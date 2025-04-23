Украинский воин с близкого расстояния изрешетил оккупанта свинцом. ВИДЕО

Боец стрелкового батальона полиции Донецкой области из автомата ликвидировал оккупанта на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "гостеприимную" встречу оккупанту бойцы устроили с помощью дрона-разведчика, оператор которого подробно информировал о движении россиянина. В нужный момент бойцы вышли из укрытия навстречу захватчику и один из них почти вплотную изрешетил чужака свинцом.

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