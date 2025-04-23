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Украинский воин с близкого расстояния изрешетил оккупанта свинцом. ВИДЕО
Боец стрелкового батальона полиции Донецкой области из автомата ликвидировал оккупанта на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "гостеприимную" встречу оккупанту бойцы устроили с помощью дрона-разведчика, оператор которого подробно информировал о движении россиянина. В нужный момент бойцы вышли из укрытия навстречу захватчику и один из них почти вплотную изрешетил чужака свинцом.
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