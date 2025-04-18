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Новости Ближний стрелковый бой
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Украинский воин самостоятельно уничтожает трех оккупантов в ближнем стрелковом бою. ВИДЕО

Украинский военный в ближнем бою уничтожил трех российских штурмовиков в селе Песчаное Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты боя опубликована в соцсетях.

Смотрите: Оккупант приближается вплотную к украинскому блиндажу и получает пули в голову. ВИДЕО

Смотрите: Бойцы ССО уничтожают оккупантов в селе: "Прием... Мы все зачистили, но очень нашумели. Предлагаю зайти сразу на два СП, но по "серому" завтра". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Донецкая область (9648) бой (164) Покровский район (560) Песчаное (23)


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Топ комментарии
+31
Божої помочі
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18.04.2025 11:22
+31
Герой! Постає питання яка його доля? І, взагалі, що з четвертим кацапом?
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18.04.2025 11:22
+28
4-й теж сдох.
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18.04.2025 11:25
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Божої помочі
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18.04.2025 11:22 Ответить
Герой! Постає питання яка його доля? І, взагалі, що з четвертим кацапом?
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18.04.2025 11:22 Ответить
4-й теж сдох.
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18.04.2025 11:25 Ответить
++
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18.04.2025 11:23 Ответить
Так це при тому, що Герою було не зручно, виставляючі ліве плече!
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18.04.2025 11:36 Ответить
Шульга!
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18.04.2025 11:59 Ответить
ТИТАН!!!
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18.04.2025 11:37 Ответить
Кіборг!
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18.04.2025 11:40 Ответить
Героям слава!
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18.04.2025 11:44 Ответить
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18.04.2025 11:46 Ответить
Першому розвернув черепа під вухом, другому вліпив і око, чи десь поряд. Міцний хлопака в руках .
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18.04.2025 11:46 Ответить
И как он только воюет с такими огромными титановыми шарами...
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18.04.2025 11:59 Ответить
Сподіваюсь Герой цілий і неушкоджений!
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18.04.2025 12:04 Ответить
Хоч би набоїв вистачило - одному проти чотирьох. Хріновий розклад.
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18.04.2025 12:11 Ответить
Оце хлопченя! 👍
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18.04.2025 12:26 Ответить
Воїне, герою, тебе чекають дома рідні, близькі. Бережи себе, повертайся живим та не ушкодженим.
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18.04.2025 12:40 Ответить
Працює "Скала". 💪
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18.04.2025 12:41 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ
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18.04.2025 12:54 Ответить
Міцний горішок.
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18.04.2025 13:06 Ответить
Міцних там 2-а горішки
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18.04.2025 13:57 Ответить
КОЗАЧЕ
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18.04.2025 13:46 Ответить
Прутін, направив московитів за нємкамі, до меркольші, а вони пішли, через Мирну Україну хліборобів…
Українці, -терплячі, це знають, але, до відсічі, - гарячі! РигоАНАЛИ це добре знають, це вам, не оте, тупе стояння отари баранів і овець, на Болотній площі на московії, або у Білорусії!!
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18.04.2025 14:24 Ответить
Якось аж дивно себе почав відчувати. З дитинства і до старості, по сьогоднішній день, комах і жуків, яких помічаю, стараюсь переступити. Тоне жук, чи бджола, -спасаю. А дивлюсь це відео, і не жаль кацапа! Ба, навіть жалію, що малувато буде.
Згадався старий анекдот:
На Західній Україні, питає онук у діда,
-Діду, а замолоду ти хоч однісінького москалика убив?
-Авжеж, мій хлопчику, двох устрілив!
-А як то було, розкажи.
-Сиджу я раненько у засідці, рушницю тримаю напоготові. Чую, ідуть.
Я одного-бах, другого-бах, третього-бах, четвертого-бах, п'ятого-бах!
-Зачекай діду, ти ж казав, що тільки двох убив!
-Так синку, але ж як я їх не люблю!
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18.04.2025 14:35 Ответить
 
 