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Росія до кінця року збирається мобілізувати ще 300-400 тис. осіб, - "слуга народу" Веніславський
РФ збільшує армію до кінця 2025 року має намір мобілізувати ще 300−400 тисяч осіб.
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, Росія нарощує збройні сили, які залучені у війні проти України, і розвідка про це постійно доповідає.
"Якщо пів року тому це було 570 тисяч військовослужбовців, зараз це 610−615 тисяч. Росія до кінця 2025 року має намір ще мобілізувати 300−400 тисяч", — заявив Веніславський.
Народний депутат зазначив, що це свідчить про намір Росії продовжувати вести війну проти України.
Топ коментарі
+28 Gary Grant
показати весь коментар22.04.2025 20:27
+18 Tutu Tutukin
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+17 igor shmatko
показати весь коментар22.04.2025 20:27
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В одну зайшло 1.150 тисяч на початку, мобілізація 300.т, 80.т зеків вагнера і контракт по 30. т місяць - за три роки майже мільйон. Ітого приблизно 2,5 мільйони орків.
Тепер виявилося що в басейні буде 1.450.т якщо мобілізують ще 400.т.
Де ділось більш мільйона освободітєлєй?...
ще не дійшло чучело-депутату, що у рашистів більше людей?
вони ЗАВЖДИ зможуть мобілізовувати більше, ніж ми... єдиний варіант тут - більше зброї, оптимально - власного виробництва.... але ж депутати бюджет розподіляють й досі геть іншим чином, нажаль