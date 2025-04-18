Боец ВСУ из Бразилии уничтожает оккупанта с близкого расстояния. ВИДЕО
Бразильский доброволец в ближнем бою уничтожил российского оккупанта из стрелкового оружия с короткого расстояния на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, которое опубликовано в соцсетях, украинские бойцы застали россиянина в укрытии, а оккупант подумал, что это пришли соратники ему на помощь. Когда захватчик понял свою ошибку, то схватил оружие и направил его в сторону бразильского добровольца. Украинский воин был более ловким.
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польові навчання, перетворення кацапа на харошєго, під наглядом козаків.
про що говорили з ним наші ?
бразильцю - респект !
з "нашими" розібратись контррозвідці
.
реакція НЕ та
.
Дякуємо Захисникам України!
Смерть московитам!
очевидно ж що поки ворог не нейтралізований треба вважати що він ворог і що він озброєний і що він має підступ.
.
Роман Шухевич.