Адміністрація Трампа готує радикальне скорочення та реструктуризацію Держдепу, - Bloomberg
16-сторінковий проєкт розпорядження адміністрації Дональда Трампа, який поширюється серед американських дипломатів, пропонує радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаменту.
Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося з копією цього документа, повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією агентства, документ передбачає ліквідацію десятків посад і департаментів у Держдепартаменті, зокрема тих, що займаються питаннями клімату, біженців, демократії та Африки.
Також у проєкті йдеться про ліквідацію Бюро міжнародних організацій, яке відповідає за відносини Вашингтона з ООН, і суттєве скорочення дипломатичної присутності США в Канаді.
Згідно з документом, у межах Державного департаменту діятиме чотири регіональні бюро, які охоплюватимуть Індо-Тихоокеанський регіон, Латинську Америку, Близький Схід і Євразію.
Водночас невизначена кількість "несуттєвих" посольств і консульств у країнах Африки на південь від Сахари буде закрита. Зміни мають бути здійснені до 1 жовтня, сказано в документі.
Bloomberg пише, що проєкт озпорядження також передбачає відмову від звичної ротації американських дипломатів: замість цього вони призначатимуться в регіон, де працюватимуть до кінця дипломатичної карʼєри. Також Держдеп розробить новий іспит для прийняття на дипломатичну службу, який вимагатиме "відповідності зовнішньополітичному баченню президента" США.
Пропонуються також й інші зміни, зокрема, скасування або скорочення стипендіальних програм у віданні Держдепу.
Агентство додає, що якщо вищезгадані зміни будуть реалізовані, то вони стануть однією з найбільших реорганізацій Держдепартаменту з моменту його заснування в 1789 році.
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