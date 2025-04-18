Боец ВСУ из Бразилии уничтожает оккупанта с близкого расстояния. ВИДЕО

Бразильский доброволец в ближнем бою уничтожил российского оккупанта из стрелкового оружия с короткого расстояния на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, которое опубликовано в соцсетях, украинские бойцы застали россиянина в укрытии, а оккупант подумал, что это пришли соратники ему на помощь. Когда захватчик понял свою ошибку, то схватил оружие и направил его в сторону бразильского добровольца. Украинский воин был более ловким.

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