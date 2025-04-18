Украинский воин самостоятельно уничтожает трех оккупантов в ближнем стрелковом бою. ВИДЕО

Украинский военный в ближнем бою уничтожил трех российских штурмовиков в селе Песчаное Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты боя опубликована в соцсетях.

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