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Новости Видео Ближний стрелковый бой Ликвидация российских окукпантов
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Боец ВСУ из Бразилии уничтожает оккупанта с близкого расстояния. ВИДЕО

Бразильский доброволец в ближнем бою уничтожил российского оккупанта из стрелкового оружия с короткого расстояния на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, которое опубликовано в соцсетях, украинские бойцы застали россиянина в укрытии, а оккупант подумал, что это пришли соратники ему на помощь. Когда захватчик понял свою ошибку, то схватил оружие и направил его в сторону бразильского добровольца. Украинский воин был более ловким.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин самостоятельно уничтожает трех оккупантов в ближнем стрелковом бою. ВИДЕО

Автор: 

Бразилия (305) добровольцы (1167) бой (164) Харьковская область (792)


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Топ комментарии
+51
А наші стоять ворон ловлять....
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18.04.2025 13:52
+33
От таку мову какЦапи розуміють. Все інше від лукавого.
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18.04.2025 13:57
+32
кацап в воронці був з автоматом !!!

про що говорили з ним наші ?
бразильцю - респект !
з "нашими" розібратись контррозвідці

.
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18.04.2025 14:59
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А наші стоять ворон ловлять....
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18.04.2025 13:52 Ответить
з нашими все добре. вони рузьке сморід відразу відчувають, а бразильцю треба вчитися.
польові навчання, перетворення кацапа на харошєго, під наглядом козаків.
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18.04.2025 14:09 Ответить
кацап в воронці був з автоматом !!!

про що говорили з ним наші ?
бразильцю - респект !
з "нашими" розібратись контррозвідці

.
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18.04.2025 14:59 Ответить
він до них спиною стояв і почав діставати автомата розвертаючись до бразильця, тому і не побачили.
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18.04.2025 17:45 Ответить
ось тому ми ніколи НЕ санемо чемпіонами світу з футболу !

реакція НЕ та

.
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18.04.2025 15:01 Ответить
Бразильцы не воюют в составе украинских подразделений. Это иностранный легион, те двое или такие же бразильцы, или другие латиноамериканцы. Португальска и испанска - близкие мовы, им так легче действовать.
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18.04.2025 15:41 Ответить
Читай текст - "українські бійці", значить, українські.
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18.04.2025 17:20 Ответить
У тебя только половина мозгов? Украинские бойцы значит вс ВСУ. Все солдаты иностранного легиона - украинские бойцы.
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18.04.2025 19:59 Ответить
ти адекватний? в іноземному легіоні повинні бути українські солдати - інакше перестріляють один одного!
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18.04.2025 18:03 Ответить
В иностранном легионе практически все - иностранцы. Украинцы там только командиры некоторых подразделений. Рядовых украинцев там нет.
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18.04.2025 20:00 Ответить
Вы ролик хоть смотрели? Те 2 - украинцы, они разговаривают без акцента на российском и украинском языках.
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19.04.2025 03:51 Ответить
Більше того - цей один кацап проти трьох наших бійців вирішив повоювати, а наші, як барани, четверо проти чотирьох виповзають на розстріл. То ти хоча б цеглину кинь в кацапську пику, якщо вже відстрілюватись нічим. Нє, бл@дь, здаються і як на заклання...
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18.04.2025 17:19 Ответить
бо він прийшов сам в армію на контракт
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19.04.2025 14:05 Ответить
І в футболі, і в бою кацапів вертять на ×ую.
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18.04.2025 13:55 Ответить
Почув російську мову - стріляй! українською окупанти не говорять.
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18.04.2025 13:56 Ответить
От таку мову какЦапи розуміють. Все інше від лукавого.
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18.04.2025 13:57 Ответить
****** накуй, якось так...
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18.04.2025 13:57 Ответить
Пеле, Гарринча, футбол.
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18.04.2025 14:00 Ответить
Помню, читал эту книжку! Фесуненко написал.
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18.04.2025 15:35 Ответить
No Ukraina - значить до Кобзона!
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18.04.2025 14:01 Ответить
справжня Сепультура
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18.04.2025 14:02 Ответить
За Україну, не гинуть, а убивають, московитів!
Дякуємо Захисникам України!
Смерть московитам!
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18.04.2025 14:02 Ответить
міг і отих двох баранів покласти за підозрою.
очевидно ж що поки ворог не нейтралізований треба вважати що він ворог і що він озброєний і що він має підступ.
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18.04.2025 14:04 Ответить
Молодець! Дякую!
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18.04.2025 14:04 Ответить
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18.04.2025 14:06 Ответить
Бардак.
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18.04.2025 14:19 Ответить
Понабирали в армію ідійотів!
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18.04.2025 14:30 Ответить
No Ukraina - no life!
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18.04.2025 14:24 Ответить
Привіт від найпалкішого улюбленця пу@ла країни Bricks !
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18.04.2025 14:30 Ответить
Бразілець діяв дуже професійно. В наших двух на жаль мотиваціі і підготовки нуль. З ворогом зі зброєю впритул спілкуються як на базарі купляючи картоплю.....Були б самі , були б 200-ті......
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18.04.2025 14:34 Ответить
може вони хотіли його в полон взяти на розмін, але те що не роззброїли одразу, а ляси точили, це дивно
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18.04.2025 14:49 Ответить
кацап був з автоматом в 2 метрах від наших мішків з картоплею
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18.04.2025 15:11 Ответить
Вони мали тримати його на прицілі, а палець на гачку...
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19.04.2025 04:22 Ответить
россіянска мова вбівае.майже надурів кацап тіх хлопаків
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18.04.2025 14:44 Ответить
Дякую тобі бразильський братику
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18.04.2025 14:52 Ответить
ПЕЛЕ со страху обосрался и переусердсвовал , высадив рожок в оккупанта !!!)) молодец !!!
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18.04.2025 14:59 Ответить
тепер кацап вже не спливе в ставку ! 100 % !

.
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18.04.2025 15:12 Ответить
То ты б гораздо профессионально действовал, это понятно. Но энурез и плоскостопие не позволили пойти в ВСУ, так же?
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18.04.2025 15:38 Ответить
це можно розцінювати як допомогу по лінії БРІКС?
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18.04.2025 15:16 Ответить
разговор короткий.....
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18.04.2025 16:34 Ответить
Разговор з кацапом должен быть не длиннее автоматной очереди...
Роман Шухевич.
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19.04.2025 10:26 Ответить
Ucrania o muerte.
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18.04.2025 18:29 Ответить
Красавчик.
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18.04.2025 22:10 Ответить
Украина-Балалайка - 5:0
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18.04.2025 23:19 Ответить
Чёткий парень!
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18.04.2025 23:34 Ответить
Сколько парней спас
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18.04.2025 23:41 Ответить
Вот так вйну выиграть можно🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍
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19.04.2025 00:19 Ответить
У бразильця краща реакція,стрілець з Дикого Заходу🤣🤣🤣♥️🇺🇦♥️
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19.04.2025 09:08 Ответить
Донна Роза, я старый солдат и не знаю слов любви к кацапам...
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19.04.2025 09:25 Ответить
Розмова з оккупантом триває не довше черги з автомата. Класика.
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22.04.2025 19:43 Ответить
 
 