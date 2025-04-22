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Новости Мобилизация в РФ
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Россия до конца года собирается мобилизовать еще 300-400 тыс. человек, - "слуга народа" Вениславский

Вениславский

РФ увеличивает армию и до конца 2025 года намерена мобилизовать еще 300-400 тысяч человек.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Россия наращивает вооруженные силы, которые вовлечены в войну против Украины, и разведка об этом постоянно докладывает.

"Если полгода назад это было 570 тысяч военнослужащих, сейчас это 610-615 тысяч. Россия до конца 2025 года намерена еще мобилизовать 300-400 тысяч", - заявил Вениславский.

Народный депутат отметил, что это свидетельствует о намерении России продолжать вести войну против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия имеет 5 миллионов резервистов и ежемесячно увеличивает армию на 9 тысяч военных, - Сырский

Автор: 

армия РФ (19238) Вениславский Федор (267)


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Топ комментарии
+28
В зв'язку з цим слуга урода веніславський збирається йти захищати Батьківщину? Чи тільки пи₴діти?
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22.04.2025 20:27
+18
Це ж підар Вєніславський натякає,що бусіфікація продовжуватиметься.
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22.04.2025 20:33
+17
Так пиз...уй в ЗСУ, чому за депутатством ховаєшся покидьку?
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22.04.2025 20:27
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В зв'язку з цим слуга урода веніславський збирається йти захищати Батьківщину? Чи тільки пи₴діти?
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22.04.2025 20:27 Ответить
ні,але зробить все для того щоб пішли ті хто навіть ті хто ніяким чином не торкається сторони влади
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22.04.2025 20:41 Ответить
Так пиз...уй в ЗСУ, чому за депутатством ховаєшся покидьку?
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22.04.2025 20:27 Ответить
це веніславському буданов нашепотів чи гєрасімов в тєлєграм написав?
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22.04.2025 20:32 Ответить
Це ж підар Вєніславський натякає,що бусіфікація продовжуватиметься.
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22.04.2025 20:33 Ответить
зельона гнида підославський пробздівся
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22.04.2025 20:33 Ответить
Це до шкільної задачки про басейн і дві труби.
В одну зайшло 1.150 тисяч на початку, мобілізація 300.т, 80.т зеків вагнера і контракт по 30. т місяць - за три роки майже мільйон. Ітого приблизно 2,5 мільйони орків.
Тепер виявилося що в басейні буде 1.450.т якщо мобілізують ще 400.т.
Де ділось більш мільйона освободітєлєй?...

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22.04.2025 20:38 Ответить
Так нам кожного дня розповідають казочки про півтори тисячі вбитих кацапів ,а за наші втати чомусь не кажуть, напевно в нас всі термінатори і безсмертні.
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22.04.2025 20:53 Ответить
Для Пеніславського продовження війни єдиний спосіб красти в три горла , коли вогонь припиниться, оце буде закликати продовжувати вогонь бо зелені це ой як вигідно.
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22.04.2025 20:39 Ответить
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22.04.2025 20:45 Ответить
а якщо куйло в одностороньому порядку по вказівці "трамбона" зупинить на пів-року бойові дії.щоб "зепоцріоти " провели вибори в Україні.що тоді буде "свистів" цей " зелений дармоїд" на шиї українського народу???
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22.04.2025 20:48 Ответить
А ти Веніславський звідки знаєш? Викрав таємні плани путлера? Чи від природи розумний?
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22.04.2025 20:49 Ответить
Може вже досить брехати про кацапську мобілізацію, в них контрактники або найманці , а бусифікація в нас .
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22.04.2025 20:49 Ответить
І хто ж це таке «слузі народу» сказав?
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22.04.2025 20:51 Ответить
зв'язкова ескортниця і за сумісництвом агент ФСБ
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22.04.2025 22:03 Ответить
і що?
ще не дійшло чучело-депутату, що у рашистів більше людей?
вони ЗАВЖДИ зможуть мобілізовувати більше, ніж ми... єдиний варіант тут - більше зброї, оптимально - власного виробництва.... але ж депутати бюджет розподіляють й досі геть іншим чином, нажаль
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22.04.2025 21:45 Ответить
Веніславський - балабол який з дуже впевненим видом, часто несе якусь дурню. Після того як він - фахівець з конституційного права, виправдав дочасні парламенськи вибори в 2019 році, слухати його з будь якого питання непотрібно.
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23.04.2025 19:27 Ответить
 
 