чотири регіональні бюро, які охоплюватимуть Індо-Тихоокеанський регіон, Латинську Америку, Близький Схід і Євразію.

Водночас невизначена кількість "несуттєвих" посольств і консульств у країнах Африки на південь від Сахари буде закрита. Зміни мають бути здійснені до 1 жовтня, сказано в документі.

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Bloomberg пише, що проєкт озпорядження також передбачає відмову від звичної ротації американських дипломатів: замість цього вони призначатимуться в регіон, де працюватимуть до кінця дипломатичної карʼєри. Також Держдеп розробить новий іспит для прийняття на дипломатичну службу, який вимагатиме "відповідності зовнішньополітичному баченню президента" США.

Пропонуються також й інші зміни, зокрема, скасування або скорочення стипендіальних програм у віданні Держдепу.

Агентство додає, що якщо вищезгадані зміни будуть реалізовані, то вони стануть однією з найбільших реорганізацій Держдепартаменту з моменту його заснування в 1789 році.

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