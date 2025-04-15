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Новини Скорочення в США США в НАТО Скорочення бюджету Держдепу та USAID
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Адміністрація Трампа планує повністю припинити фінансування ООН і НАТО, - Washington Post

НАТО

Адміністрація Дональда Трампа пропонує майже вдвічі скоротити бюджет Держдепартаменту США. Гуманітарну допомогу можуть урізати на 54%, а фінансування ООН, НАТО повністю припинити.

Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Меморандум адміністративно-бюджетного управління Білого дому на наступний фінансовий рік пропонує залишити бюджет 28,4 млрд доларів на всі види діяльності Держдепу. Це на 27 млрд доларів менше фінансування, затвердженого Конгресом на 2025 рік.

Згідно з пропонованим бюджетом, який ще підлягає обговоренню в адміністрації і, що особливо важливо, в Конгресі, передбачається, що USAID повністю стане частиною Держдепартаменту. Гуманітарну допомогу буде урізано на 54%, тоді як глобальне фінансування охорони здоров'я скоротиться на 55%.

Особливо різкі скорочення торкнуться підтримки міжнародних організацій - на 90%. Фінансування ООН, НАТО і 20 інших організацій буде припинено, йдеться в меморандумі.

Однак внески в кілька організацій, включно з МАГАТЕ і Міжнародним управлінням цивільної авіації, залишаться. У меморандумі також описується повне скорочення фінансування міжнародних миротворчих місій, з посиланням на "недавні провали місій" без надання подробиць.

Неясно, чи отримають такі різкі скорочення схвалення в контрольованому республіканцями Конгресі. Агресивна пропозиція президента Дональда Трампа скоротити державні витрати і радикально скоротити чиновників, зокрема через DOGE мільярдера Ілона Маска, яка очолювала розпуск USAID, зіткнулася з різким опором у деяких округах Республіканської партії.

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Пропоноване скорочення фінансування збігається зі спробою Трампа переорієнтувати відносини Сполучених Штатів зі світом, коли Вашингтон різко відмовляється від своєї історії членства в міжнародних організаціях і використання гуманітарної допомоги для створення і підтримки альянсів.

Департамент, очолюваний держсекретарем Марко Рубіо, колишнім сенатором США, відомим своєю рекламою зарубіжної взаємодії, готує власний план скорочення, що передбачає звільнення десятків тисяч із 80 тисяч працівників департаменту та закриття численних консульств і установ США, повідомили чиновники, обізнані з ситуацією. Поки що незрозуміло, в якому напрямку Держдепартамент закриватиме закордонні об'єкти.

У заяві, опублікованій після розгляду меморандуму, Американська асоціація дипломатичної служби закликала Конгрес відхилити будь-який бюджет, що пропонує подібні скорочення, назвавши цю пропозицію "нерозважливою і небезпечною" і припустивши, що вона "додасть сили таким супротивникам, як Китай і Росія, які прагнуть заповнити порожнечу, що утворилася в результаті відступу Сполучених Штатів".

У меморандумі описуються суттєві пропоновані зміни для співробітників Держдепартаменту, докладно викладено заморожування заробітної плати і найму, скорочення пільг і поїздок для членів дипломатичної служби та консолідацію посад.

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Деякі офіси, як-от Бюро з конфліктів і стабілізаційних операцій, що спрямоване на прогнозування та запобігання глобальним конфліктам, буде закрито. Усі освітні та культурні програми, адміністровані Держдепартаментом, включно з програмою Фулбрайта, що була заснована Конгресом 1946 року і призвела до освітніх обмінів за участю більше ніж 40 майбутніх глав держав і урядів, будуть припинені.

"По суті, це знищення наших міжнародних інструментів впливу", - сказав Бретт Бруен, колишній співробітник Держдепартаменту і Ради національної безпеки, який обіймав посаду директора з глобальної взаємодії в адміністрації Барака Обами.

Меморандум датований 10 квітня. Згідно з меморандумом, Рубіо має до 15 квітня надати відповідь на пропозицію, включно з будь-якими бажаними змінами.

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Очікується, що остаточну бюджетну пропозицію буде представлено Конгресу наприкінці квітня. Деякі аспекти можуть зіткнутися з опором законодавців, і деякі критики стверджують, що виконавча влада не може закрити USAID, урядове агентство, без схвалення Конгресу.

"Це несерйозний бюджет. Я передбачаю, що він наштовхнеться на стіну двопартійної опозиції", - сказав сенатор Кріс Ван Холлен (Меріленд), головний демократ у підкомітеті Держдепартаменту і USAID сенатського комітету з міжнародних відносин.

Річард Гоуен, директор Міжнародної кризової групи ООН, заявив, що, хоча скорочення фінансування міжнародних організацій було очікуваним, серед посадовців ООН є деяка надія, що воно буде обмеженим, оскільки Трамп заявив, що ООН необхідно зосередитися на своєму першочерговому пріоритеті - мирі та безпеці.

Також може викликати відповідну реакцію крок щодо припинення фінансування військового альянсу НАТО через Держдепартамент. Під час свого першого терміну Трамп домовився про зменшення частки США в бюджеті НАТО, яка відокремлена від непрямого фінансування військових витрат кожним із 32 членів альянсу.

Джуліанна Сміт, посол США в НАТО під час адміністрації Байдена, заявила, що такий крок може створити "серйозні проблеми" всередині альянсу, оскільки іншим країнам доведеться заповнювати дефіцит. Або вони можуть спробувати скоротити свої власні внески в загальний фонд, який цього року встановлено на рівні близько 5 млрд доларів.

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У меморандумі йдеться про те, що бюджетна пропозиція адміністрації Трампа зберігає фінансування деяких програм, популярних у Конгресі, включно з грантами на фінансування іноземних військових операцій у розмірі 5,1 млрд доларів для таких союзників, як Ізраїль і Єгипет, та 2,9 млрд доларів для глобальної програми охорони здоров'я, відомої як PEPFAR, або Надзвичайний план президента США по боротьбі зі СНІДом.

Автор: 

НАТО (6441) ООН (3346) скорочення (212) США (22778) фінансування (3113) USAID (211)


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Топ коментарі
+27
Як я і казав ранійше - НАТО вже нема. Виаіска покі ще є а от самого НАТО вже нема. Трампон доробив те шо не встигли Меркель, Шредер, Саркозі, Берлусконі та інши путенферштейни..
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15.04.2025 10:35
+21
Святе місце не буває порожнім, русня, Іран та Китай вже готові його зайняти.
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15.04.2025 10:30
+14
Іронія долі- під лозунгом " Зробимо знову Америку великою" Трамп просто нищить економіку, репутацію та вплив США у Світі...
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15.04.2025 10:38
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Святе місце не буває порожнім, русня, Іран та Китай вже готові його зайняти.
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15.04.2025 10:30 Відповісти
Не здивуюся коли рарашка,Китай,Кндр та Іран дійсно створять свій альянс...
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15.04.2025 10:40 Відповісти
Де-факто він вже є, тільки не оголошений офіційно, та воно й не треба у світі, де всім керують в ручному режимі з самої гори.
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15.04.2025 10:41 Відповісти
Буде фінансувати Китай - а зекеномить менше чим він тратить на гольф....ІМБІЦИЛ
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15.04.2025 10:33 Відповісти
Як я і казав ранійше - НАТО вже нема. Виаіска покі ще є а от самого НАТО вже нема. Трампон доробив те шо не встигли Меркель, Шредер, Саркозі, Берлусконі та інши путенферштейни..
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15.04.2025 10:35 Відповісти
Йеллоустон прокинься!!! Не проспи Трампа!
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15.04.2025 10:36 Відповісти
ООН цього заслуговує ,а от НАТО ...для США це зрада від трампа ...100% помилка ...
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15.04.2025 10:37 Відповісти
Щодо ООН. Де ти бачиш чергу бажаючих вийти з неї? Ну, хоча б одного? Ах, ми ж про Трампа забули!
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15.04.2025 10:58 Відповісти
ООН радше навпаки, потребує повного переформатування, щоб була спроможною зупиняти будь-які агресивні дії з боку недемократичних країн і запобігати руйнації світового порядку, якщо треба - силою. Але Трампу і його компаньйонам на це глибоко наплювати, що дає зелене світло всіляким виродкам на кшталт путіних і іншим диктаторів.
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15.04.2025 11:48 Відповісти
"щоб була спроможною зупиняти будь-які агресивні дії з боку недемократичних країн"

А демократичні можуть робити що-завгодно?
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15.04.2025 12:06 Відповісти
Можливо некоректно висловився, маю на увазі, що повинні бути сформульовані певні "правила гуртожитку", які включають загальнолюдські цінності, права і свободи людей, тощо - це далеко не прості задачі, але їх треба вирішувати і знаходити дієві механізми реального впливу, а не відмовлятися від участі взагалі. Щодо "недемократичних" - демократія серед існуючих систем найкраще забезпечує права і свободи більшості, проте рівень її розвитку змінюється в часі, на жаль можливі зміни і в сторону регреса, але в цілому вектор позитивний, і в ********* світі найбільшу загрозу становлять авторитарні і диктаторські режими, як для населення цих країн, так і для всього людства.
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15.04.2025 13:00 Відповісти
переформування ООН ,не допоможе ,законадавча база ігнорує нелегальне місце московії в ООН ,багато антигумманих рішень за весь час було прийнято цією організацією ,з подвійними стандартами , не секрет, що утримування лобістів на ігнорування правди ,оплачує русня ,це розсадник світових чиновників, паразитів ...
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15.04.2025 13:20 Відповісти
це буде найдорожча короткозорість в історії
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15.04.2025 10:37 Відповісти
ООН было создано американцами, чтобы снизить влияние Европы в мире. НАТО для того чтобы американцам было легче противостоять СССР. Так что я тебя породил - я тебя и убью.
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15.04.2025 10:38 Відповісти
Як "чудово" ! ? НАТО поховають. І поховає його *****. А копачем могил буде трампА. Чудово аби ще для ООН знайшли місце на кладовищі. Все одно "зосередитися на своєму першочерговому пріоритеті - мирі та безпеці. " в ООН нікого вже немає і нічим. Не здивуюсь, якщо трампА оголосить про створення якоїсь "чудо-організації" для захисту країн - терористів від тиску демократій на них. Головувати буде там звісно трампА. Лідор всього "переговорного" світу.
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15.04.2025 10:38 Відповісти
Іронія долі- під лозунгом " Зробимо знову Америку великою" Трамп просто нищить економіку, репутацію та вплив США у Світі...
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15.04.2025 10:38 Відповісти
Ну просто як наш зєлєний лідор з його "Україною мрії" та "слугі народа".
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15.04.2025 10:40 Відповісти
https://www.facebook.com/shlyahta.com.ua/videos/539497415530014 Коротко, як просувається кампанія "Зробимо Америку знову великою":
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15.04.2025 10:51 Відповісти
Коли починаються розмови про велич, ніякої величі не буде, буде манія величі.
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15.04.2025 11:03 Відповісти
плани путіна по розвалу НАТО та ЄС втілюється трампом в життя.
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15.04.2025 10:39 Відповісти
По ходу, Байден крав гроші... У бюджет США!
Як Порошенко - у бюджет України!
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15.04.2025 10:40 Відповісти
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15.04.2025 10:43 Відповісти
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15.04.2025 11:25 Відповісти
Самоліквідація США це якось двино, але факт. Україні зараз треба налагоджувати більш результативні контакти з ЄС і розблокувати нарешті випуск вітчизняної зброї. Подобаєтся це клоунам чи ні- більшсть зброї повинна бути своя.
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15.04.2025 11:28 Відповісти
Готовий стати до верстата?
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15.04.2025 12:08 Відповісти
До того, що друкує долляри?
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15.04.2025 12:39 Відповісти
Может европейцы наконец начнут тратить свои деньги. Америка как тупой лох все оплачивает. Нет ничего более жалкого чем добрый лох, у которого все берут деньги и плюют в лицо. К таким привыкают и считают что он всем должен.
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15.04.2025 11:31 Відповісти
Ви часом не з Brighton Beach, де мабуть всі за Трампа, тому що той "поважає їхню історіческую родіну" і дружить з путіним?
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15.04.2025 11:56 Відповісти
Позвольте вопрос : если Европа начнёт за всё платить, на кой хрен тогда ей будет нужна Америка ? Доллар ? Боинг ? и так далее по списку ?

И когда этот вопрос будет задан, угадайте с трёх раз, как изменится жизнь в Америке через 10 лет после этого ? Если Вы что-то понимаете в экономике, то должны отдавать себе отчёт, в какую пропасть тянет Трамп США своим копеечным изоляционистским жлобством.
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15.04.2025 12:12 Відповісти
це питання не для мозку хомячка
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15.04.2025 23:39 Відповісти
Новая порция лжи.
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15.04.2025 11:37 Відповісти
Потрібні Сполучені Штати Європи . . . З єдиним бюджетом, конституцією, податками, армією і так далі. З Україною, Британією, Швейцарією, Норвегією і Туреччиною, але БЕЗ Угорщини і Сербії на даному етапі.

Інакше три світові імперії (США, Китай, росія) сожруть і порвуть на частини четверту (Європу).
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15.04.2025 12:09 Відповісти
ну, інтелектуали в Європі (тай Канаді) так любили покепкувати над "американською імперією", і ось "американська імперія" зайнялася "пєрєстройкой і гласностью", подивимось тепер, що в "новому хороброму світі" зможуть народити європейські інтелектуали.

оон, конєчно, без США - порожня говорильня, а от з НАТО незрозуміло : поки що ліквідовується фонд, в який вкладалися тільки США і який фінансував посадовців НАТО (а не якісь мілітарні операції), тепер цей фонд може або наповнюватися долями від кожного члена НАТО, або трансформуватися в щось на кшталт "кожна країна оплачує тільки відрядження і нічого більше".

короче, поки що це технічні деталі, хоч лівацькі журналісти й подають це як "кінець світу". чому лівацькі ? бо в статті "вашінгтон пост" цитували тільки колишніх працівників адміністрацій обами й байдена, і не процитували жодного працівника адміністрацій бушів, наприклад
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15.04.2025 12:46 Відповісти
На такое бесполезное дерьмо что ООН, что НАТО не стоит выкидывать деньги. Лучше их раздать больным и нищим.
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15.04.2025 13:07 Відповісти
насчёт оон согласен-сборище террористов и уродов-их давно пора разогнать!а вот насчёт нато трамписты играют на руку *****!
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15.04.2025 13:19 Відповісти
щодо оон не вірю, америка ні за що в світі не віддасть право вето в радбезі а радбез на гроші америки працює.
щодо нато це цікаво, трамп думає що коли його китай візьме за сраку то европа впишеться.
ага, щаз, згадає як ти за Україну вписався і впишеться.
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15.04.2025 15:06 Відповісти
касапня про такое и не мечтала
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16.04.2025 01:59 Відповісти
 
 