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Новости Ближний стрелковый бой
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Украинский воин с близкого расстояния изрешетил оккупанта свинцом. ВИДЕО

Боец стрелкового батальона полиции Донецкой области из автомата ликвидировал оккупанта на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "гостеприимную" встречу оккупанту бойцы устроили с помощью дрона-разведчика, оператор которого подробно информировал о движении россиянина. В нужный момент бойцы вышли из укрытия навстречу захватчику и один из них почти вплотную изрешетил чужака свинцом.

Также смотрите: Боец ВСУ из Бразилии уничтожает оккупанта с близкого расстояния. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) Донецкая область (9656) бой (166)


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Топ комментарии
+38
Краще і бути не може.
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23.04.2025 17:31
+14
Краще коли лупасять їх на дальніх подступах. Але хлопці молодці )
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23.04.2025 17:58
+14
Це найкращі мирні переговори із кацапськими свинособаками!
Слава Україні!
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23.04.2025 18:42
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Краще і бути не може.
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23.04.2025 17:31 Ответить
Краще коли лупасять їх на дальніх подступах. Але хлопці молодці )
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23.04.2025 17:58 Ответить
Хай так и лежит, дойдет до кондиции сам
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23.04.2025 17:31 Ответить
Толку з того що в бронежилеті був.
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23.04.2025 17:35 Ответить
немов як у компютерній грі . ти бачиш все поле бою і підгадавши момент із засідки двухсотиш юніта, а над тобою дружні "джмілі" гудуть
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23.04.2025 17:47 Ответить
от тільки що це за атака така в одне рило?! в орді що вже практикується страта через атаку?
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23.04.2025 17:49 Ответить
добре..
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23.04.2025 17:49 Ответить
Так було ж довше відео, там ще двох підарів забаранили...
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23.04.2025 17:57 Ответить
заиванили ивана....
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23.04.2025 18:30 Ответить
Це найкращі мирні переговори із кацапськими свинособаками!
Слава Україні!
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23.04.2025 18:42 Ответить
Переговори з кацапом повинн1 тривати не довше за автоматну чергу...
Роман Шухевич.
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23.04.2025 21:32 Ответить
оце - чьотка взаемод1я!!))
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23.04.2025 18:58 Ответить
Там дрони гудуть над головою ,як бджоли у вулику
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23.04.2025 19:03 Ответить
Зараз накабздон пояснює мудмурту "Чєй Крым.."...
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23.04.2025 19:27 Ответить
Це постанова. Тому типа "труп" замазали.
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23.04.2025 20:00 Ответить
Якийсь заїда , де вони беруться падоюки
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23.04.2025 20:00 Ответить
хлопец красава!СЛАВА ВСУ!
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23.04.2025 21:21 Ответить
Не шпигує, а нашпиговує
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23.04.2025 21:43 Ответить
Перевернув мерзоту ногою і сказав іди нак, некуй шастати тут...
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23.04.2025 22:49 Ответить
А где все гамнометы здесь, которые с диванов требуют, что б полиция шла воевать? Позасували языки в сраку?
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23.04.2025 23:28 Ответить
.
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23.04.2025 23:39 Ответить
Благодатний вогонь, очистив Українську землю від московіта-убивці, що вдерся із зброєю в Україну!
Слава Україні!
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24.04.2025 07:23 Ответить
Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги (Василь Кук, головнокомандувач УПА)
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24.04.2025 09:58 Ответить
Запитання - патронів і людей хватить?
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24.04.2025 10:38 Ответить
все норм. нормально воюєм. до такого відчаю як у чеченців з їх рейдами по тилам і акціями як в Біслані чи Норд Ості поки ще не дійшли.
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24.04.2025 16:08 Ответить
 
 