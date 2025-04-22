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Россия до конца года собирается мобилизовать еще 300-400 тыс. человек, - "слуга народа" Вениславский
РФ увеличивает армию и до конца 2025 года намерена мобилизовать еще 300-400 тысяч человек.
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, Россия наращивает вооруженные силы, которые вовлечены в войну против Украины, и разведка об этом постоянно докладывает.
"Если полгода назад это было 570 тысяч военнослужащих, сейчас это 610-615 тысяч. Россия до конца 2025 года намерена еще мобилизовать 300-400 тысяч", - заявил Вениславский.
Народный депутат отметил, что это свидетельствует о намерении России продолжать вести войну против Украины.
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В одну зайшло 1.150 тисяч на початку, мобілізація 300.т, 80.т зеків вагнера і контракт по 30. т місяць - за три роки майже мільйон. Ітого приблизно 2,5 мільйони орків.
Тепер виявилося що в басейні буде 1.450.т якщо мобілізують ще 400.т.
Де ділось більш мільйона освободітєлєй?...
ще не дійшло чучело-депутату, що у рашистів більше людей?
вони ЗАВЖДИ зможуть мобілізовувати більше, ніж ми... єдиний варіант тут - більше зброї, оптимально - власного виробництва.... але ж депутати бюджет розподіляють й досі геть іншим чином, нажаль