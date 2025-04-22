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Новини Мобілізація в РФ
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Росія до кінця року збирається мобілізувати ще 300-400 тис. осіб, - "слуга народу" Веніславський

Веніславський

РФ збільшує армію до кінця 2025 року має намір мобілізувати ще 300−400 тисяч осіб.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія нарощує збройні сили, які залучені у війні проти України, і розвідка про це постійно доповідає.

"Якщо пів року тому це було 570 тисяч військовослужбовців, зараз це 610−615 тисяч. Росія до кінця 2025 року має намір ще мобілізувати 300−400 тисяч", — заявив Веніславський.

Народний депутат зазначив, що це свідчить про намір Росії продовжувати вести війну проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має 5 мільйонів резервістів і щомісяця збільшує армію на 9 тисяч військових, - Сирський

Автор: 

армія рф (17388) Веніславський Федір (288)


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Топ коментарі
+28
В зв'язку з цим слуга урода веніславський збирається йти захищати Батьківщину? Чи тільки пи₴діти?
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22.04.2025 20:27
+18
Це ж підар Вєніславський натякає,що бусіфікація продовжуватиметься.
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22.04.2025 20:33
+17
Так пиз...уй в ЗСУ, чому за депутатством ховаєшся покидьку?
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22.04.2025 20:27
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В зв'язку з цим слуга урода веніславський збирається йти захищати Батьківщину? Чи тільки пи₴діти?
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22.04.2025 20:27 Відповісти
ні,але зробить все для того щоб пішли ті хто навіть ті хто ніяким чином не торкається сторони влади
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22.04.2025 20:41 Відповісти
Так пиз...уй в ЗСУ, чому за депутатством ховаєшся покидьку?
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22.04.2025 20:27 Відповісти
це веніславському буданов нашепотів чи гєрасімов в тєлєграм написав?
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22.04.2025 20:32 Відповісти
Це ж підар Вєніславський натякає,що бусіфікація продовжуватиметься.
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22.04.2025 20:33 Відповісти
зельона гнида підославський пробздівся
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22.04.2025 20:33 Відповісти
Це до шкільної задачки про басейн і дві труби.
В одну зайшло 1.150 тисяч на початку, мобілізація 300.т, 80.т зеків вагнера і контракт по 30. т місяць - за три роки майже мільйон. Ітого приблизно 2,5 мільйони орків.
Тепер виявилося що в басейні буде 1.450.т якщо мобілізують ще 400.т.
Де ділось більш мільйона освободітєлєй?...

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22.04.2025 20:38 Відповісти
Так нам кожного дня розповідають казочки про півтори тисячі вбитих кацапів ,а за наші втати чомусь не кажуть, напевно в нас всі термінатори і безсмертні.
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22.04.2025 20:53 Відповісти
Для Пеніславського продовження війни єдиний спосіб красти в три горла , коли вогонь припиниться, оце буде закликати продовжувати вогонь бо зелені це ой як вигідно.
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22.04.2025 20:39 Відповісти
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22.04.2025 20:45 Відповісти
а якщо куйло в одностороньому порядку по вказівці "трамбона" зупинить на пів-року бойові дії.щоб "зепоцріоти " провели вибори в Україні.що тоді буде "свистів" цей " зелений дармоїд" на шиї українського народу???
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22.04.2025 20:48 Відповісти
А ти Веніславський звідки знаєш? Викрав таємні плани путлера? Чи від природи розумний?
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22.04.2025 20:49 Відповісти
Може вже досить брехати про кацапську мобілізацію, в них контрактники або найманці , а бусифікація в нас .
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22.04.2025 20:49 Відповісти
І хто ж це таке «слузі народу» сказав?
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22.04.2025 20:51 Відповісти
зв'язкова ескортниця і за сумісництвом агент ФСБ
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22.04.2025 22:03 Відповісти
і що?
ще не дійшло чучело-депутату, що у рашистів більше людей?
вони ЗАВЖДИ зможуть мобілізовувати більше, ніж ми... єдиний варіант тут - більше зброї, оптимально - власного виробництва.... але ж депутати бюджет розподіляють й досі геть іншим чином, нажаль
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22.04.2025 21:45 Відповісти
Веніславський - балабол який з дуже впевненим видом, часто несе якусь дурню. Після того як він - фахівець з конституційного права, виправдав дочасні парламенськи вибори в 2019 році, слухати його з будь якого питання непотрібно.
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23.04.2025 19:27 Відповісти
 
 