Россия до конца года собирается мобилизовать еще 300-400 тыс. человек, - "слуга народа" Вениславский

РФ увеличивает армию и до конца 2025 года намерена мобилизовать еще 300-400 тысяч человек.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Россия наращивает вооруженные силы, которые вовлечены в войну против Украины, и разведка об этом постоянно докладывает.

"Если полгода назад это было 570 тысяч военнослужащих, сейчас это 610-615 тысяч. Россия до конца 2025 года намерена еще мобилизовать 300-400 тысяч", - заявил Вениславский.

Народный депутат отметил, что это свидетельствует о намерении России продолжать вести войну против Украины.

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