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Украинский воин самостоятельно уничтожает трех оккупантов в ближнем стрелковом бою. ВИДЕО
Украинский военный в ближнем бою уничтожил трех российских штурмовиков в селе Песчаное Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты боя опубликована в соцсетях.
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Українці, -терплячі, це знають, але, до відсічі, - гарячі! РигоАНАЛИ це добре знають, це вам, не оте, тупе стояння отари баранів і овець, на Болотній площі на московії, або у Білорусії!!
Згадався старий анекдот:
На Західній Україні, питає онук у діда,
-Діду, а замолоду ти хоч однісінького москалика убив?
-Авжеж, мій хлопчику, двох устрілив!
-А як то було, розкажи.
-Сиджу я раненько у засідці, рушницю тримаю напоготові. Чую, ідуть.
Я одного-бах, другого-бах, третього-бах, четвертого-бах, п'ятого-бах!
-Зачекай діду, ти ж казав, що тільки двох убив!
-Так синку, але ж як я їх не люблю!