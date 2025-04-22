Росія до кінця року збирається мобілізувати ще 300-400 тис. осіб, - "слуга народу" Веніславський

РФ збільшує армію до кінця 2025 року має намір мобілізувати ще 300−400 тисяч осіб.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія нарощує збройні сили, які залучені у війні проти України, і розвідка про це постійно доповідає.

"Якщо пів року тому це було 570 тисяч військовослужбовців, зараз це 610−615 тисяч. Росія до кінця 2025 року має намір ще мобілізувати 300−400 тисяч", — заявив Веніславський.

Народний депутат зазначив, що це свідчить про намір Росії продовжувати вести війну проти України.

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